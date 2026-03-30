Nuevo “agarrón” entre el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el Gobierno Petro por proceso contra Hidroituango: “Estos solo saben destruir”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, rechazó la investigación anunciada por la ministra de Ambiente - crédito Colprensa

Irene Vélez, ministra de Ambiente, anunció en el programa 6AM W de Caracol Radio que iniciará un proceso sancionatorio contra Hidroituango.

Según la ministra de Ambiente, la decisión se debe a “las posibles afectaciones que se hubieran presentado durante la operación en el momento de la emergencia por el frente frío”.

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Tras el anuncio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en su cuenta oficial de X y acusó al Gobierno nacional de “querer destruir todo”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en su cuenta oficial de X y acusó al Gobierno nacional de “querer destruir todo” - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario de la capital de Antioquia también acusó al Gobierno de “odiar” al departamento. Según Federico Gutiérrez, “se les nota demasiado”.

“Estos solo saben destruir. El odio contra Antioquia se le nota demasiado”, aseguró Federico Gutiérrez.

Según el mandatario de Medellín, Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una empresa 100% eficiente, realizando una comparación en su publicación.

Federico Gutiérrez aseguró que durante su administración han logrado recuperar a EPM de las “garras” de la corrupción, de quienes, según el alcalde, “robaron” a Medellín, y afirmó que son “amigos” del presidente Gustavo Petro.

“EPM es una empresa 100% eficiente. Y miremos comparaciones. Mientras nosotros llevamos bien a EPM y la recuperamos de las garras de la corrupción de quienes se robaron a Medellín (amigos de Petro), ellos acabaron con Ecopetrol”, aseveró Gutiérrez.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que si no fuera por Hidroituango, Colombia estaría en racionamiento. El mandatario de la capital de Antioquia señaló que se seguirán defendiendo y pidió que termine “la horrible noche”.

“Si no fuera por Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento. Nos defenderemos y seguiremos resistiendo. Que cese pronto la horrible noche”, expresó Federico Gutiérrez.

Federico Gutiérrez aseguró que durante su administración han logrado recuperar a EPM de las “garras” de la corrupción, de quienes, según el alcalde, “robaron” a Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Detalles del anuncio

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, anunció la apertura de un proceso sancionatorio contra Hidroituango. El anuncio fue realizado durante una entrevista en 6AM W de Caracol Radio, donde expuso tres motivos principales que llevaron a esta decisión.

El primer motivo corresponde a la gestión del caudal liberado aguas abajo del embalse. Vélez explicó: “El primero tiene que ver con no haber controlado, adecuadamente, el caudal que se libera aguas abajo del embalse y eso tendría una presunta afectación en lo que tiene que ver con toda la ribera del río Aguasabá”. Según la ministra, este aspecto podría afectar la estabilidad ambiental del área.

El segundo punto está relacionado con la coordinación del caudal entre la parte superior e inferior de la represa. Vélez detalló que una de las reglas de operación de Hidroituango exige liberar aguas abajo el mismo caudal que se registra en la estación Olaya, ubicada aguas arriba. “Hemos encontrado presuntas fallas en esa coordinación entre lo que se libera aguas abajo y lo que se recibe aguas arriba”, manifestó durante la entrevista.

El tercer motivo se vincula con el nivel de llenado del embalse. En el último año, y durante parte de marzo y todo febrero de 2026, se detectó que la cota del embalse alcanzó el nivel 409, cuando el permitido es 408. Vélez explicó: “Es la altura de llenado del embalse que está permitida en este momento, que es la 408. Sin embargo, la represa ha llegado hasta la altura 409 sin realizar, presuntamente, el debido aprovechamiento forestal, lo cual pudo haber implicado que se inundaran cerca de 600 hectáreas de vegetación y también afectando, por supuesto, la fauna que habita en este ecosistema”.

Irene Vélez, ministra de Ambiente del Gobierno Petro - crédito Carlos Ortega/EFE

Vélez agregó que la apertura del proceso sancionatorio corresponde al cumplimiento de la ley y representa la primera respuesta oficial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) frente a los posibles impactos ambientales identificados en el proyecto.

Durante el diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Vélez respondió a preguntas sobre la coincidencia entre esta investigación y la apertura de un proceso en su contra por presuntas fallas en la hidroeléctrica Urrá.

Cerró su intervención señalando que el proceso de investigación es extenso y que su objetivo es proteger los bienes colectivos.

“Nuestra función, en ese sentido, es asegurar que tenemos el cuidado ambiental máximo de forma tal que este, que es un bien colectivo y primario para toda la ciudadanía, nosotros lo cuidamos de la mejor manera”, aseveró.