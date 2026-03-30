María Fernanda Cabal se refirió a las diferencias en temas de seguridad entre Westcol y Gustavo Petro: “Tiene más sentido común”

Según Westcol, una de las medidas que cambiarían la seguridad en Colombia consiste en aplicar “mano dura” contra los delincuentes - crédito @MariaFdaCabal/X

El jueves 26 de marzo de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo una conversación con el influencer Wetscol sobre la seguridad en el país y las sanciones que deberían aplicarse a los delincuentes.

Según el streamer colombiano, una de las medidas que cambiarían la seguridad en Colombia consiste en aplicar “mano dura” contra los delincuentes.

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“No las entienden. Considero que una de las medidas que realmente cambiaría la situación de seguridad sería aplicar mano dura contra los delincuentes”, expresó Westcol.

Por esta afirmación, el mandatario colombiano aseguró que la posición del creador de contenido “es una visión que yo llamo de la venganza”.

Gustavo Petro aseguró que la posición del creador de contenido “es una visión que yo llamo de la venganza” - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Sin embargo, Westcol aseguró que no se trata de llevar a cabo una venganza, porque según los argumentos del influencer el delincuente está tomando una decisión.

Para Westcol, las personas deben tener una mentalidad orientada al trabajo y al progreso. Sostiene que quienes deciden cometer un delito vulneran los derechos de otras personas.

“No se trata de venganza, porque quien comete un delito está tomando una decisión. Yo también vengo de abajo y nunca elegí robar. Trabajé para conseguir lo mío. Esa debería ser la mentalidad de todas las personas. Si alguien decide robar o agredir a otra persona, está fallando y pasando por encima de los derechos de los demás”, aseveró.

Por este motivo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó la posición del presidente Gustavo Petro y respaldó las declaraciones de Westcol. Según la senadora, el streamer Westcol demuestra “más sentido común” que Gustavo Petro al solicitar una política de mayor “mano dura” contra los delincuentes en Colombia.

“Petro sorprendido porque un joven como Westcol le dice que el país necesita mano dura para volver a la seguridad y afirma que eso es una “visión de la venganza. Tiene más sentido común el joven streamer Westcol que Petro”, indicó Cabal.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó la posición del presidente Gustavo Petro, respaldando las declaraciones de Westcol - crédito @MariaFdaCabal/X

Esta es la segunda crítica que realiza María Fernanda Cabal respecto a la entrevista de Gustavo Petro con Westcol.

En una publicación en su cuenta oficial de X, la senadora aseguró que el mandatario no puede atribuirse una medida que, según ella, fue gestionada y aprobada durante una administración anterior.

Cabal recordó que la reducción de la jornada laboral está contemplada en la Ley 2101 de 2021, iniciativa impulsada por el partido Centro Democrático, al cual pertenece.

La parlamentaria sostuvo que esta ley estableció la disminución paulatina de la jornada laboral máxima, pasando de 48 a 42 horas semanales, sin que esto signifique una reducción en el salario ni en las prestaciones sociales de los empleados.

Cabal enfatizó que el actual Gobierno no debe adjudicarse el mérito de una reforma que, afirma, corresponde a su sector político: “Petro no le queda bien apropiarse de la Ley 2101 de 2021, impulsada por nuestro partido Centro Democrático que reduce la jornada laboral máxima de 48 a 42 horas semanales sin disminuir el salario”.

María Fernanda Cabal cuestionó al presidente y afirmó que no puede apropiarse de la Ley 2101 de 2021, impulsada por el Centro Democrático - crédito María Fernanda Cabal/X

Otras críticas

La candidata Paloma Valencia también rechazó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro. Desde Armenia, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia afirmó que fue el Centro Democrático el que redujo la jornada laboral en Colombia.

“Petro no lee ni las leyes: fue el Centro Democrático el que redujo la jornada laboral, y seremos nosotros los que protejamos a las mujeres cabeza de familia y a los trabajadores informales de Colombia”, indicó Valencia.

La candidata presidencial aseguró que su colectividad también impulsó la licencia de maternidad, cuestionando al presidente Petro y al creador de contenido.

“A los colombianos se les olvidó que quienes redujimos la jornada laboral en Colombia para que las familias puedan tener más tiempo juntas fuimos nosotros, los del Centro Democrático. Escucho a Petro y a algunos influencers decir que fue él. ¿Será que no lee las leyes? Es importante que el país recuerde que nosotros también impulsamos la licencia de maternidad actual, que hoy es de cuatro meses para las mujeres", expresó Paloma Valencia.

Paloma Valencia aseguró que su colectividad también impulsó la licencia de maternidad, cuestionando al presidente Petro y al creador de contenido - crédito @PalomaValenciaL/X

En sus declaraciones a medios de comunicación, Paloma Valencia aseguró que, de llegar a la Presidencia de Colombia, impulsará una política social enfocada en ayudar a las mujeres en el país.