Este es el municipio de Antioquia que tuvo que demandar a Dios para poder salvar a su iglesia: el terreno pertenecía a las animas

En el pueblo antioqueño de Concepción, la defensa del patrimonio religioso llevó a sus habitantes a iniciar una demanda judicial contra Dios y las ánimas del purgatorio, un episodio real que revela cómo la fe, la ley y las tradiciones conviven en las calles de este enclave colonial - Alcaldía de Concepción / Instagram

En el corazón del Oriente antioqueño, Concepción es un municipio que ha conservado su esencia colonial y sus tradiciones, mientras suma a su historia relatos insólitos que lo diferencian de cualquier otro rincón de Colombia.

Sus calles empedradas, balcones y zócalos coloridos evocan el paso de los mineros españoles, cuya devoción a la Virgen de la Inmaculada Concepción dio nombre al pueblo. Pero, entre la arquitectura y el paisaje, se esconde una historia jurídica y espiritual que marcó un antes y un después para sus habitantes.

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La iglesia principal del municipio, construida en 1770, se convirtió en el epicentro de un conflicto legal que desafió los límites de lo imaginable. Más de un siglo atrás, Nepomucena Osorio donó el terreno sobre el que se levanta el templo a la “cofradía de las ánimas y a nuestro amo.

La iglesia central de Concepción, escenario de la singular demanda judicial contra Dios y las ánimas, hoy es símbolo del patrimonio y la tenacidad de sus habitantes - crédito turismoantioquia

Según consta en la escritura del 6 de junio de 1860: “Nepomucena Osorio otorga escritura de donación a favor de la cofradía de las ánimas i de Nuestro Amo colocado en esta iglesia”, detalló el documento, según el secretario de la Corporación Municipal de la época.

Durante décadas, la parroquia utilizó la iglesia sin contratiempos. Pero cuando el deterioro estructural amenazó con el cierre del templo, el asunto de la propiedad emergió como un obstáculo insalvable. El Estado había declarado el centro histórico de Concepción como Bien de Interés Cultural, lo que exigía una titularidad clara para poder invertir recursos públicos en su restauración.

En 2011, al intentar gestionar fondos para salvar la iglesia de la ruina, el párroco Humberto Hincapié acudió al Ministerio de Cultura. La respuesta que recibió fue inesperada: debía presentar documentos que demostraran la propiedad legal del predio y es que el terreno de la iglesia, donado a entidades espirituales, no podía recibir recursos estatales ni ser gestionado formalmente por la parroquia.

En Concepción, un pueblo de calles empedradas en Antioquia, la restauración de su iglesia desató un insólito proceso legal: la parroquia demandó a “Dios y las ánimas” para poder salvar el templo, un hecho que expone la singular convivencia entre creencias, costumbres y trámites en la vida local - Alcaldía de Concepción / Instagram

“El párroco fue al Ministerio de Cultura para solicitar un auxilio que le sirviera para reparar el templo y allá le exigieron que presentara un documento donde se estableciera la titularidad del bien inmueble, y dijo que él era el representante de las ánimas y de nuestro amo. No obtuvo una buena respuesta y, un poquito preocupado, me preguntó ‘¿qué se podía hacer?’ Le dije que podíamos demandar en un proceso de pertenencia, a los que figuraban como dueños y empezamos ese proceso”, relató el abogado Ramón Alcides Valencia.

El municipio de Concepción, por tanto, se vio obligado a iniciar una demanda judicial sin precedentes: el abogado presentó una acción contra “la cofradía de las ánimas, nuestro amo y personas indeterminadas”, en representación de la parroquia.

El aviso público apareció el 26 de junio de 2011 en El Colombiano, notificando a los demandados a presentarse en el juzgado. Como era de esperarse, nadie acudió. El juez nombró un curador ad litem y, tras no presentarse los propietarios originales, la parroquia ganó el caso.

La sentencia del 28 de septiembre de 2012 otorgó la propiedad a la parroquia y destrabó la gestión de recursos para la restauración.

Las coloridas fachadas y balcones de Concepción reflejan la herencia colonial de un pueblo donde la fe y la historia se entrelazan tras cada esquina - crédito Alcaldía de Concepción / Facebook

Concepción no solo es célebre por su historia judicial. Cada noviembre, durante el mes de los muertos, el pueblo revive la costumbre del animero: una persona que recorre las calles con una campanilla, pidiendo oraciones por las almas del purgatorio. La tradición impone reglas estrictas: “El animero no puede mirar hacia atrás en ningún momento del recorrido, y solo puede transitar por calles que tengan salida”, según las costumbres locales.

Hoy, Concepción ofrece a sus visitantes algo más que paisajes y arquitectura: brinda la experiencia de caminar por un lugar donde lo espiritual, lo jurídico y lo cotidiano se entrelazan en relatos únicos.