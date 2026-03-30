Colombia

Audios revelan presunta red de ‘Papá Pitufo’ en la POLFA que salpica al capitán Faudel Salazar

Las grabaciones conocidas detallan el supuesto funcionamiento de un esquema de cobros ilegales a comerciantes, describen el uso de intermediarios y contienen referencias a posibles alcances dentro de la estructura institucional, de acuerdo con el material que analiza la Fiscalía

Guardar
Alias ‘Papá Pitufo’ es señalado como el presunto líder de una red de contrabando que operaría con injerencia en la POLFA, según la investigación. - crédito Policía Fiscal y Aduanera/Captura de Pantalla
Alias ‘Papá Pitufo’ es señalado como el presunto líder de una red de contrabando que operaría con injerencia en la POLFA, según la investigación. - crédito Policía Fiscal y Aduanera/Captura de Pantalla

Grabaciones inéditas reveladas por Noticias Caracol dan cuenta de un presunto entramado de corrupción dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en el que estaría involucrado el capitán Faudel Salazar, exjefe de esa unidad en Cartagena. Los audios hacen parte de una investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre la red de contrabando liderada por Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

De acuerdo con la información conocida, el oficial fue capturado el pasado 8 de marzo junto a otros tres expolicías y el excandidato al Senado Camilo Gómez, señalados como presuntos integrantes de la organización criminal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un agente encubierto detalló el presunto esquema

Según el material revelado por el medio, un agente encubierto infiltrado en la red describió el supuesto mecanismo de recaudo de dinero ilegal a comerciantes en Cartagena. De acuerdo con su testimonio, el capitán Salazar habría coordinado una estructura de intermediarios encargados de recolectar los pagos:

“El señor capitán Salazar reclutó para ser el enlace entre los comerciantes y él... estas tres personas son las que recogen el dinero de todos los locales... y ese dinero se lo entregan a este señor Óscar, expolicía. Y este, a su vez, se lo hace llegar al señor capitán” dijo el testigo según conoció Noticias Caracol.

Las autoridades investigan si estos cobros correspondían a pagos exigidos para permitir el ingreso y comercialización de mercancía ilegal, sin controles por parte de la POLFA.

Un agente encubierto aportó detalles sobre el presunto mecanismo de recaudo y la estructura de intermediarios dentro de la red investigada. - crédito Policía Fiscal y Aduanera (referencia)
Un agente encubierto aportó detalles sobre el presunto mecanismo de recaudo y la estructura de intermediarios dentro de la red investigada. - crédito Policía Fiscal y Aduanera (referencia)

Conversaciones internas sobre pagos mensuales

En los audios conocidos, también se registran conversaciones en las que el capitán Salazar se referiría a la continuidad de los pagos dentro de la estructura, en aparente diálogo con personal bajo su mando dijo:

“Aquí hay que aprovechar muchachos el cuarto de hora... La idea es que sigan ustedes recibiendo pues lo que venían recibiendo mensual, pa’ sus gastos, pa’ sus beneficios. Vengo es a que trabajemos de la mano”.

Estas grabaciones son analizadas por la Fiscalía como parte de las evidencias del caso, que busca establecer responsabilidades dentro de la institución.

Audios sobre traslado y posibles entregas de dinero

Tras conocerse su traslado al departamento del Cauca, el capitán fue interceptado en llamadas en las que hablaba sobre su desempeño en el cargo y posibles entregas de dinero a superiores, según el expediente: “Tan bien que yo me porté allá con todo el mundo, le trabajé a todos los jefes, a todo el mundo le di lo que le tenía que dar”.

En otra grabación, añadió: “¿Usted quiere saber lo que pasa en la POLFA? Yo le cuento todo lo que pasa... Y le cuento cómo recogen la plata y le llega a Bogotá al director”.

Asimismo, en otro audio conocido, el oficial señala: “Mi jefe de antes de Polfa sabe que no le mete a uno un discrecional porque sabe que uno mismo va y se riega... y tiene uno ahí pruebas de todo lo que pasaba allá. Y de cómo se mandaba la plata para Bogotá y todo”.

Billetes de Colombia
El dinero recaudado sería entregado mediante intermediarios dentro de un presunto esquema de pagos ilegales investigado por la Fiscalía. - crédito Colprensa/Juan Páez

Menciones al entonces director de la POLFA

Dentro del expediente también aparecen referencias al entonces coronel Heiner Puentes, quien se desempeñaba como director de la POLFA en 2023. En audios atribuidos a alias ‘Papá Pitufo’, se menciona que ciertos funcionarios no representaban un obstáculo para la organización.

En una de las conversaciones se escucha la siguiente conversación:

  • Diego Marín: “Claro. Usted sabe que él está haciendo lo suyo”.
  • Agente encubierto: “Con presidencia...”
  • Diego Marín: “Sí claro, y anda en lo suyo. Y de Presidencia reciben también, entonces queda uno, si me entiende, en medio de tanta gente”.

De acuerdo con el agente infiltrado, Marín habría señalado que el entonces coronel tenía respaldo político y que su posición dentro de la institución era sólida.

Ascenso y decisiones posteriores

Pese a los señalamientos incluidos en la investigación, Heiner Puentes fue ascendido a general el 30 de octubre de 2023. Posteriormente, el 2 de abril de 2024, firmó una resolución mediante la cual se retiró de la institución al investigador de Interpol que lideraba el caso.

El oficial fue llamado a calificar servicios el 5 de septiembre de 2024, en medio del avance del proceso.

Respuesta de la defensa

Frente a las revelaciones, la defensa del director de la Policía Nacional, general William Salamanca, negó cualquier vínculo con la red investigada. A través de su abogado, Andrés Garzón, se indicó: “No puede hacerse ningún tipo de relación directa con William René Salamanca porque es que es el principal enemigo de ‘Pitufo’”.

Asimismo, el abogado señaló que las menciones al “director” en los audios corresponderían a la POLFA y no a la dirección general de la Policía Nacional.

Sobre el ascenso de Puentes, explicó que se trató de una decisión adoptada por una junta de generales con base en análisis técnicos y no de manera individual.

La defensa del general William Salamanca negó cualquier vínculo con la red investigada y aseguró que no existe relación directa con los hechos. - crédito Europa Press/Cristian Bayona
La defensa del general William Salamanca negó cualquier vínculo con la red investigada y aseguró que no existe relación directa con los hechos. - crédito Europa Press/Cristian Bayona

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación continúa con la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Las grabaciones reveladas por Noticias Caracol hacen parte del material probatorio que se analiza dentro del proceso.

Hasta el momento, ni el capitán Faudel Salazar ni el general Heiner Puentes han emitido declaraciones públicas sobre el contenido de los audios, de acuerdo con lo informado.

Temas Relacionados

Papá PitufoPOLFAFaudel Salazaraudios FiscalíacontrabandoWilliam SalamancaHeiner PuentesColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 30 de marzo de 2026

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Medellin

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 30 de marzo de 2026

Más de 40 películas para ver en Semana Santa en Colombia y comprender la fe y la historia en orden cronológico

Una guía diferente para quienes desean conectar con la espiritualidad y la historia a través de producciones audiovisuales imperdibles en estas fechas especiales

Más de 40 películas para ver en Semana Santa en Colombia y comprender la fe y la historia en orden cronológico

La pelea con cuchillos en Cali habría sido por un hombre: se conocen nuevos detalles de las mujeres

El enfrentamiento entre Marianys Del Valle Farías Marcano y Leidy Salcedo Rojas quedó grabado en cámaras de seguridad del sector y terminó con una investigación judicial que tiene sorprendidos a los habitantes de la ciudad

La pelea con cuchillos en Cali habría sido por un hombre: se conocen nuevos detalles de las mujeres

Yina Calderón volvió a retar a una pelea a Andrea Valdiri, esta vez con su hermana Juliana: propuso revancha en ‘Stream Fighters’

Tras el recordado enfrentamiento, la empresaria de fajas sorprendió al anunciar que Juliana Calderón está lista para un combate en el próximo evento, prometiendo una pelea en la que no faltarán la emoción ni las ganas de “desquite”

Yina Calderón volvió a retar a una pelea a Andrea Valdiri, esta vez con su hermana Juliana: propuso revancha en ‘Stream Fighters’
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

ENTRETENIMIENTO

Más de 40 películas para ver en Semana Santa en Colombia y comprender la fe y la historia en orden cronológico

Más de 40 películas para ver en Semana Santa en Colombia y comprender la fe y la historia en orden cronológico

Yina Calderón volvió a retar a una pelea a Andrea Valdiri, esta vez con su hermana Juliana: propuso revancha en ‘Stream Fighters’

Blessd y Manuela QM desatan rumores de reconciliación tras la publicación de una fotografía en su histórico concierto en Medellín

Avianca expulsó a Yeferson Cossio por “comportamiento disruptivo” con pesada broma en un vuelo internacional

Luisa Fernanda W reveló el momento más difícil de su relación con Pipe Bueno y cómo una experiencia espiritual cambió su rumbo

Deportes

La selección Colombia pierde por goleada ante la suplencia de Francia, pero ganan los memes: así reaccionaron los hinchas en X

La selección Colombia pierde por goleada ante la suplencia de Francia, pero ganan los memes: así reaccionaron los hinchas en X

Néstor Lorenzo reconoció errores tras doble derrota de la selección Colombia: “Yo quería que nos expusiéramos a esto”

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Las calificaciones de los jugadores de la selección Colombia en la derrota ante Francia: Juan Fernando Quintero mejor que James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez apunta contra Néstor Lorenzo tras la derrota de la selección Colombia vs. Francia: “Campeón mundial de terquedad”