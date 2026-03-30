Audios revelan presunta red de ‘Papá Pitufo’ en la POLFA que salpica al capitán Faudel Salazar

Alias ‘Papá Pitufo’ es señalado como el presunto líder de una red de contrabando que operaría con injerencia en la POLFA, según la investigación. - crédito Policía Fiscal y Aduanera/Captura de Pantalla

Grabaciones inéditas reveladas por Noticias Caracol dan cuenta de un presunto entramado de corrupción dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en el que estaría involucrado el capitán Faudel Salazar, exjefe de esa unidad en Cartagena. Los audios hacen parte de una investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre la red de contrabando liderada por Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

De acuerdo con la información conocida, el oficial fue capturado el pasado 8 de marzo junto a otros tres expolicías y el excandidato al Senado Camilo Gómez, señalados como presuntos integrantes de la organización criminal.

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Un agente encubierto detalló el presunto esquema

Según el material revelado por el medio, un agente encubierto infiltrado en la red describió el supuesto mecanismo de recaudo de dinero ilegal a comerciantes en Cartagena. De acuerdo con su testimonio, el capitán Salazar habría coordinado una estructura de intermediarios encargados de recolectar los pagos:

“El señor capitán Salazar reclutó para ser el enlace entre los comerciantes y él... estas tres personas son las que recogen el dinero de todos los locales... y ese dinero se lo entregan a este señor Óscar, expolicía. Y este, a su vez, se lo hace llegar al señor capitán” dijo el testigo según conoció Noticias Caracol.

Las autoridades investigan si estos cobros correspondían a pagos exigidos para permitir el ingreso y comercialización de mercancía ilegal, sin controles por parte de la POLFA.

Un agente encubierto aportó detalles sobre el presunto mecanismo de recaudo y la estructura de intermediarios dentro de la red investigada. - crédito Policía Fiscal y Aduanera (referencia)

Conversaciones internas sobre pagos mensuales

En los audios conocidos, también se registran conversaciones en las que el capitán Salazar se referiría a la continuidad de los pagos dentro de la estructura, en aparente diálogo con personal bajo su mando dijo:

“Aquí hay que aprovechar muchachos el cuarto de hora... La idea es que sigan ustedes recibiendo pues lo que venían recibiendo mensual, pa’ sus gastos, pa’ sus beneficios. Vengo es a que trabajemos de la mano”.

Estas grabaciones son analizadas por la Fiscalía como parte de las evidencias del caso, que busca establecer responsabilidades dentro de la institución.

Audios sobre traslado y posibles entregas de dinero

Tras conocerse su traslado al departamento del Cauca, el capitán fue interceptado en llamadas en las que hablaba sobre su desempeño en el cargo y posibles entregas de dinero a superiores, según el expediente: “Tan bien que yo me porté allá con todo el mundo, le trabajé a todos los jefes, a todo el mundo le di lo que le tenía que dar”.

En otra grabación, añadió: “¿Usted quiere saber lo que pasa en la POLFA? Yo le cuento todo lo que pasa... Y le cuento cómo recogen la plata y le llega a Bogotá al director”.

Asimismo, en otro audio conocido, el oficial señala: “Mi jefe de antes de Polfa sabe que no le mete a uno un discrecional porque sabe que uno mismo va y se riega... y tiene uno ahí pruebas de todo lo que pasaba allá. Y de cómo se mandaba la plata para Bogotá y todo”.

El dinero recaudado sería entregado mediante intermediarios dentro de un presunto esquema de pagos ilegales investigado por la Fiscalía. - crédito Colprensa/Juan Páez

Menciones al entonces director de la POLFA

Dentro del expediente también aparecen referencias al entonces coronel Heiner Puentes, quien se desempeñaba como director de la POLFA en 2023. En audios atribuidos a alias ‘Papá Pitufo’, se menciona que ciertos funcionarios no representaban un obstáculo para la organización.

En una de las conversaciones se escucha la siguiente conversación:

Diego Marín: “Claro. Usted sabe que él está haciendo lo suyo”.

Agente encubierto: “Con presidencia...”

Diego Marín: “Sí claro, y anda en lo suyo. Y de Presidencia reciben también, entonces queda uno, si me entiende, en medio de tanta gente”.

De acuerdo con el agente infiltrado, Marín habría señalado que el entonces coronel tenía respaldo político y que su posición dentro de la institución era sólida.

Ascenso y decisiones posteriores

Pese a los señalamientos incluidos en la investigación, Heiner Puentes fue ascendido a general el 30 de octubre de 2023. Posteriormente, el 2 de abril de 2024, firmó una resolución mediante la cual se retiró de la institución al investigador de Interpol que lideraba el caso.

El oficial fue llamado a calificar servicios el 5 de septiembre de 2024, en medio del avance del proceso.

Respuesta de la defensa

Frente a las revelaciones, la defensa del director de la Policía Nacional, general William Salamanca, negó cualquier vínculo con la red investigada. A través de su abogado, Andrés Garzón, se indicó: “No puede hacerse ningún tipo de relación directa con William René Salamanca porque es que es el principal enemigo de ‘Pitufo’”.

Asimismo, el abogado señaló que las menciones al “director” en los audios corresponderían a la POLFA y no a la dirección general de la Policía Nacional.

Sobre el ascenso de Puentes, explicó que se trató de una decisión adoptada por una junta de generales con base en análisis técnicos y no de manera individual.

La defensa del general William Salamanca negó cualquier vínculo con la red investigada y aseguró que no existe relación directa con los hechos. - crédito Europa Press/Cristian Bayona

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación continúa con la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Las grabaciones reveladas por Noticias Caracol hacen parte del material probatorio que se analiza dentro del proceso.

Hasta el momento, ni el capitán Faudel Salazar ni el general Heiner Puentes han emitido declaraciones públicas sobre el contenido de los audios, de acuerdo con lo informado.