Senado aprobó proyecto de ley que amplía cobertura y refuerza la atención a adultos mayores vulnerables en Colombia

La ley impulsada por la senadora Karina Espinosa optimiza el uso de los recursos de la Estampilla del Adulto Mayor - crédito @Kespinosaoliver/X

El Senado de la República aprobó un proyecto de ley orientado a mejorar la atención integral de los adultos mayores más vulnerables del país, con medidas que buscan ampliar la cobertura institucional y endurecer la respuesta frente a situaciones de maltrato y abandono.

La iniciativa, impulsada por la senadora Karina Espinosa, del Partido Liberal, propone optimizar el uso de los recursos provenientes de la Estampilla del Adulto Mayor, con el objetivo de que estos fondos lleguen de manera más efectiva a las poblaciones que actualmente no están cubiertas por los programas existentes.

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Con la aprobación del proyecto en el Congreso, se habilita el uso de los recursos para fortalecer y priorizar la operación de los Centros Vida, los Centros de Bienestar y las granjas para el adulto mayor, así como para la construcción, ampliación y adecuación de estas infraestructuras en diferentes regiones del país.

El trámite legislativo contó con el respaldo de congresistas como Carlos Julio González, Mile Jaraba y Carlos Meisel - crédito @MafeCarrascal/X

Además, la normativa permitirá atender a adultos mayores que actualmente están por fuera de estos centros, así como responder a situaciones derivadas de emergencias sanitarias o desastres naturales que impacten a esta población.

La senadora Karina Espinosa se pronunció a través de su cuenta en X, donde destacó el alcance de la iniciativa: “Lo prometimos y lo cumplimos. Hoy damos un paso histórico logrando que más adultos mayores se beneficien, especialmente aquellos que han estado por fuera del sistema de Centros Vida y Centros de Bienestar”.

En el mismo mensaje, agregó: “Esta ley, una iniciativa de mi autoría, representa una verdadera ampliación de cobertura, priorizando la atención de los más vulnerables: abandonados, indigentes, maltratados y afectados por desastres naturales”.

Un proyecto con enfoque en la población vulnerable

La iniciativa busca garantizar que los recursos públicos lleguen de manera efectiva a los adultos mayores que más lo necesitan - crédito Senado de la República

El proyecto aprobado establece como prioridad la atención a adultos mayores en condiciones de mayor vulnerabilidad, incluyendo aquellos que se encuentran en abandono, en situación de calle, víctimas de maltrato o afectados por eventos de emergencia.

En ese sentido, la senadora manifestó: “Nos duele la situación de la población mayor, el abandono en el que muchas veces se encuentra y la indiferencia con la que durante años se le ha tratado. Nuestros adultos mayores merecen más cuidado, más dignidad y más respuestas reales”.

Asimismo, agregó que el propósito de la ley es garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan: “Esta ley es para ellos, para que los recursos lleguen donde de verdad hacen falta y puedan sentirse más protegidos y mejor atendidos”.

La congresista también subrayó que la iniciativa no se limita a un ajuste presupuestal, sino que implica una ampliación de la capacidad institucional para responder a las necesidades de esta población. “Aquí no estamos hablando solo de recursos. Estamos hablando de personas que dieron su vida por sus familias, que trabajaron por este país y que hoy merecen vivir con respeto, cuidado y bienestar”, expresó.

Trámite legislativo y respaldos

Durante el trámite legislativo, el proyecto contó con el acompañamiento de varios congresistas que participaron como ponentes y coautores en Senado y Cámara de Representantes.

En su pronunciamiento, la senadora Espinosa agradeció el respaldo recibido: “Gracias al senador Carlos Julio González Villa, ponente del proyecto, por su compromiso y por acompañar esta iniciativa. A la representante Mile Jaraba, coautora y ponente en Cámara, por su respaldo y acompañamiento en este importante paso para nuestros adultos mayores. Y al senador Carlos Meisel, por su apoyo y respaldo”.

Finalmente, la congresista reiteró el alcance de la aprobación: “Esto no es un favor. Es justicia social”, en referencia al impacto que se espera tenga la ley en la mejora de las condiciones de vida de los adultos mayores en Colombia.