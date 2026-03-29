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Semana Santa: estos son los pescados que ayudan a proteger el corazón, según la Liga Colombiana contra el Infarto

Los expertos recomiendan incluir este alimento en la dieta para tener una mejor salud cardiovascular y evitar problemas futuros, debido a que la ingesta de sus ácidos grasos disminuye el riesgo de formación de coágulos sanguíneos

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Un pescado entero cocido al horno, decorado con limón y romero, se sirve en un plato de madera con espárragos, zanahorias y patatas asadas, y un tazón de salsa blanca.
El consumo de pescado incrementa en Semana Santa por tradición, aunque los médicos piden incluir este alimento en la dieta para mejorar la salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la Semana Santa 2026, el consumo de pescado en Colombia incrementa por costumbre religiosa, teniendo en cuenta que la tradición católica indica que este alimento está relacionado con la penitencia y reflexión por la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, los expertos en medicina aseguran que incluir este producto en la dieta es necesario por razones de salud, puesto que tiene grandes beneficios, especialmente para el corazón.

Entre los pescados recomendados para proteger el corazón se encuentran la trucha, el atún, las sardinas, el salmón, la mojarra y el bagre, reconocidos por contener Omega 3 y vitamina B12, por lo que, en esta temporada, en la que la comercialización de este producto abunda, los médicos piden que la ciudadanía los incluya en su dieta de forma gradual.

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Un reporte realizado por la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión sugirió la importancia de priorizar el pescado en la dieta durante estas fechas, debido a su aporte de proteínas de alta calidad y ácidos grasos Omega 3. Estos nutrientes han mostrado efectos positivos como la reducción del colesterol, el control de la inflamación y la protección de la función cardiovascular, de acuerdo con lo señalado por Luis Moya Jiménez, presidente de la entidad.

Imagen que simboliza el enfoque en la salud cardiovascular, resaltando la importancia de la prevención y el tratamiento para un corazón saludable. (Imagen ilustrativa Infobae)
La medicina cardiovascular se centra en la prevención y tratamiento de enfermedades como el infarto de miocardio, por lo que se recomienda comer sano y realizar actividad física - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Beneficios del consumo de pescado para la salud cardiovascular

Incluir pescado al menos dos veces por semana, según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), forma parte de una alimentación saludable, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares. El consumo regular de pescados como la trucha, el atún, las sardinas, el salmón, la mojarra y el bagre contribuye a disminuir el riesgo de arritmias, mejorar la circulación sanguínea y controlar los niveles de triglicéridos.

Del mismo modo, se aclaró que el consumo de pescado durante Semana Santa ayuda a proteger la salud cardiovascular porque aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos Omega 3, que son considerados esenciales para reducir el colesterol, prevenir la inflamación y mejorar la circulación sanguínea.

Así, los expertos afirman que al incluir este alimento en la dieta se disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, que constituyen una de las principales causas de mortalidad en Colombia. Así quedó consignado en el boletín de Estadísticas Vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que reveló en 2026 que las enfermedades isquémicas representan la mayor cantidad de muertes en el país con una tasa de 92,7 por cada 100.000 habitantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay alerta por la cantidad de personas que mueren por afecciones del corazón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones sobre la preparación y el consumo

La forma de preparación es clave para conservar los beneficios del pescado, por lo que los expertos advierten que no es necesario fritar el alimento en una gran cantidad de aceite:

  • Las alternativas como el horno, la plancha o el vapor permiten mantener los nutrientes y reducir la ingesta de grasas saturadas.
  • Por el contrario, las preparaciones fritas, el acompañamiento con harinas refinadas y alimentos con alto contenido de sodio pueden disminuir el impacto positivo en la salud y podrían incrementar el riesgo de padecer las enfermedades en cuestión.

Además, la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión explicó que se recomienda evitar el consumo de sal en exceso, frituras, enlatados y salsas procesadas, especialmente en personas con antecedentes de hipertensión, diabetes o niveles altos de colesterol.

Y es que optar por pescado fresco y de origen confiable es fundamental. Para ello, se debe verificar que el producto tenga olor fresco, ojos brillantes, textura firme y esté adecuadamente refrigerado.

guiso casero, filete de bagre, arroz hervido, receta con salsa, comida reconfortante, estofado sencillo, cocina del hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Para que sea un plato nutritivo, es necesario evitar las grandes cantidades de aceite y condimento - Imagen Ilustrativa Infobae

Medidas para evitar enfermedades transmitidas por alimentos en Semana Santa

El aumento en el consumo de pescado durante la Semana Santa exige atención a la manipulación y selección del producto. Para este fin, el hecho de mantener prácticas de higiene y elegir pescado fresco ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, cuyo riesgo suele aumentar en periodos de alta demanda.

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