Colombia

Rescatan a líder indígena Nelson Cucuñame tras secuestro en la vía Panamericana en Cauca

El dirigente del pueblo Nasa fue interceptado por hombres armados y posteriormente ubicado con vida, tras la activación de controles territoriales por parte de la Guardia Indígena y el apoyo de la fuerza pública

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El líder indígena fue localizado en la vía Panamericana luego de operativos conjuntos en la zona. - crédito Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric
El líder indígena fue localizado en la vía Panamericana luego de operativos conjuntos en la zona. - crédito Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric

El líder indígena del pueblo Nasa y excandidato al Senado, Nelson Cucuñame, fue secuestrado y posteriormente rescatado en la vía Panamericana, en hechos ocurridos el pasado viernes 27 de marzo en el norte del departamento del Cauca.

De acuerdo con información confirmada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín) y reportada por El País, la retención se produjo cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba el líder junto a su esquema de seguridad, en el corredor vial que conecta Popayán con Cali.

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Interceptación en el sector del río Ovejas

Según versiones conocidas, el hecho se registró en inmediaciones del río Ovejas, donde sujetos armados obligaron a detener la camioneta y se llevaron a Cucuñame.

Uno de los integrantes del esquema de seguridad, quien logró salir ileso, alertó sobre lo ocurrido a través de un audio: “En el sector del río Ovejas nos interceptaron, se llevaron la camioneta y al protegido”.

De manera preliminar, las comunidades señalan que los responsables serían integrantes de disidencias de las Farc con presencia en municipios del norte del Cauca, pero esta información aún no ha sido confirmada

Las autoridades indígenas señalan que los responsables del hecho serían presuntos integrantes de disidencias de las Farc con presencia en la región. - crédito REUTERS/Luisa González
Las autoridades indígenas señalan que los responsables del hecho serían presuntos integrantes de disidencias de las Farc con presencia en la región. - crédito REUTERS/Luisa González

Activación de controles territoriales y búsqueda

Tras conocerse el caso, comunidades indígenas de sectores como Pescador, Siberia y Caldono activaron mecanismos de control territorial, en coordinación con la Guardia Indígena.

Estas acciones permitieron desplegar labores de búsqueda sobre distintos puntos de la vía Panamericana, con el objetivo de ubicar al líder retenido.

De acuerdo con los reportes, la reacción comunitaria se dio de forma inmediata, lo que facilitó el desarrollo de los operativos en la zona.

Ubicación y liberación en el sector de Tunía

Horas después, Nelson Cucuñame fue ubicado en el sector de Tunía, sobre la misma vía Panamericana, donde habría sido dejado por sus captores.

Integrantes de la comunidad indicaron que la presencia de la Guardia Indígena y de la fuerza pública en el corredor vial incidió en la liberación del líder.

Logramos interceptar a esos bandidos cuando se llevaban al mayor con rumbo hacia la zona rural de esos sectores, de ahí que al vernos a nosotros y a los soldados, no tuvieron otra opción que soltarlo”, señalaron participantes en las labores de control según el medio ya mencionado.

Valoración médica y acompañamiento comunitario

Tras su liberación, Cucuñame fue trasladado a un centro poblado cercano, donde recibió atención médica en un puesto de salud.

Posteriormente, retornó con su familia acompañado por miembros de la comunidad indígena, que hicieron seguimiento al caso.

Las autoridades indígenas también informaron que el vehículo en el que se movilizaba el líder fue hurtado durante el hecho, situación que continúa siendo materia de verificación.

El CRIC rechazó el hecho y exigió garantías de protección para los líderes y territorios indígenas del Cauca. - crédito CRIC
El CRIC rechazó el hecho y exigió garantías de protección para los líderes y territorios indígenas del Cauca. - crédito CRIC

Pronunciamiento del CRIC

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) también confirmó el secuestro y posterior liberación mediante un comunicado oficial.

“El líder indígena y excandidato al Senado, Nelson Cucuñame, fue secuestrado mientras se movilizaba por la vía Panamericana… horas después fue encontrado con vida gracias a la reacción de la Guardia Indígena y las autoridades del territorio”, señaló la organización.

El CRIC también expresó su rechazo frente a lo ocurrido y reiteró la necesidad de garantías para las comunidades: “Rechazamos este hecho que vulnera la vida y la integridad de nuestros pueblos. Exigimos garantías reales de protección y respeto por los territorios”.

Perfil del líder indígena

Nelson Cucuñame es reconocido como líder del pueblo Nasa en el Cauca, con trayectoria como sabedor y referente en temas de derecho propio y justicia indígena.

En las pasadas elecciones legislativas, fue candidato al Senado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), representando a distintos sectores de los pueblos indígenas.

La Guardia Indígena activó controles territoriales que permitieron ubicar al líder en el norte del Cauca. - crédito Mais
La Guardia Indígena activó controles territoriales que permitieron ubicar al líder en el norte del Cauca. - crédito Mais

Contexto de seguridad en la región

El norte del Cauca continúa siendo una zona con presencia de actores armados ilegales, lo que ha generado riesgos para líderes sociales, comunidades indígenas y usuarios de corredores estratégicos como la vía Panamericana.

Organizaciones indígenas han reiterado en diferentes escenarios la necesidad de fortalecer las medidas de protección y garantizar el respeto por los territorios, en medio de este contexto.

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Nelson Cucuñamesecuestrovía Panamericanadisidencias de las Farcsecuestro en CaucaColombia-Noticias

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