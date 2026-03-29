Gobierno Petro y disidencias de la Segunda Marquetalia reiniciarán la mesa de diálogos tras declararse en “estado crítico”

La reanudación del ciclo de diálogos entre el Gobierno y la Cneb serán los días 12 y 13 de abril en Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco - crédito Ministerio de Defensa

El Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), una disidencia de la Segunda Marquetalia, alcanzaron un compromiso para reactivar las labores del proceso de paz.

Este acuerdo se pactó tras una reunión extraordinaria celebrada el 26 y 27 de marzo de 2026 en Bogotá para dar respuesta a las consultas del séptimo ciclo de diálogos de paz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el documento firmado entre las partes, se menciona que sus próximos pasos estarán enfocados en la implementación de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Valle del Guamuez, departamento del Putumayo (sur de Colombia), así como la reanudación formal del séptimo ciclo de diálogos que se dará entre el 12 y 13 de abril, respectivamente.

Este nuevo compromiso entre el Ejecutivo y el grupo insurgente se produce después de que las conversaciones fueran declaradas “en estado crítico” tras el asesinato de Alexander Rondón, delegado del grupo guerrillero en la mesa de negociaciones, ocurrido a mediados de marzo de 2026.

El Gobierno colombiano y la CNEB acuerdan reactivar el proceso de paz mediante la implementación de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Putumayo - crédito Consejería Comisionado de Paz

“Una vez analizado el contexto actual y las perspectivas de avance de la Mesa de Diálogos de Paz, las delegaciones lamentan el repudiable asesinato del delegado de la CNEB Alexander Rondón”, se lee en la misiva, añadiendo sus condolencias a las Fuerzas Militares por el accidente aéreo de un avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo (Putumayo), que dejó 69 muertos y 57 heridos.

De otro lado, las delegaciones de ambas partes acordaron que la puesta en marcha de la ZUT en Putumayo, elemento considerado “fundamental” para organizar la presencia territorial del grupo armado y avanzar en la transición hacia la legalidad en zonas de conflicto, dependerá del avance en la adecuación de los terrenos.

“Ratifican que el proceso de traslado de los integrantes de la CNEB a dicha zona se producirá tan pronto se lleven a cabo las acciones de adecuación de los terrenos donde se ubicará la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT)”, manifestaron en el documento oficial.

La comisión mixta inspeccionará la laguna de Chimbuza el 11 de abril para examinar el avance en la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Otra decisión relevante es la visita prevista para el 11 de abril a la región de la Laguna de Chimbuza, zona rural del municipio de Roberto Payán (Nariño), donde funcionarios de ambas delegaciones, acompañados por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Dsci) y observadores internacionales, evaluarán el avance del proceso de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Situación de alias Araña

El reinicio de actividades no estuvo exento de fricciones adicionales. Uno de los puntos de mayor tensión en la mesa fue el reclamo de la Cneb sobre el retraso en el compromiso gubernamental de trasladar a Geovanny Andrés Rojas, conocido como alias Araña, a la ZUT en Putumayo, según fuentes cercanas al proceso consultadas por El Espectador.

Aunque en las primeras consultas, el Gobierno se habría comprometido a permitir su traslado cuando la zona estuviera en operación, versiones cercanas al proceso señalaron al citado medio de comunicación que en las últimas negociaciones se argumentó que no se está en condiciones de cumplir con ese acuerdo.

Las tensiones continúan por la situación de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, cuyo traslado a la ZUT y eventual extradición dependen de la decisión presidencial - crédito Colprensa

La resolución sobre la entrada de Rojas a la ZUT, así como una eventual extradición a Estados Unidos, quedó bajo la decisión directa del presidente Gustavo Petro, según el acta suscrita en Bogotá el 27 de marzo de 2026.

El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa García, y el delegado de la disidencia, Andrés Guerrero, formalizaron los compromisos alcanzados en el acta firmada el 27 de marzo.

La presencia de representantes de países garantes y de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos refuerza el respaldo internacional y técnico al proceso.

Los más recientes documentos de las negociaciones también reflejan un entorno desafiante: la ausencia del jefe de la delegación de la disidencia, Walter Mendoza, durante la reunión extraordinaria en Bogotá, y la persistencia de tensiones internas sobre el control territorial, así como el cumplimiento de compromisos por ambas partes, según reveló el diario bogotano.

Walter Mendoza no estuvo en la reunión extraordinaria realizada en Bogotá - crédito Redes Sociales

La definición sobre la entrada de los denominados Comandos de Frontera a la ZUT en el Valle del Guamuez, Putumayo, representa uno de los logros puntuales de las consultas recientes, aunque su alcance está supeditado a futuras decisiones presidenciales respecto a líderes específicos.

A la fecha, las delegaciones buscan mantener el rumbo del proceso pese a las dificultades, con el objetivo de consolidar avances en regiones donde la presencia armada y las economías ilegales han dificultado la transición hacia la paz.