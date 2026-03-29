Colombiano detenido en cárcel de México pidió ayuda al presidente Petro: “Una sola oportunidad para regresar a casa”

Iván Cano fue engañado por una falsa oferta laboral y terminó acusado de pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación tras ser secuestrado - crédito los_informantes/IG

El llamado urgente de Iván Cano desde una prisión en México llegó directamente a la Presidencia de Colombia.

El joven de 25 años, originario de Villavicencio y aquejado por una enfermedad genética degenerativa, dirigió sus palabras al mandatario Gustavo Petro desde el penal de Morelia, en Michoacán.

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Actualmente, el colombiano permanece detenido en Michoacán bajo acusaciones de pertenecer a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su defensa sostiene que fue víctima de trata y secuestro, y que las pruebas materiales y testimoniales demuestran su inocencia.

El proceso judicial sigue abierto, mientras la familia y sus abogados reclaman la intervención diplomática del Gobierno colombiano para garantizar su integridad y el derecho a un juicio justo.

Cano, originario de Villavicencio y afectado por síndrome de Marfan, enfrenta serias limitaciones físicas en la prisión de Morelia, Michoacán - crédito Nic Bothma/EFE/Captura video Los Informantes

La directora del programa Los Informantes, María Elvira Arango, pidió el favor al mandatario de recibir el caso del colombiano que tiene una enfermedad genética y que habría sido llevado con engaños a México.

“Buenas tardes, señor presidente de la República. Me dijo hoy usted con todo el corazón y con toda la verdad, en el cual yo le quiero suplicar a usted señor presidente, que es el único que me puede ayudar en esta situación en la que me encuentro, en el cual estoy acusado injustamente, sin pruebas contundentes, en el cual ya llevo un año aquí en esta prisión”, manifestó Cano, visiblemente agotado, en un video difundido por el programa de Noticias Caracol.

El joven insistió en su petición con palabras que buscan mover la voluntad del Estado: “Yo quiero pedirle, por favor, que me dé una sola oportunidad para regresar a casa, a mi país; a abrazar a mi familia, a mis hermanos, en el cual esta es una situación muy difícil y muy dura para mí. Le ruego que por favor de antemano, ante Dios que me ayude. Tú eres la única persona que me puedes ayudar en esta situación en la que me encuentro”.

El video de Iván Cano dirigido al presidente Gustavo Petro destaca el pedido humanitario de repatriación y revisión del caso judicial - crédito Captura video Los Informantes

El origen del caso: una oferta laboral que terminó en pesadilla

Según la investigación realizada por las periodistas Natalia Herrera y Beatriz Guillén para el diario regional El País, Cano salió de Colombia tras recibir una oferta para trabajar en sistemas informáticos, financiada por una supuesta empresa de paquetería. Era su primer viaje internacional y la ilusión de un empleo estable.

Al llegar a Guadalajara, Jalisco, fue interceptado por integrantes del Cjng, quienes lo retuvieron durante dos semanas y lo sometieron a torturas. Los captores pretendían forzarlo a realizar ciberataques, aunque su círculo cercano asegura que ni siquiera tenía los conocimientos especializados para estas tareas.

La historia de Cano dio un giro inesperado cuando la Guardia Nacional mexicana irrumpió en el lugar de su cautiverio. En vez de ser reconocido como víctima, fue presentado ante las autoridades como miembro de la organización criminal, con el alias de Guacamaya y vinculado a la célula FEM, supuestamente bajo las órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

La familia Cano ve en la intervención diplomática colombiana la última esperanza para obtener justicia y la repatriación de Iván desde México - crédito - crédito Armando Solís/AP Foto

Una denuncia anónima del 20 de mayo de 2025, clave en el caso, fue presentada por un hombre venezolano que afirmó haber sido secuestrado en las mismas condiciones que Cano. Describió la presencia de otras víctimas indocumentadas y la existencia de armas de grado militar en el rancho donde ambos fueron retenidos.

Aunque este relato apoya la versión de Cano como víctima de trata, hasta el momento no ha sido suficiente para convencer a la justicia mexicana.

La defensa de Cano sostiene que existen inconsistencias en el expediente judicial y que las pruebas materiales y físicas demuestran la imposibilidad de que el joven, con un peso de apenas 50 kilos y múltiples limitaciones por el síndrome de Marfan, haya sido parte de una unidad de élite criminal.