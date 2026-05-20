Colombia

María Fernanda Cabal ratificó su ruptura con el uribismo y ya dio pistas de cómo será su propio movimiento: “Nace una derecha sin miedo”

La dirigente vallecaucana, excluida en el proceso de selección de la candidatura presidencial de su partido, anunció la creación de una colectividad dirigida a captar el apoyo de un sector del electorado que, según afirma, permanece desatendido por la política tradicional

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La congresista del Centro Democrático, que protagoniza sus últimas semanas como senadora, indicó que ya prepara detalles de cómo será la conformación de su colectividad - crédito @MariaFdaCabal/X

Con una serie de declaraciones que compartió en sus redes sociales, la senadora María Fernanda Cabal confirmó el miércoles 20 de mayo la ruptura irreversible con el Centro Democrático y adelantó a sus seguidores cuáles serán los primeros pasos de su nueva estrategia política, con la que espera diseñar un movimiento que, según la congresista, integre a un sector desatendido del electorado.

La dirigente vallecaucana, que resultó siendo la gran derrotada en la escogencia de la aspirante de la colectividad de derecha para la contienda electoral, fue enfática en expresar que la futura fuerza política recogerá el inconformismo ciudadano con la política tradicional y se construirá, según explicó, en diálogo directo con sus seguidores, que elegirán el nombre del nuevo partido que comandará.

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Frente a su situación, Cabal había indicado que el proceso de salida será diferido hasta culminar su periodo en el Senado para evitar sanciones por doble militancia. Lo anterior, al señalar que la distancia, personal y política, con el expresidente Álvaro Uribe es ya un hecho consumado, en el que no hay resentimiento con el líder del Centro Democrático, pero sí una diferencia ideológica definitiva.

Ilustración en acuarela de Álvaro Uribe en un acantilado bajo nubes oscuras y María Fernanda Cabal caminando en otro, con un abismo que los separa.
María Fernanda Cabal pronto tomará nuevos rumbos, lejos del partido Centro Democrático, que es liderado por el expresidente Álvaro Uribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los pasos de María Fernanda Cabal para la creación de su propio movimiento político

La senadora indicó que como primer paso propuso a sus simpatizantes participar directamente en el nombramiento del partido. “Creé un grupo para poner el nombre, pero que la gente misma lo decida. Ya teniendo una lista, que la estamos conformando, que la gente vote, que sea el nombre que identifique a ese ciudadano que va a ser miembro de un partido de derecha, de una nueva derecha”, expresó.

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Y agregó que la estrategia de construcción política partirá de su base de apoyo digital. “Yo soy la senadora más votada sin ser cabeza de lista. Tengo un alcance altísimo mensual en redes sin pauta. Es distinta la política a cuando usted comercializa un producto, la gente cree que es igual y no es igual el comportamiento ciudadano”, destacó Cabal, que señaló que sin inversión económica logra buen alcance.

María Fernanda Cabal fue congresista por el Centro Democrático entre 2014 y 2026 - crédito Colprensa
María Fernanda Cabal fue congresista por el Centro Democrático entre 2014 y 2026 - crédito Colprensa

En este mismo orden de ideas, Cabal especificó que su proyecto busca marcar distancia tanto de la socialdemocracia que identifica ahora en Uribe como de la “izquierda rotuladora” que, según ella, etiqueta con “adjetivos que significan delitos” a los adversarios. “He sido la persona más crucificada por ser frentera y por ser auténtica y decir lo que yo creo que es la verdad o mi verdad”, apuntó.

Cabal prepararía una derecha inspirada en el modelo Milei y en el rechazo al “centro” uribista

Es oportuno destacar que la fractura definitiva entre la senadora y su actual colectividad empezó a gestarse tras la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial única del Centro Democrático, en un proceso que Cabal consideró viciado. Posteriormente, su esposo, José Félix Lafaurie, denunció presuntas irregularidades y calificó el mecanismo de encuestas internas como fraudulento.

José Félix Lafaurie y su esposa María Fernanda Cabal.
José Félix Lafaurie se fue del Centro Democrático en solidaridad con su esposa, la senadora María Fernanda Cabal - crédito Alexandra Ruiz

A partir de ese controversial suceso, que desató una crisis al interior de la colectividad, la dirigente no dudó en afirmar que el partido se ha movido hacia un ‘centro’ que no reconoce, pues el rechazo a la etiqueta de derecha, en contraste con el “corazón grande” que reivindica el uribismo, le resultan contradictorios, por lo que optó por irse apartando de la colectividad en la que estuvo por 13 años.

Y al exponer la motivación de su movimiento, Cabal describió cómo existe una masa de personas a las que no les interesan estos temas. “Sienten que la política lo único que los va a hacer es afectar, que si ellos votan o no, pues da igual, van a seguir igual de fregados”, afirmó la congresista, que reafirmó su deseo de buscar una “derecha sin miedo”, capaz de llegar al ciudadano apático y cambiar su postura.

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