Colombia

Expolicía murió en la masacre en Catatumbo: renunció a la institución para proteger su vida

Se conocieron nuevos detalles de la violenta acción armada que cobró la vida de seis personas en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado a lo largo de la historia y que hoy enluta a varias familias y la comunidad en general

Guardar
Google icon
Primer plano del cristal de una ventanilla de automóvil completamente destrozado por múltiples impactos de bala, con patrones de fractura radiales.
El vehículo en el que se movilizaban líderes sociales y escoltas de la UNP fue atacado a bala - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un ataque armado dejó como resultado la muerte de seis personas en el municipio de Ábrego, Norte de Santander. Entre las víctimas se encuentran dos defensores de derechos humanos de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, dos mujeres afiliadas a esa organización y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Uno de los guardaespaldas fue identificado como Sebastián Murillo, exintegrante de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Su muerte, ocurrida en la vereda Oropoma, resume el recorrido de un hombre que había dejado la institución por miedo a ser asesinado en el Catatumbo, aunque finalmente fue alcanzado por la violencia.

El reporte de los medios locales indica que Murillo había prestado servicio en en Ocaña. Más tarde fue trasladado a Tibú, en la región del Catatumbo, que a lo largo de la historia se ha visto afectada por la violencia, lo que preocupó al entonces uniformado, que le comunicó a sus seres queridos el temor que sentía por su vida.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Blu Radio, personas cercanas señalaron que el ciudadano intentó conseguir un traslado a otro lugar del departamento, aunque no lo logró, por lo que tomó la determinación de dejar la Policía y así evitar que un hecho violento acabara con su vida. Irónicamente, después de varios años, terminó muerto por causa del conflicto armado.

Los mensajes de voz de los policías revelan el pánico vivido durante los ataques simultáneos en el Cauca - crédito Colprensa
Uno de los fallecidos formó parte de la Policía y quiso huir de la violencia - crédito Colprensa

Luego de renunciar a la Policía Nacional y buscar trabajo lejos de la violencia, decidió regresar a Ocaña para estar cerca de sus seres queridos, donde laboró como vigilante en una institución del Estado.

Finalmente, decidió presentar su hoja de vida ante la Unidad Nacional de Protección e inició sus labores en marzo de 2026 con el esquema de seguridad del líder social Freiman Velásquez, hacia el que iba dirigido el ataque ocurrido en la jornada del 19 de mayo de 2026 por parte de criminales armados que los interceptaron en la vía y atacaron a los ocupantes del vehículo.

Cabe mencionar que el mismo hecho cobró la vida de otras cinco personas, según el reporte oficial de la Gobernación de Norte de Santander, ellos son:

  • Freiman David Velásquez Benítez (Defensor de Derechos Humanos, líder campesino y juvenil e integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo - Asuncat).
  • Iván Stiven Camacho Castillo (Defensor de Derechos Humanos e integrante de Asuncat).
  • Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez (Afiliada a Asuncat).
  • Yidy Smith Velásquez Benítez (Afiliada a Asuncat).
  • Robinson Carvajalino (Escolta de la Unidad Nacional de Protección - UNP).
Las autoridades investigan el hecho violento que tiene en alerta a la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades investigan el hecho violento que tiene en alerta a la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte oficial condenó el ataque de forma contundente con el siguiente mensaje: “La Gobernación de Norte de Santander, en cabeza del señor gobernador William Villamizar Laguado, todo su gabinete institucional, manifiesta ante la opinión pública su más profundo dolor, indignación y rechazo absoluto por el homicidio de seis personas en la región del Catatumbo, en la vía que conduce del municipio de Ábrego a Ocaña, entre quienes se encontraban defensores de derechos humanos, líderes campesinos de juventudes y personal de protección adscritos a la UNP”.

Reporte oficial de la Gobernación tras la masacre que enluta a la región - crédito Gobernación de Norte de Santander
Reporte oficial de la Gobernación tras la masacre que enluta a la región - crédito Gobernación de Norte de Santander

Del mismo modo, la Gobernación hizo un llamado al respeto por la vida, los derechos humanos y evitar nuevos actos de violencia como el ocurrido en Ábrego.

Por esta razón, se pidió abrir “todas las posibilidades de un diálogo territorial que nos permita de una vez por todas detener el derramamiento de sangre y violencia que azota nuestro territorio, persistiremos de manera inquebrantable en la defensa de los derechos fundamentales, el apoyo a los líderes sociales y la construcción de un territorio seguro y en paz para todos los nortesantandereanos”.

Temas Relacionados

Sebastián MurilloMasacreÁbregoVereda OropomaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Icetex inició la renovación de créditos educativos para el segundo semestre de 2026: estos son los pasos clave para asegurar el financiamiento

La apertura de la nueva etapa permitirá a más de cien mil estudiantes continuar sus programas en pregrado y posgrado, siempre que realicen la actualización de datos y los trámites requeridos antes de la fecha límite establecida

El Icetex inició la renovación de créditos educativos para el segundo semestre de 2026: estos son los pasos clave para asegurar el financiamiento

La Conmebol habría tomado su decisión por el partido Medellín vs. Flamengo tras desmanes de los hinchas

A falta de un anuncio por parte de la entidad, todo estaría dicho con respecto al juego cancelado a los dos minutos y cuándo sería informado a los clubes

La Conmebol habría tomado su decisión por el partido Medellín vs. Flamengo tras desmanes de los hinchas

Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que frenó órdenes de captura contra cabecillas del Valle de Aburrá

La Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó la suspensión de los efectos del acto expedido por la Fiscalía General de la Nación mientras se estudia su legalidad

Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que frenó órdenes de captura contra cabecillas del Valle de Aburrá

El presidente del Unión Magdalena reveló que sus dos mejores jugadores no seguirían en el equipo: ¿Atlético Nacional los fichará?

El equipo de Santa Marta goza de tener al goleador del torneo, Andrés Carreño, y al máximo asistidor, Jhon Lerma, pero ninguno continuará el próximo semestre

El presidente del Unión Magdalena reveló que sus dos mejores jugadores no seguirían en el equipo: ¿Atlético Nacional los fichará?

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Infobae

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

⁠Esperanza Gómez reveló cuál es su “no negociable” en cualquier grabación de contenido para adultos: “Es un insulto”

⁠Esperanza Gómez reveló cuál es su “no negociable” en cualquier grabación de contenido para adultos: “Es un insulto”

Shakira presentó nuevo adelanto del videoclip de “Dai Dai”: uno de los niños de Ghetto Kids Foundation se robó el protagonismo

Marilyn Patiño y Johanna Fadul protagonizaron cruce en redes sociales por rumores sobre Mariana Zapata: “Con esas amigas, para qué enemigas”

La historia de las canciones del Mundial: la era Shakira y el proyecto FIFA Sound (2010-actualidad)

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Deportes

El presidente del Unión Magdalena reveló que sus dos mejores jugadores no seguirían en el equipo: ¿Atlético Nacional los fichará?

El presidente del Unión Magdalena reveló que sus dos mejores jugadores no seguirían en el equipo: ¿Atlético Nacional los fichará?

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Millonarios empezó a buscar portero: estos son los tres nombres extranjeros que habría analizado

Selección Colombia: campeón de la Copa América 2001 analiza la situación de Sebastián Villa y su convocatoria al Mundial

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar