Colombia

Bomberos de Soacha hacen grave denuncia por crisis de vehículos: “Algunos llevan más de un año sin operar”

Alegaron “total abandono” por parte de la alcaldía municipal. Reportaron fallas estructurales en la estación, los socorristas usan uniformes de otros territorios y es evidente el deterioro de los carros. Infobae Colombia conoció las imágenes

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Los delegados del cuerpo de bomberos denuncian irregularidades en desde las instalaciones hasta en los uniformes - crédito suministrado a Infobae

Una contundente denuncia fue cursada ante la Procuraduría y la Contraloría por el delegado Departamental de Bomberos de Cundinamarca, Capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, que alertó sobre presuntas “irregularidades, omisiones y posible detrimento patrimonial” debido a la “indisponibilidad crítica” de vehículos de emergencia en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha.

Según la denuncia —trasladada a instancias de control, la Alcaldía de Soacha y la Dirección Nacional de Bomberos—, la flota del departamento estáen estado crítico, incluso, “fuera de servicio desde hace varios meses”.

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Tanto, que la situación expone a la población al riesgo de perder la cobertura del servicio esencial de bomberos. Según el documento de denuncia, conocido por Infobae Colombia, se asegura que, como resultado de informes internos y denuncias ciudadanas, los vehículos “presentan fallas mecánicas y operativas”.

El panorama es alarmante. Se relata que la unidad M-07 (carrotanque) fue retirada de operación por “fallas en frenos/embrague, fugas hidráulicas, fallas SCR/UREA y ausencia de RTMyEC vigente, entre otras”.

Denuncia de Bomberos Soacha: infraestructura con fallas y carros con absoluto deterioro - crédito suministrado a Infobae
Denuncia de Bomberos Soacha: infraestructura con fallas y carros con absoluto deterioro - crédito suministrado a Infobae

Otra unidad, la M-05 (Chevrolet D-Max), lleva fuera de servicio aproximadamente seis meses tras un conato de incendio, con daño en el sistema eléctrico, tracción 4x4 y el sistema de emergencia.

El caso más crítico podría ser el de la M-06 (International doble cabina), que lleva “más de 7 meses fuera de servicio por fallas severas de transmisión, frenos y fugas”, sumado a la falta de alguna “certificación NFPA”. Además, la M-02 (Chevrolet NPS entregada en 2024), supuestamente nueva, “presenta fallas en embrague/transmisión, bomba, frenos ABS y tanque, con 1.5 meses fuera de servicio pese a su reciente entrega”.

El cuerpo de Bomberos de Soacha son de las entidades con mayor responsabilidad ante la sociedad civil, pero reciben la menor atención, denuncian - crédito suministrado a Infobae
El cuerpo de Bomberos de Soacha son de las entidades con mayor responsabilidad ante la sociedad civil, pero reciben la menor atención, denuncian - crédito suministrado a Infobae

Se advierte que “existirían otras unidades con fallas recurrentes y algunas con más de un año sin operar, incluyendo vehículos sin sistemas de emergencia funcionales (sirenas y luces), fallas eléctricas, sistemas de bombeo con fugas y llantas en condiciones no aptas para la operación”.

Pero no solo eso, uno de los voceros del organismo de socorro le dijo a este medio que es “grave la situación del Cuerpo oficial de Bomberos de Soacha por el total abandono por parte de la administración municipal”, que, incluso, los bomberos han debido usar uniformes de otros territorios como del departamento de Bomberos de Ibagué, Tolima. También sostuvo que la respuesta que les han dado en el conducto regular es que “todo está bien”.

Denuncian que sus dotaciones han sido recicladas de otros lugares y departamentos de Bomberos - crédito suministrado a Infobae
Denuncian que sus dotaciones han sido recicladas de otros lugares y departamentos de Bomberos - crédito suministrado a Infobae

El riesgo de operar en estas condiciones impacta directamente a los soachunos

El propio delegado enfatizó la gravedad del asunto e indicó que esta situación podría constituir “un indicio serio de posible deficiencia en la gestión, mantenimiento y disponibilidad de los recursos destinados a la prestación del servicio público esencial bomberil”.

La denuncia pide verificar si existió o existe algún contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el seguimiento real en la ejecución de estos convenios.

El capitán Farfán solicitó medidas drásticas: apertura de investigaciones disciplinarias, auditoría fiscal y auditorías técnicas independientes a cada vehículo. Plantea la posibilidad de “aseguramiento físico de vehículos críticos e inmovilización preventiva cuando exista riesgo de operación insegura”, la “activación de garantías y reclamaciones de seguros” y la exigencia de un reporte público de disponibilidad operativa.

Los vehículos requieren atención por sus condiciones - crédito suministrado a Infobae
Los vehículos requieren atención por sus condiciones - crédito suministrado a Infobae

En el documento, los denunciantes recordaron que la Constitución y la Ley General de Bomberos obligan al Estado a proteger la vida y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

La eventual indisponibilidad del parque automotor compromete directamente la capacidad de respuesta del municipio, configurando una posible falla en el cumplimiento de estas obligaciones”, apuntó el delegado departamental.

Solicitó además un plan de contingencia que asegure, aunque de modo provisional, la atención de emergencias, especialmente por medio de convenios con los bomberos voluntarios.

El reporte finalizó con un llamado de atención categórico: se pidió que se proceda “a adelantar actuaciones correspondientes y adoptar las medidas necesarias para la verificación de los hechos puestos en conocimiento”, por la amenaza directa a la seguridad y patrimonio de la comunidad.

En palabras del capitán Farfán: “Es urgente que se adopten medidas de intervención responsables que garanticen la continuidad del servicio y la adecuada gestión de los recursos públicos, en concordancia con los principios de la función administrativa.”

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