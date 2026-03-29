Colombia

Bombardeo contra Iván Mordisco: ya van tres veces que el máximo líder de las disidencias de las Farc se salva de la muerte

Medicina Legal confirmó que el líder guerrillero no se encuentra entre los seis muertos que dejó el operativo realizado en el corregimiento de Pacoa, departamento de Vaupés

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Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco - crédito Captura de Pantalla Colprensa
Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco - crédito Captura de Pantalla Colprensa

Las Fuerzas Militares de Colombia continúan con los operativos contra Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, señalado como el máximo comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Sin embargo, en menos de cuatro años, el líder guerrillero habría sobrevivido en tres operaciones efectuadas por la fuerza pública en su contra.

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El más reciente ocurrió en la madrugada del jueves 26 de marzo de 2026, donde las tropas militares efectuaron un operativo contra un campamento del bloque Amazonas del EMC en una zona rural del corregimiento de Pacoa, en el departamento del Vaupés, cerca del río Apaporis y en límites con Amazonas y Guaviare (sur oriente de Colombia).

Según información oficial, el bombardeo contra esta estructura dejó un saldo de seis personas muertas, que corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, entre ellas, alias Lorena, compañera sentimental de Vera Fernández, cuyos cuerpos fueron llevados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para su identificación.

La operación militar contra Iván Mordisco en Vaupés terminó con seis muertos pero sin la captura del líder guerrillero - crédito Europa Press
La operación militar contra Iván Mordisco en Vaupés terminó con seis muertos pero sin la captura del líder guerrillero - crédito Europa Press

Inicialmente, las autoridades se encontraban analizando si entre los cadáveres estaría el de “Iván Mordisco”, teniendo en cuenta que el líder disidente se encontraría en esa zona al presentar complicaciones de salud, lo que lo habría llevado a adquirir medicamentos específicos.

No obstante, la entidad oficial confirmó en la mañana del 29 de marzo que en el reciente operativo en Vaupés no se encontraba el cuerpo de Vera Fernández, por lo que su paradero se mantiene en total incertidumbre.

Comunicado Medicina Legal - crédito Medicina Legal
Entre los fallecidos por el bombardeo en Vaupés, no se encontraba alias Iván Mordisco, señaló Medicina Legal - crédito Medicina Legal

Sin embargo, una fuente militar le manifestó a Infobae Colombia que estaría herido, producto del bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares.

La acción militar del 26 de marzo no solo tuvo como resultado seis muertes, sino la incautación de armamento de guerra, explosivos, dispositivos tecnológicos y material de comunicaciones vinculados a la estructura del EMC. Entre los elementos hallados figuraron manuales, insignias y componentes para el uso de drones, así como unas gafas alusivas a las que usa cotidianamente alias Iván Mordisco.

Las gafas halladas en el campamento de Pacoa refuerzan la hipótesis sobre la posible presencia de Iván Mordisco - crédito Ferroso Lemos/Facebook
Las gafas halladas en el campamento de Pacoa refuerzan la hipótesis sobre la posible presencia de Iván Mordisco - crédito Ferroso Lemos/Facebook

Operación Júpiter en 2022

Este sería el tercer operativo en el que alias Iván Mordisco habría salido con vida.

El primero se registró el 9 de julio de 2022 con la “Operación Júpiter”, una de las ofensivas más ambiciosas en la lucha contrainsurgente del país en la última década.

Las acciones se centraron en la vereda Santa Rita, zona rural de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá (sur de Colombia), donde la institución castrense rastreó durante meses los desplazamientos del jefe disidente, ya que se movilizaba por los ríos Caquetá y Caguán en botes rápidos, según información recopilada por El Tiempo.

La Operación Júpiter en julio de 2022, centrada en Santa Rita, Caquetá, fracasó al no lograr la muerte de Iván Mordisco, consolidando su historial de supervivencia - crédito Europa Press
La Operación Júpiter en julio de 2022, centrada en Santa Rita, Caquetá, fracasó al no lograr la muerte de Iván Mordisco, consolidando su historial de supervivencia - crédito Europa Press

Tras la ejecución del bombardeo del campamento base del líder guerrillero, el Ministerio de Defensa confirmó la muerte de 10 integrantes de la estructura “Armando Ríos”, pero no halló el cuerpo de Vera Fernández.

Entre los restos aparecieron una boina verde reconocida, teléfonos, computadores y el radio de comunicaciones personal del jefe insurgente. A pesar de la ausencia física, el entonces presidente Iván Duque anunció su muerte basándose en el impacto de la explosión y en comunicaciones interceptadas que mostraban “desorientación” dentro del grupo armado.

Sin embargo, la credibilidad oficial se desplomó en abril de 2023, cuando alias Iván Mordisco reapareció en un video durante un evento público en los Llanos del Yarí (sur de Colombia), participando de los anuncios sobre el interés en sumarse a la agenda de la política de Paz Total, impulsada por el Gobierno del hoy presidente Gustavo Petro.

Imagen de referencia - A pesar de los intensos operativos militares desde 2022, la situación actual de Iván Mordisco permanece en verificación, sin pruebas concluyentes de su muerte o captura - crédito Colprensa
Imagen de referencia - A pesar de los intensos operativos militares desde 2022, la situación actual de Iván Mordisco permanece en verificación, sin pruebas concluyentes de su muerte o captura - crédito Colprensa

Operativo en Guaviare en 2025

Con la salida del líder disidente de las conversaciones de paz, el 10 de noviembre de 2025 se retomaron los bombardeos aéreos, esta vez en la vereda Aitilla, municipio de Calamar, (Guaviare, sur oriente de Colombia), en la que la inteligencia policial ubicó un campamento con entre 100 y 120 disidentes que constituían el círculo de seguridad más estrecho de alias Iván Mordisco.

En esa ocasión, aviones Super Tucano ejecutaron un ataque de precisión. Poco después, comandos descendieron de helicópteros Arpía y Black Hawk y sostuvieron combates durante 36 horas.

El balance operacional fue contundente: 25 disidentes neutralizados, incluidos entre ellos al menos seis menores de edad reclutados, según confirmó la Defensoría del Pueblo.

En el operativo, se incautaron 23 fusiles, 5 ametralladoras, 3 morteros, 62 granadas y más de 57.000 cartuchos. También se localizó un “balón bomba” que pretendía ser usado con fines terroristas.

El bombardeo en Guaviare dejó siete menores muertos y desató una controversia nacional sobre la operación militar - crédito AP
El bombardeo en Guaviare en 2025 dejó 25 disidentes neutralizados, incluyendo seis menores de edad reclutados, y provocó controversia nacional por el uso de la fuerza - crédito AP

Pese al despliegue, Néstor Gregorio Vera Fernández no fue encontrado en el lugar, lo que motivó intensas críticas y un debate nacional sobre el uso de la fuerza letal en presencia de menores reclutados por grupos armados.

El presidente Petro defendió la ofensiva, alegando que se trató de una acción “necesaria para proteger a la población y desmantelar estructuras criminales que ponían en peligro al país”, según explicó en su cuenta de X.

La única certeza operativa resultó en el debilitamiento de la logística y la seguridad de Mordisco que, tras el operativo militar, se desplazó hacia regiones selváticas limítrofes entre Guaviare, Vaupés y el Amazonas.

El ministro de Defensa destacó la colaboración ciudadana y el impacto de las recompensas en la captura de integrantes clave de las disidencias de las Farc - crédito @PedroSanchezCol / X
La recompensa estatal de 5.000 millones de pesos por la captura de Néstor Gregorio Vera Fernández sigue vigente y en cifra récord en Colombia - crédito @PedroSanchezCol / X

Recompensa por ‘Iván Mordisco’

Mientras las autoridades siguen el rastro del jefe guerrillero tras el ataque registrado en Vaupés, el Gobierno colombiano mantiene vigente una recompensa de 5.000 millones de pesos por información que permita la ubicación y detención de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

La persistencia de su figura, la capacidad para renovar sus métodos de violencia y su pervivencia tras operaciones de gran envergadura configuran uno de los mayores desafíos de la justicia en el país.

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