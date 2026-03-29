Colombia

Medicina Legal confirmó que alias Iván Mordisco no está entre los fallecidos por el bombardeo en Vaupés

La entidad reveló la identidad de cuatro de las seis personas fallecidas tras el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares el miércoles 25 de marzo de 2026

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Iván Mordisco FARC
Según el comunicado de Medicinal Legal, murieron cuatro hombres y dos mujeres en los operativos en el Amazonas - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El miércoles 25 de marzo de 2025, las Fuerzas Militares de Colombia realizaron un bombardeo sobre un campamento del bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC).

La intervención se desarrolló en una zona rural del corregimiento de Pacoa, en el departamento de Vaupés, cerca del río Apaporis y en los límites con los departamentos de Amazonas y Guaviare.

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El operativo dejó un saldo de seis personas fallecidas. Entre las víctimas se reportó la posible muerte de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, máximo líder del grupo armado.

Entre las víctimas se reportó la posible muerte de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco - crédito AFP
Entre las víctimas se reportó la posible muerte de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco - crédito AFP

Sin embargo, este domingo 29 de marzo de 2026, Medicina Legal confirmó que alias Iván Mordisco no se encuentra entre los fallecidos tras el operativo de las Fuerzas Militares.

La entidad indicó en su comunicado que, tras concluir los estudios forenses, se estableció la identidad de cuatro de los seis cuerpos analizados.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que se culminaron los estudios forenses de los seis (6) cuerpos que ingresaron ayer 28 de marzo a las 2 a. m., 4 mujeres y 2 hombres, procedentes de San José del Guaviare y relacionados con operaciones de la Fuerza Pública adelantadas en Amazonas y Guaviare”, señaló la entidad.

Medicina Legal informó que tres equipos interdisciplinarios establecieron la identidad de los cuatro cuerpos, entre los cuales no se encuentra alias Iván Mordisco: Orozco Viscue Ehisen Camilo (19 años), Valencia Claudia Yaneth (26 años), González Córdoba Angelin Andrea (18 años) y Rincón Becerra Yeiferson José (24 años).

Comunicado Medicina Legal - crédito Medicina Legal
Medicina Legal informó que tres equipos interdisciplinarios establecieron la identidad de los cuatro cuerpos, entre los cuales no se encuentra alias Iván Mordisco - crédito Medicina Legal

La entidad señaló que los otros dos cuerpos, que corresponden a mujeres, no pudieron ser identificados mediante huellas dactilares.

Así las cosas, Medicina Legal indicó que recibirá a los familiares de las personas fallecidas para la entrega de los cuerpos. Además, señaló que continuará con las labores para identificar a las dos mujeres.

“Los otros dos cuerpos, que corresponden a mujeres, no pudieron ser identificados por huellas dactilares. El Instituto se encuentra atento a recibir a los familiares para el proceso de entrega de los cuerpos y continuar las labores de identificación, con todo el rigor técnico, de los cuerpos femeninos”, afirmó la entidad.

Detalles del operativo

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que la operación forma parte de una estrategia destinada a debilitar la estructura armada bajo el mando de alias Iván Mordisco, señalado como uno de los principales objetivos de las autoridades.

De acuerdo con el oficial, la ofensiva se mantiene en el suroriente del país y apunta a la facción liderada por Iván Mordisco. Las operaciones avanzan en una zona considerada estratégica dentro del territorio nacional.

La intervención combinó ataques aéreos y terrestres, asaltos directos y enfrentamientos, lo que permitió golpear a integrantes de la organización ilegal en un área de difícil acceso.

En el operativo participaron el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional y la Policía, en una acción conjunta que refleja la importancia de este objetivo dentro de la política de seguridad del Estado.

Las autoridades también reportaron la incautación de material de guerra, equipos de comunicaciones, elementos de intendencia y explosivos, lo que afecta las capacidades logísticas y operativas del grupo armado.

Entre los artículos decomisados figuran dispositivos tecnológicos, manuales, insignias y componentes para el manejo de drones, lo que evidencia el grado de organización y recursos de la estructura ilegal.

Entre los artículos decomisados figuran dispositivos tecnológicos, manuales, insignias y componentes para el manejo de drones - crédito Luisa González/REUTERS
Entre los artículos decomisados figuran dispositivos tecnológicos, manuales, insignias y componentes para el manejo de drones - crédito Luisa González/REUTERS

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la operación sigue en marcha y que las tropas permanecen en la zona para consolidar los resultados, dentro de la campaña dirigida a debilitar a este grupo armado.

En la actualidad, se mantiene una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita localizar a alias Iván Mordisco, catalogado como uno de los líderes más buscados de las disidencias.

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