Colombia

Así estará la ocupación hotelera en Bogotá, Medellín y Cartagena en Semana Santa: pese a malas noticias, turístas moverán una millonada

Varios destinos, con proyecciones de miles de visitantes, aprovechan la temporada para diversificar experiencias y atraer viajeros de perfil cultural, religioso y gastronómico

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Según datos de Migración Colombia, cada año a Medellín llegan cerca de 1,3 millones de turistas internacionales - crédito Alcaldía de Medellín
Según datos de Migración Colombia, cada año a Medellín llegan cerca de 1,3 millones de turistas internacionales - crédito Alcaldía de Medellín

Las proyecciones nacionales para la Semana Santa 2026 anticipan un incremento en la ocupación hotelera en Colombia. El sector, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), espera un crecimiento que supondrá una recuperación frente a 2025 y un efecto positivo en la economía turística, aunque sin alcanzar los niveles prepandemia, lo que considera que son malas noticias.

Colombia prevé, durante la Semana Mayor —que se celebrará del 28 de marzo al 5 de abril—, una ocupación hotelera nacional promedio de 58,9%. La cifra representa un aumento de 3,8 puntos porcentuales (pp) respecto a 2025 (55%), pero aún queda por debajo del 61,42% registrado en 2022. El flujo turístico, los ingresos en destinos principales y las recomendaciones de las autoridades marcan el pulso de una temporada crucial para el sector y la economía del país.

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De acuerdo con Cotelco, el comportamiento a nivel nacional indica avances moderados en comparación con el año anterior. “Si bien se espera un desempeño mejor frente a 2025, los niveles aún se ubicarían por debajo de años como 2022”, señaló el gremio al advertir que persisten desafíos para una recuperación total.

Bogotá destaca por su constante renovación urbana y oferta cultural creciente para los turistas - crédito Alcaldía de Bogotá
Bogotá destaca por su constante renovación urbana y oferta cultural creciente para los turistas - crédito Alcaldía de Bogotá

El informe resalta que la diferencia con respecto al año anterior refleja una reactivación paulatina. Sin embargo, insiste en que es necesario consolidar estrategias para fortalecer la formalización y la promoción de los destinos ante una demanda que sigue siendo dispar entre regiones.

Crecimiento y variaciones por regiones y principales destinos

El análisis regional muestra que Quindío encabeza el crecimiento en ocupación hotelera, con un alza de 12,4 pp frente a 2025. Le siguen:

  • Cauca: 9,6 p.p..
  • San Andrés: 9,3 p.p..
  • Atlántico: 8,1 p.p..
  • Risaralda: 7,8 p.p..
  • Boyacá: 6,9 p.p..
  • Cartagena: 6,6 p.p..
  • Caldas: 6 p.p..
  • Norte de Santander: 6 p.p..

La región de Tolima y Alto Magdalena presenta la proyección más alta, con 86% de ocupación esperada. En Atlántico, se estima un 45,6%, un avance frente al 37,5% de 2025. Por el contrario, Bogotá-Cundinamarca (48%), Antioquia (60,2%) y Valle del Cauca (45,7%) muestran variaciones mínimas y se mantienen estables en comparación con el año anterior.

La disparidad regional confirma la importancia de promover acciones diferenciadas para estimular la demanda donde el impulso es menor. Según la Asociación, elaborar estrategias específicas para cada región facilitaría la recuperación en todo el territorio nacional.

Desempeño en ciudades capitales y destinos urbanos clave

En el ámbito de capitales, Cotelco proyecta una recuperación moderada para 2026. Barranquilla registraría el mayor crecimiento, con 10,3 pp adicionales, seguida por:

  • San Andrés: 10 p.p..
  • Armenia: 8,3 p.p..
  • Bucaramanga: 7,7 p.p..
  • Pereira: 6,7 p.p..
  • Cartagena: 6,7 p.p..
  • Tunja: 6,6 p.p..
  • Popayán: 6,2 p.p..

Otras ciudades con indicador positivo son:

  • Manizales: 6 p.p..
  • Cúcuta: 4,2 p.p..
  • Ibagué: 2,5 p.p..
  • Valledupar : 2,3 p.p..
El informe señala que la consolidación fiscal sólo sería posible con un cambio de política tras las elecciones de 2026 - crédito Colprensa
El turismo ya es uno de los principales generadores de divisas en Colombia - crédito Colprensa

Otras que mostrarán incrementos más moderados son:

  • Santa Marta: 1,36 p.p..
  • Medellín: 0,7 p.p..
  • Yopal: 1,1 p.p..
  • Villavicencio: 0,5 p.p..
  • Cali: 1,2 p.p..

La secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, Ana María López Acosta, afirmó “ssta Semana Santa se prevén cifras muy importantes para la ciudad. En ocupación hotelera, por ejemplo, proyectamos entre el 62% y el 65% para este año”.

Dinámica y proyección turística en Bogotá y Medellín

Bogotá se posiciona como uno de los destinos principales según el Observatorio de Turismo de Bogotá. Las previsiones apuntan a la llegada de más de 320.000 visitantes durante la Semana Santa de 2026, siendo el 86% de origen nacional y el 14% internacional. En comparación con 2025, se calcula un crecimiento del 13% en turismo internacional y una reducción del 1% en turismo nacional.

De acuerdo con la entidad, el gasto turístico total estimado asciende a $323.600 millones. La directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, Ángela Garzón, expresó que “Bogotá tiene una amplia oferta para esta Semana Santa. Esperamos más de 320.000 visitantes que llegarán a disfrutar de la ciudad, su gastronomía, su riqueza cultural y el turismo religioso. Bogotá los espera con una oferta integral que combina cultura, gastronomía, deporte y experiencias de turismo religioso para todos los visitantes”.

Los recorridos culturales son el principal atractivo de la comuna 13 en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
Los recorridos culturales son el principal atractivo de la comuna 13 en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

En cuanto a Medellín, datos del Sistema de Inteligencia Turística y la Secretaría de Turismo calculan la llegada de entre 51.000 y 56.000 pasajeros internacionales por medio del aeropuerto José María Córdova. La ocupación hotelera se sitúa entre 62% y 65%, con el foco en barrios como El Poblado, Laureles-Estadio y La Candelaria.

La movilidad terrestre superará los 934.000 viajeros, mientras el gasto turístico está proyectado en USD41,2 millones, lo que supone un crecimiento del 17,3% respecto a la previsión pasada. López Acosta resaltó que el fortalecimiento de estos indicadores respalda la reactivación turística formal y beneficia la economía local.

Retos, recomendaciones y expectativas para el sector turístico

A pesar de los avances, los registros nacionales de ocupación aún no alcanzan el nivel de 2022. Cotelco remarcó la importancia de “intensificar las acciones de promoción turística en los diferentes destinos del país y fortalecer las campañas de comercialización y articulación entre el sector público y privado”.

La organización recomendó desarrollar acuerdos regionales para optimizar la movilidad de los viajeros y profundizar en la formalización del sector. El gremio considera que contar con infraestructura formal, institucionalidad y articulación eficiente será clave para consolidar la reactivación de la industria, así como para garantizar una experiencia de calidad y competitividad a los visitantes.

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