Colombia

Hija de Rosa Elvira Cely criticó a Abelardo de la Espriella por usar en su discurso político su caso: “Me da asco”

El testimonio de Juliana Cely señaló la instrumentalización del feminicidio de su madre en el contexto electoral y resalta el impacto que este crimen tuvo en su vida y en la creación de leyes

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10 años después del asesinato de Rosa Elvira Cely, denuncian que aún no se conoce toda la verdad sobre el caso. FOTO: Archivo
Juliana Cely denuncia la instrumentalización política del feminicidio de Rosa Elvira Cely por parte del candidato Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Juliana Cely denunció que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella está instrumentaliza el feminicidio de Rosa Elvira Cely, a 14 años del crimen que dio origen a una ley en Colombia y en vísperas de un plantón y una velatón convocados para el sábado en el Parque Nacional de Bogotá, el mismo lugar en el que su madre fue asesinada el 24 de mayo de 2012, según relató a El Espectador.

Juliana afirmó que el Estado le falló por no darle garantías y por no reconocer el impacto que el crimen tuvo sobre ella como víctima indirecta.

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También señaló que participó en el proyecto de ley de huérfanos por feminicidio que hoy está recogido en la ley 2530, una norma que, según dijo, contempla garantías mínimas en educación, salud mental y otras necesidades básicas.

La familia Cely critica a Abelardo de la Espriella por atribuirse el impulso de leyes contra feminicidios que no fueron obra suya - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La familia Cely critica a Abelardo de la Espriella por atribuirse el impulso de leyes contra feminicidios que no fueron obra suya - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La hija de Rosa Elvira respondió de ese modo a una publicación en redes sociales en la que Abelardo de la Espriella escribió: “Aquí el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”.

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No podemos tener de presidente a alguien que si bien condenó al feminicida de mi mamá, nunca lo hizo con buenas intenciones. Sabía que el Estado tenía una responsabilidad y de allí se tomaría todo el dinero de honorarios dejándonos como familia, y en especial hablo por mí, con el 10% de la reparación económica total”, dijo Juliana Cely.

Y agregó: “Mi abuelita tuvo que tener comunicación con él y ver que un día llegó llorando porque la revictimizó y la trató mal no se me va a olvidar. Una cosa fue la condena penal del feminicida y otra un proyecto de ley que no fue impulsado por él. La ley Rosa Elvira Cely es del 2015, y para ese momento nosotros ya habíamos cambiado de abogados y no teníamos comunicación con él”.

Juliana resumió su rechazo con una frase directa en su conversación: “Me da asco ver cómo está usando mi historia, la lucha feminista y un proyecto que impactó en la historia de Colombia y de las mujeres para limpiar su imagen en plena campaña. El dolor que he vivido por 14 años no puede ser un instrumento para que alguien logre llegar a la presidencia”.

Hija de Rosa Elvira Cely dijo que Abelardo de la Espriella sabía que el Estado era el responsable del feminicidio de su madre y que por eso tomó el caso, ya que ganaría dinero - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Hija de Rosa Elvira Cely dijo que Abelardo de la Espriella sabía que el Estado era el responsable del feminicidio de su madre y que por eso tomó el caso, ya que ganaría dinero - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La conmemoración de este año también está atravesada por el temor, dijo Juliana, después de que en el país buscaran a Yulixa Toloza y en esa búsqueda encontraran a otras dos mujeres desaparecidas.

“Esto me hace replantearme y entender que por eso es que tenemos que seguir luchando. Hay que dar visibilidad a las otras mujeres que el Estado no pudo proteger. Han sido 14 años en los que siento que tengo mucho miedo de ser mujer. Cada feminicidio es más cruel que el anterior”, expresó al medio El Espectador.

Conmemoración del feminicidio de Rosa Elvira Cely

La vigilia y plantón en honor a Rosa Elvira Cely buscan visibilizar el aumento de feminicidios en Colombia durante 2024 - crédito Christian Castillo M/Colprensa
La vigilia y plantón en honor a Rosa Elvira Cely buscan visibilizar el aumento de feminicidios en Colombia durante 2024 - crédito Christian Castillo M/Colprensa

La convocatoria será el sábado 23 de mayo a las 2:30 p. m. en la torre del reloj del Parque Nacional, en Bogotá. Juliana espera que la jornada sirva para recordar a su madre y para visibilizar que, este año, al menos 15 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Colombia.

Dos días antes de que se cumplieran 14 años sin su madre, Juliana se graduó como profesional en Mercadeo y Publicidad en la universidad Ecci.

La ceremonia coincidió con los preparativos de la conmemoración y con una semana en la que, dijo, convivieron la alegría por el título, la tristeza por la ausencia de su madre y el recuerdo de su abuela María Aurora, ya fallecida.

“Creo que la memoria de mi mamá me ha dado la resistencia y la resiliencia. Ella, su memoria y todo lo que pasó con su historia me da fuerza, aunque muchas veces me haya querido rendir, porque la extraño”, dijo Juliana Cely.

El 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Cely, de 35 años, fue atacada sexualmente, golpeada y herida en el Parque Nacional por Javier Velasco Valenzuela, uno de sus compañeros de colegio. Velasco Valenzuela fue condenado a 48 años de cárcel.

El caso conmocionó al país y convirtió a Cely en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. A partir de ese crimen se aprobó la Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el delito de feminicidio en Colombia.

En 14 años, el feminicidio de Rosa Elvira Cely derivó en una ley pionera para combatir la violencia contra las mujeres en Colombia - crédito Mario Franco
En 14 años, el feminicidio de Rosa Elvira Cely derivó en una ley pionera para combatir la violencia contra las mujeres en Colombia - crédito Mario Franco

Rosa Elvira era madre soltera y había terminado el bachillerato para cumplir su meta de convertirse en psicóloga. Murió pocos días antes de recibir su diploma, y su hija quedó al cuidado de su abuela mientras la batalla judicial permaneció en manos de su hermana Adriana Cely y del resto de la familia.

Juliana tenía 12 años cuando asesinaron a su madre. Con el paso del tiempo, dijo al medio citado, comprendió que la orfandad por feminicidio no era solo la pérdida de una persona, sino una marca que alteró su infancia, sus proyectos y su relación con el Estado.

Ser huérfano por feminicidio nunca deja de doler. Es algo que impacta toda la vida. Al ser víctima indirecta sentí que en algún momento se me invisibilizó y el Estado nunca preguntó por mí, ni por los niños que quedan huérfanos. Me preguntaba por qué si mi mamá estaba en la ley, el Estado no se preguntó qué pasó conmigo. Con un feminicidio no solo apagan una vida, se rompen sueños, se frustran infancias y juventudes. Por eso, tomé la fuerza no solo para ser profesional, sino para seguir creciendo y visibilizar lo que viví durante tantos años en silencio”, dijo Juliana Cely a El Espectador.

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