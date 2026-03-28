Por el conflicto en Oriente Medio, subsidios del combustible dispararán el déficit económico colombiano, según Oxford Economics

El costo fiscal de los subsidios enfrenta a Colombia a un déficit superior al 7% del PIB, según Oxford Economics

La decisión del Gobierno de Colombia de amortiguar el incremento de los precios internacionales del petróleo a través de subsidios provocará un deterioro adicional en las cuentas fiscales, situando el déficit global esperado para 2026 en casi un 7% del PIB.

Esta estimación surge en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que elevan la volatilidad global del crudo y reconfiguran las perspectivas económicas de toda Latinoamérica, de acuerdo con Oxford Economics.

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La firma especializada atribuyó los cambios al peso fiscal de los subsidios, profundizando un desequilibrio preexistente en las cuentas públicas y limitando el margen de maniobra política - crédito cortesía BCIE

Durante un seminario web orientado a las previsiones regionales, la consultora advirtió que la intensificación de los ataques en Medio Oriente podría disparar el precio del barril de Brent hasta US$140 en el corto plazo, detalló Joan Domene, jefe para la región de Oxford Economics. Este panorama, aunque de naturaleza transitoria, elevaría la inflación global en hasta dos puntos porcentuales durante el segundo trimestre del año.

El escenario fiscal colombiano cobra relieve frente a los pronósticos más recientes. Según Oxford Economics, el Gobierno nacional incrementó sus subsidios para contener el traspaso del alza internacional al consumidor final, ajustando su previsión de déficit fiscal de 6,6% a casi 7% del PIB para este año.

La firma subraya que este aumento, cifrado en 0,3 puntos porcentuales, es atribuible únicamente al peso fiscal de los subsidios, profundizando un desequilibrio preexistente en las cuentas públicas y limitando el margen de maniobra política, particularmente en un año de presión electoral.

La estrategia colombiana contrasta con las políticas adoptadas por otros países de la región. México también recurrió al empleo de subsidios fiscales para amortiguar el aumento de los combustibles, aunque su condición de exportador neto de petróleo minimiza el impacto negativo en su balanza fiscal, fenómeno que, a criterio Oxford Economics, no se prevé tan agudo como el observado en 2022.

Brasil, en cambio, descartó la introducción de subsidios. Petrobras trasladó la volatilidad internacional de precios directamente al consumidor, mientras el banco central de Brasil inició un ciclo de recortes de tasas tras una prolongada fase de política monetaria restrictiva.

El saldo de la caja del Gobierno en el Banco de la República cayó de $15,2 billones a $6,6 billones en menos de una semana, según un informe del Banco de Bogotá- crédito Catalina Olaya/Colprensa/VisualesIA

En un caso similar, el Gobierno de Chile del presidente José Antonio Kast Rist comunicó que no tomará medidas paliativas, priorizando la protección de sus finanzas públicas. Como resultado, Oxford Economics ajustó sus proyecciones para ese país, situando la inflación esperada en 3,7% y la previsión de crecimiento económico en 2,1% para 2026.

En Perú, se espera la introducción de ciertas medidas paliativas que mitiguen el encarecimiento energético, aunque tanto el sol peruano como el peso chileno revelan una debilidad acentuada frente al dólar, pues los mercados perciben a ambas economías como más expuestas a escenarios globales adversos en materia energética.

Restricción monetaria y presiones inflacionarias en Colombia

El Gobierno nacional incrementó sus subsidios para contener el traspaso del alza internacional al consumidor final, ajustando su previsión de déficit fiscal de 6,6% a casi 7% del PIB para este año - crédito Colombia.travel

El entorno fiscal y energético incide directamente sobre la política monetaria. Mientras Brasil y México comenzaron a reducir las tasas de interés, el Banco de la República de Colombia mantiene una orientación restrictiva. Las proyecciones de Oxford Economics apuntan que, tras los incrementos aplicados a comienzos del año, la autoridad monetaria colombiana podría efectuar un aumento adicional de 75 puntos base durante su próxima sesión para contener las nuevas presiones inflacionarias.

Entre los aspectos internos que refuerzan esta tendencia destaca el incremento del salario mínimo, que agrega presión adicional sobre los precios. Este marco llevó a la consultora a revisar a la baja las perspectivas de crecimiento para toda la región, reflejo de la incertidumbre que atraviesan las economías latinoamericanas ante el panorama energético y geopolítico actual.

Una combinación de factores internacionales —como los ataques en Medio Oriente, que podrían llevar el Brent a US$140— e internos, incluidas políticas de subsidios y decisiones de política monetaria, configuraron la actualización de los pronósticos económicos facilitada por Oxford Economics.

La región, aunque en términos generales presenta cierta resiliencia gracias a su autosuficiencia energética y comercio intrarregional de hidrocarburos, enfrenta desafíos fiscales y monetarios particularmente sensibles en los países que optaron por absorber el choque externo mediante subsidios fiscales.