Caso Andrómeda: absuelven a exmilitar acusado de espiar el proceso de paz con las Farc

El caso Andrómeda estuvo relacionado con seguimientos e interceptaciones vinculadas al proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. - crédito JHON PAZ / ZUMA PRESS

La justicia absolvió a Carlos Alberto Betancur Sánchez, conocido dentro de la investigación como ‘Blender’, en el proceso relacionado con el denominado ‘caso Andrómeda’, en el que fue acusado del delito de espionaje por presuntamente obtener información vinculada al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, la decisión fue tomada por Luz Adriana Flórez Rodríguez, juez 29 del Circuito de Bogotá con función de conocimiento, quien emitió fallo absolutorio a favor del exmilitar.

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Según el reporte, la decisión fue notificada el pasado viernes 22 de mayo a la Fiscalía, a la defensa de Betancur y a la Procuraduría. Hasta el momento, ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente sobre la sentencia.

El origen del caso

En febrero de 2014 se conoció que en un restaurante ubicado en el barrio Galerías, en Bogotá, funcionaba una presunta central de inteligencia militar desde donde se habría realizado seguimiento a integrantes del equipo negociador del proceso de paz con las Farc en La Habana, Cuba, así como a facilitadores del proceso.

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Dentro de las investigaciones apareció el nombre del hacker Andrés Sepúlveda, quien posteriormente fue condenado a 10 años de prisión dentro del denominado ‘caso Andrómeda’.

En ese proceso también fue vinculado Carlos Alberto Betancur Sánchez, entonces cabo del Ejército, señalado de presuntamente solicitar 100 millones de pesos a cambio de información relacionada con correos electrónicos del equipo negociador y de una fotografía del senador Iván Cepeda.

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Una fotografía de Iván Cepeda fue mencionada dentro del proceso judicial relacionado con el caso Andrómeda. - crédito Colprensa

Los señalamientos contra Betancur

Según se ventiló durante el proceso, Betancur habría logrado concretar la entrega de 20 cuentas de correo electrónico, incluida una del entonces presidente Juan Manuel Santos, además de información atribuida a integrantes de las Farc y al buzón de alias ‘Boris’, señalado como jefe de telecomunicaciones y seguridad de esa guerrilla.

Además, habría filtrado una fotografía de Iván Cepeda, quien para ese momento participaba como facilitador del proceso de paz.

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En octubre de 2014, el juzgado 77 penal municipal con función de control de garantías legalizó la captura de Betancur y le imputó los delitos de cohecho propio y espionaje, cargos que no aceptó.

Tras imponérsele medida de aseguramiento, fue enviado a un establecimiento militar y, posteriormente, en enero de 2019 inició el juicio oral en su contra.

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La Fiscalía sostuvo durante el proceso que sí existieron conductas relacionadas con espionaje en el denominado caso Andrómeda. - crédito Fiscalía.

La decisión sobre la prescripción

Durante el desarrollo del proceso judicial se emitió una decisión de prescripción de la acción penal. Sin embargo, esta fue apelada.

De acuerdo con la información conocida, en julio de 2025 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la prescripción frente al delito de cohecho, pero revocó la relacionada con espionaje, permitiendo que el juicio continuara por esa conducta.

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Finalmente, la juez emitió sentencia absolutoria frente al delito de espionaje.

El testimonio de Andrés Sepúlveda

Dentro del proceso declaró Andrés Sepúlveda, quien señaló que trabajó en temas de seguridad informática para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, centrando parte de la actividad en el proceso de paz y en la búsqueda de información relevante.

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Sobre Betancur, Sepúlveda aseguró que conoció que tenía información de interés relacionada con cerca de 20 correos electrónicos. Sin embargo, indicó que la mayoría no pudieron verificarse y que los pocos que lograron abrir no contenían información relevante.

Según el fallo citado por El Tiempo, Sepúlveda “indicó que, el acusado no entregó información y que la información que se logró obtener era dudosa, porque la foto de Iván Cepeda ya estaba en internet”.

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Andrés Sepúlveda declaró durante el juicio y aseguró que parte de la información obtenida no pudo verificarse. - crédito EFE

Lo que concluyó la juez

En la sentencia, la juez señaló que durante el juicio fue limitada la evidencia relacionada con el delito de espionaje.

“Se advirtió únicamente la existencia de 3 correos electrónicos y una fotografía de Iván Cepeda (la cual según el testimonio de Andrés Sepúlveda circulaba en Internet) lo que no constituye elemento material probatorio suficiente que pueda afectar la seguridad nacional, creemos que tampoco la seguridad interior”, se lee en el fallo conocido por el medio.

La decisión agrega: “Con base en lo anteriormente expuesto se deberá proferir un fallo de carácter absolutorio en favor de Carlos Alberto Betancur Sánchez por espionaje por cuanto que el comportamiento del acusado no configura este tipo penal”.

Además de la absolución, la juez ordenó cancelar las medidas cautelares reales y personales que permanecían vigentes dentro del proceso judicial.

Por el denominado ‘caso Andrómeda’, Andrés Sepúlveda fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo informático, violación de datos personales agravado, espionaje y uso de software malicioso. Según la información revelada, actualmente se encuentra en libertad y tiene un laboratorio de Inteligencia Artificial.