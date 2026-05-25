Colombia

Daniel Quintero le responde a Abelardo De La Espriella: “Un verdadero león no le teme a un pobre tigre”

El superintendente de Salud mencionó a figuras como Álvaro Uribe, Iván Duque, Federico Gutiérrez y el GEA, asegurando que ya ha enfrentado a distintos sectores políticos, empresariales y económicos del país

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Daniel Quintero respondió a las declaraciones de Abelardo De La Espriella tras el cierre de campaña del candidato presidencial. - crédito Montaje Infobae
Daniel Quintero respondió a las declaraciones de Abelardo De La Espriella tras el cierre de campaña del candidato presidencial. - crédito Montaje Infobae

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, respondió a las declaraciones del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien durante su discurso de cierre de campaña aseguró que, si llega a la Presidencia, habrá consecuencias judiciales y políticas para quienes, según él, “destruyeron el país”.

A través de sus redes sociales, Quintero publicó un mensaje en el que hizo referencia a diferentes sectores políticos y empresariales con los que afirma haber tenido confrontaciones durante su trayectoria pública.

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La publicación surgió luego de las declaraciones hechas por De La Espriella en su cierre de campaña, donde volvió a referirse a Quintero con el apodo de “Pinturita” y lanzó una advertencia pública contra el exalcalde de Medellín.

Las declaraciones de Abelardo De La Espriella

Durante su intervención ante seguidores y simpatizantes, Abelardo De La Espriella cuestionó la gestión de Daniel Quintero en Medellín y aseguró que en un eventual gobierno suyo se actuaría con firmeza frente a exfuncionarios y dirigentes políticos señalados de afectar al país.

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Pinturita, el daño que le has hecho a Medellín no quedará impune y el 8 de agosto sabrás lo duro que muerde el tigre”, afirmó el candidato presidencial durante el evento.

En el mismo discurso, De La Espriella señaló que su propuesta de gobierno estará enfocada en “orden, carácter y justicia”, y aseguró que “el que la hace, la paga”. Aunque no mencionó procesos judiciales específicos contra Quintero, insistió en que habrá decisiones contundentes frente a quienes considera responsables de hechos que, según dijo, perjudicaron a Colombia.

Las declaraciones del abogado generaron reacciones en distintos sectores políticos y tuvieron amplia difusión en redes sociales.

El candidato presidencial aseguró durante su discurso de campaña que el daño hecho a Medellín “no quedará impune”. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La respuesta de Daniel Quintero

Tras el pronunciamiento de De La Espriella, Daniel Quintero respondió desde sus plataformas digitales con un mensaje en el que mencionó a diferentes figuras políticas y económicas del país.

En su publicación nombró al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al expresidente Iván Duque Márquez, al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y al exgobernador Luis Alfredo Ramos, además del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Quintero también hizo referencia a “las mafias de Hidroituango” y “las de la salud”, expresiones que han sido recurrentes en sus discursos públicos relacionados con disputas políticas y administrativas.

Además afirmó que “un verdadero león no le teme a un pobre tigre”, dando a entender que no se siente intimidado por sus adversarios y reafirmando su postura ante los sectores y figuras que ha señalado en distintas oportunidades.

Daniel Quintero aseguró que ha enfrentado a distintos sectores políticos y económicos del país. - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero aseguró que ha enfrentado a distintos sectores políticos y económicos del país. - crédito @QuinteroCalle/X

José Manuel Restrepo cuestionó nombramiento de Quintero

En el mismo acto político, la fórmula vicepresidencial de De La Espriella, José Manuel Restrepo, también se refirió a Daniel Quintero y a su designación en la Superintendencia de Salud.

“Nunca, jamás, nombraremos superintendente de Salud a un imputado”, expresó Restrepo durante su intervención.

Sus declaraciones se dieron en medio de cuestionamientos políticos relacionados con los procesos judiciales que enfrenta el exalcalde de Medellín y las críticas de algunos sectores frente a su llegada al Gobierno nacional.

Antecedentes entre De La Espriella y Quintero

No es la primera vez que Abelardo De La Espriella se refiere públicamente a Daniel Quintero en términos críticos. El pasado 13 de mayo, durante un acto político realizado en el parque principal de Envigado, el candidato presidencial lanzó otra declaración contra el exmandatario local.

“¿Ustedes quieren ver a Pinturita preso?”, preguntó De La Espriella a los asistentes del evento, quienes respondieron con aplausos y arengas.

Caravana de 15 camionetas blindadas y 12 motocicletas de la Policía y el Tránsito Municipal durante la llegada de Abelardo de la Espriella a Envigado. - crédito captura de video
Caravana de 15 camionetas blindadas y 12 motocicletas de la Policía y el Tránsito Municipal durante la llegada de Abelardo de la Espriella a Envigado. - crédito captura de video

La jornada política contó con un amplio esquema de seguridad y una caravana conformada por camionetas blindadas y motocicletas de la Policía Nacional y del Tránsito Municipal. Además, seguidores del candidato llevaron banderas, afiches y figuras inflables de tigres, símbolo de su campaña presidencial.

Durante esa intervención, el abogado reiteró propuestas relacionadas con seguridad, construcción de cárceles y respaldo a emprendedores.

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