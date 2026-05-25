Petro califica como “traición a la humanidad” construir termoeléctricas a gas y pide acelerar transición energética

el presidente cuestionó el uso de hidrocarburos para enfrentar futuras sequías y defendió el fortalecimiento de la energía solar en el país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Gustavo Petro cuestionó la construcción de termoeléctricas a gas en Colombia y aseguró que avanzar en proyectos relacionados con hidrocarburos agrava los efectos del calentamiento global y las sequías asociadas al fenómeno de El Niño.

Las declaraciones del mandatario se conocieron a través de sus redes sociales, en medio de una discusión pública sobre la reciente subasta del cargo por confiabilidad, mecanismo diseñado para garantizar el suministro de energía en períodos de sequía.

PUBLICIDAD

La controversia inició luego de que una usuaria identificada como Daniela publicara en redes sociales un balance sobre los resultados de la subasta energética.

“El viernes se llevó a cabo la subasta del cargo por confiabilidad (mecanismo que busca garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico especialmente en épocas de sequías). La nueva capacidad asignada fue: 2.276,8 MW térmicas, 1.546,9 MW solares, 246 MW eólicas. ¿Qué notan?”, escribió la usuaria.

PUBLICIDAD

Una usuaria en redes sociales publicó cifras sobre la reciente subasta energética y abrió el debate sobre la participación de proyectos térmicos y renovables. - crédito @PalmaEdwin/X

Petro rechazó importar gas para enfrentar el fenómeno de El Niño

Tras la publicación, el mandatario respondió con un mensaje en el que insistió en que la solución a las sequías y al fenómeno de El Niño debe enfocarse en energías renovables y no en el uso de gas.

“No señor ministro, no quiero de Francia moléculas de gas para el superniño que enfrentaremos, los franceses si podrían, y se lo solicitaré a Macron, darnos los concentradores de radiación solar que saben hacer y solo uno en la Guajira sería genial, y si hay para más, pues en todo el Caribe y si más, entonces en toda la altillanura colombiana”, escribió el mandatario.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, Petro aseguró que el uso de gas profundiza los efectos del calentamiento global.

“Pero la sequía no se asume con gas sino con el sol, porque si es gas agravamos la causa del superniño que no es más que el calentamiento global, y vendrán sequías más fuertes aún”, afirmó.

PUBLICIDAD

Además, señaló que el país debe avanzar en el abandono de los hidrocarburos como fuente principal de generación energética.

“Hermano la salida es dejar de consumir petróleo, carbón y gas en el mundo entero, demos los pasos firmes y en la dirección correcta, si hay sequías hay mucho sol y hoy podemos volver energía eléctrica el sol”, agregó.

PUBLICIDAD

“Es una traición a la humanidad”

Uno de los apartes que más reacciones generó fue el relacionado con la construcción de termoeléctricas a gas.

El presidente cuestionó la autorización de proyectos de este tipo y aseguró que detrás de esas decisiones habría intereses económicos.

PUBLICIDAD

“Alguien, que quiero saber quien fué, recibió un dinero para permitir una monstruosidad como hacer una termoeléctrica a gas en el corazón del mundo. Eso es una traición a la humanidad a la vida toda y a los totem de la humanidad”, expresó.

Petro también reiteró que la política energética de su Gobierno busca acelerar la transición hacia fuentes renovables y reducir la dependencia de los hidrocarburos.

PUBLICIDAD

“El programa del gobierno que votó el pueblo es claro: la matriz de generación eléctrica debe abandonar cuánto antes mejor, los hidrocarburos. Es cuestión de vida o muerte”, sostuvo.

Petro afirmó que el calentamiento global agravará las sequías y pidió avanzar hacia una matriz energética basada en fuentes renovables. - crédito @petrogustavo/X

La respuesta del ministro Edwin Palma

Las declaraciones del presidente se produjeron en respuesta a un mensaje publicado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien defendió los resultados de la subasta y aseguró que el proceso fue exitoso para garantizar la estabilidad energética del país en los próximos años.

PUBLICIDAD

“Señor Presidente, yo respondo políticamente por la subasta y sus resultados. Que son exitosos para el sistema energético del país de cara al próximo gobierno porque es energía para años 2029-2030”, escribió el ministro.

Palma también aseguró que durante administraciones anteriores no se impulsaron suficientes procesos de expansión energética.

“A nosotros en el pasado nos dejaron sin proyectos y sin energía. Entre 2011 y 2019 no se hizo ni una sola subasta. Este gobierno ha hecho el mayor número de subastas de los últimos tiempos. 3 de reconfiguración, 2 de expansión y antes que termine su gobierno, una de renovables que será un gran legado”, señaló.

El debate por las energías térmicas y renovables

El ministro también cuestionó las críticas surgidas tras conocerse los resultados de la subasta energética y rechazó las versiones que apuntaban a un supuesto favorecimiento de proyectos a gas.

“Es extraño, muy extraño que quieran generar dudas y siembren suspicacias a través de cuentas inexistentes con datos inexactos, imprecisos y anti técnicos”, afirmó.

Asimismo, aclaró que el Ministerio de Minas y Energía no aprueba directamente proyectos energéticos dentro de estos procesos.

“MinEnergia no autoriza ni aprueba proyectos. Menos en una subasta. Y menos proyectos de gas”, puntualizó.

El Ministerio de Minas defendió los resultados de la subasta y aseguró que el proceso busca garantizar energía para los próximos años. - crédito @PalmaEdwin/X

La discusión se produjo luego de conocerse que la capacidad asignada en la subasta presuntamente incluyó una mayor participación de plantas térmicas frente a proyectos solares y eólicos, lo que abrió un nuevo debate sobre el rumbo de la transición energética en Colombia y el papel de las energías fósiles en el sistema eléctrico nacional.