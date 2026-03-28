Colombia

Inició el juicio contra siete colombianos que enviaban cocaína a Estados Unidos en submarinos que ellos construían

En la investigación se afirma que los sudamericanos enviaban cargamentos por el océano Pacífico hasta México y luego ingresaban la droga por la frontera

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El caso fue asumido por el tribunal federal de Brooklyn - crédito Reuters
El caso fue asumido por el tribunal federal de Brooklyn - crédito Reuters

En marzo de 2025 se registró la solicitud de extradición de siete colombianos a Estados Unidos por una investigación en la que se les vinculaba con una organización transnacional que enviaba cocaína en submarinos.

Los implicados son Elkin Armando Alomia Quiñones, Luis Alberto Arboleda Escobar, Diego Luis Obregón Aguirre, Edwin Obregón Castro, Juan Matías Obregón Castro, Rodrigo Obregón Saavedra y Narjel Paredes, que según las autoridades estadounidenses forman parte de una red que construía embarcaciones semisumergibles utilizadas para transportar grandes cantidades de cocaína.

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En ese momento se informó que la ruta de los colombianos comenzaba en la costa del Pacífico colombiano hacia Centroamérica y México, donde la droga era entregada a zonas controladas por el Cartel de Sinaloa.

La operación incluía la financiación de cargamentos, contratación de tripulaciones y la realización de contravigilancia en alta mar mediante barcos pesqueros para evitar la detección por fuerzas del orden. La estructura criminal fue identificada luego de dos operativos internacionales; en estos se logró la incautación de 2.312 de 3.300 kilos; en ambos casos se identificaron embarcaciones construidas de manera empírica.

Tráfico de cocaína - colombianos
Los colombianos fueron extraditados a Estados Unidos en marzo de 2025 - crédito EFE

Comenzó el juicio contra los seis colombianos en Estados Unidos

En la tarde del 27 de marzo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, a través del Distrito Este de Nueva York (Edny), emitió un comunicado en el que confirmó que los seis colombianos mencionados llegaron al país norteamericano y fueron presentados ante un tribunal federal de Brooklyn.

“Según las acusaciones, los acusados ​​son miembros de una organización colombiana transnacional de narcotráfico marítimo que pretendía traficar clandestinamente toneladas de cocaína en embarcaciones semisumergibles hacia México, para su posterior distribución en Estados Unidos”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella.

Colombianos capturados por narcotráfico
Las autoridades en Estados Unidos revelaron cómo operaba la estructura criminal colombiana - crédito Edny

El fiscal agradeció a la Marina de Colombia por la ayuda durante los operativos en los que, junto con la DEA, capturaron a los imputados. Cabe mencionar que entre los imputados solo hay hombres de entre 40 y 69 años.

“Utilizar sumergibles en un intento calculado de evadir a las fuerzas del orden no los hace invisibles. Ya sea que intenten esconderse bajo el agua o en la superficie, la DEA, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, perseguirá y derrotará sin descanso a las organizaciones de narcotráfico que amenazan a nuestras comunidades y causan la muerte de estadounidenses”, declaró el jefe de la Regional de Operaciones de la DEA, Frank Tarentino.

Durante la acusación formal se mencionó que los colombianos ayudaron a traficar hasta cinco toneladas de cocaína en submarinos. Sobre el modus operandi, revelaron que los miembros de la estructura criminal conseguían inversionistas para financiar cargamentos de varias toneladas de cocaína y la construcción de las embarcaciones semisumergibles; construían las embarcaciones y contrataban tripulantes para cargar la droga que llegaba a México.

Colombianos capturados por narcotráfico
Esta es una de las embarcaciones interceptadas cuando intentaba ingresar a México - crédito Edny

Los criminales también realizaban labores de vigilancia que incluían el posicionamiento de buques con los que verificaban que el cargamento siguiera la ruta alejados de embarcaciones militares.

En el comunicado se resalta que los colombianos serán juzgados como parte de la iniciativa establecida en la orden 14159 de protección del pueblo estadounidense contra la invasión, que se dedica a “eliminar carteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero”.

Por último, se confirma que los sudamericanos deberán afrontar cargos por distribución internacional de cocaína ante la Sección de Narcóticos Internacionales y Lavado de Dinero de la Fiscalía de Estados Unidos, mientras que las fiscales adjuntas Lorena Michelen y Katherine Onyshko serán las responsables del caso a partir de este momento.

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