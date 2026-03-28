Colombia

Elefante Blanco confesó el dinero que gastó en campaña para llegar al Senado: “No voy a cobrar lo que no me gasté”

Luis Carlos Rúa Sánchez afirmó que obtuvo más de 100.000 votos gracias al trabajo que ha realizado denunciando hechos de corrupción

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El senador electo confirmó el dato mediante una publicación en sus redes sociales - crédito @ElefanteBlanco/Instagram

Luego de los comicios del 8 de marzo, en los que los colombianos eligieron a las personas que estarán en el Congreso de la República durante los próximos cuatro años, una de las preguntas que más se repitió es: ¿Cuánto dinero le toca a cada candidato por la reposición de votos?

La duda queda resuelta con la aclaración de que cada candidato recibirá una cantidad proporcional al dinero que reportó como gastos durante la campaña. Uno de los aspirantes que más recibió votos fue Luis Carlos Rúa Sánchez, más conocido como Elefante Blanco, que obtuvo el apoyo de más de 124.000 ciudadanos, y decidió revelar cuánto efectivo recibirá por ello.

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A través de su cuenta de Instagram, Rua Sánchez mencionó que podría solicitar más de 1.000 millones de pesos, pero eso sería faltar a sus códigos morales, ya que indicó que no buscará inflar sus gastos de campaña.

“No voy a cobrar lo que no me gasté, como debe ser”, indicó Rúa, que aseguró que no pagó por aparecer en medios nacionales, vallas publicitarias o estrategias de marketing.

¿Cuánto se gastó Elefante Blanco en su campaña?

Elefante Blanco - Gastos de campaña
El senador electo indicó que no gastó en vallas o estrategias de marketing - crédito @ElefanteBlanco/Instagram

Elefante Blanco reveló que solo contrató a una gerente, una contadora y un abogado para gestionar lo relacionado con su campaña, en la que se gastó poco más de 20 millones de pesos.

Además, añadió elementos de publicidad y pedagogía por los que pagó alrededor de ocho millones de pesos; por último, lamentó que tuviera que reportar como “gastos” los 12,5 millones de pesos que recibió como donaciones por parte de sus seguidores.

Invertimos 41.600.000 pesos para llevar al elefantico hasta el Senado. Nuestra campaña fue el reflejo del trabajo recorriendo el país denunciando elefantes y peajes”, indicó el senador electo.

Rúa Sánchez se mostró orgulloso de haber protagonizado la “posible campaña más austera de la historia” e indicó a sus seguidores que no cambiará su forma de actuar durante sus cuatro años en el Congreso. Por último, aseguró que en las próximas semanas confirmará en qué va a gastar los más de 40 millones que recibirá por los votos obtenidos.

Elefante Blanco - Gastos de campaña
Rúa Sánchez confirmó que solo contrató a tres personas para la campaña - crédito @ElefanteBlanco/Instagram

En una entrevista con RCN, luego de ser elegido, Rúa Sánchez habló de su proyecto e indicó que no terminará con su llegada al Senado, sino que esto lo impulsará a seguir adelante con las denuncias.

“Lo primero es decir que esto no era una estrategia electoral, es un proyecto de veeduría que nació hace cuatro años y yo vengo haciendo esto hace mucho tiempo. Decidí usar este símbolo poderoso que va a seguir aun estando en el Congreso precisamente porque la idea es que los procesos continúen.

Precisamente, Rúa confesó que sale disfrazado en los videos de las denuncias por temas de seguridad, algo en lo que, en teoría, podrá tener más confianza en su cargo como senador.

“No fue una estrategia electoral, sino que es un paso para tener seguridad. El tema del esquema de seguridad... saben que los congresistas podemos tener eso y de esa manera. Por eso ahora es más factible mostrarse, porque es un deber constitucional que los congresistas podamos estar protegidos”.

Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como 'Elefante Blanco', logra más de 105.000 votos y obtiene escaño en el Senado para 2026-2030 - crédito @elefantescol / X
Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como 'Elefante Blanco', logró más de 124.000 votos y obtuvo un escaño en el Senado para 2026-2030 - crédito @elefantescol/ X

Rúa Sánchez reveló cómo será su trabajo en el Senado y confirmó que los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) serán elegidos a través de convocatorias públicas.

“La idea es que esas personas, según el perfil técnico, como yo voy a tener una UTL, esa UTL precisamente es algo que elige el congresista, pero la otra mitad de esa UTL va a estar seleccionada por mérito. Yo voy a hacer una convocatoria pública para elegir abogados especialistas en temas constitucionales y de proyectos de ley”.

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