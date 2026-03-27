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Miguel Uribe Londoño reveló cuál ha sido el mayor acierto de Gustavo Petro en su gobierno

La visión expuesta por Uribe Londoño durante una entrevista con Infobae incluye la intención de fortalecer medidas sociales mediante iniciativas que faciliten la formalización laboral y el acceso a servicios básicos para responder a las actuales demandas de mayor equidad y desarrollo

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Miguel Uribe Londoño prioriza la política social como eje central de su propuesta presidencial para Colombia en las próximas elecciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Miguel Uribe Londoño prioriza la política social como eje central de su propuesta presidencial para Colombia en las próximas elecciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño subrayó la política social como el área más rescatable de la administración de Gustavo Petro.

En declaraciones recogidas por Infobae Colombia, el aspirante aseguró que respaldaría con fuerza este enfoque si llega a la casa de Nariño, al considerar esencial proteger los derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de los colombianos.

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Uribe Londoño, que cuenta con formación en Derecho y Economía, explicó que su prioridad radica en “solucionar los problemas de la gente y mejorarles la calidad de vida”.

El candidato afirmó: “La política social es muy importante. A la gente hay que cuidarla, hay que interesarse por los derechos fundamentales de las personas, hay que mejorarles la vida. Y es que en esencia, el gobierno que yo quiero es para solucionar los problemas de la gente y para mejorarles la calidad de vida”, declaró el candidato.

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El candidato enfatiza la mejora de la calidad de vida y la protección de los derechos fundamentales como principios de su eventual gobierno- crédito Integración Social

El dirigente sostuvo que su proyecto presidencial busca “servir” y que su objetivo pasa por “cambiarle la vida a la gente”. Enfatizó la importancia de generar mayor formalización laboral y garantizar el acceso a la seguridad social.

Quiero que los colombianos tengan más plata en su bolsillo. Y es posible crear formalización del empleo, simplemente hay que disminuir las reglas. Hay tantos trámites para la formalidad, que por eso es que nadie la hace”, expresó Uribe Londoño.

En su intervención, Uribe Londoño reiteró que el eje de su propuesta radica en “pensar en la gente primero” y que su plan de gobierno buscará “mejorar las condiciones de vida desde el primer día”.

El candidato remarcó la importancia de garantizar seguridad, salud y bienestar económico como pilares para el desarrollo del país.

Al abordar las reformas sociales, Miguel Uribe Londoño se mostró dispuesto a impulsar cambios en salud y tributación, aunque aclaró que su enfoque diferiría del seguido por Gustavo Petro.

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Miguel Uribe Londoño advirtió que la proliferación de regulaciones obstaculiza la formalización laboral y el crecimiento económico nacional - crédito Infobae Colombia

El candidato criticó la intervención estatal en el sistema de EPS y propuso una reforma tributaria orientada a reducir impuestos. “La reforma tributaria sí, pero para bajar impuestos. Inmediatamente tendremos más inversión extranjera, más inversión nacional y tendremos más actividad económica, porque el crecimiento económico está muy grave en este momento”, sostuvo.

El político también manifestó afinidad con la política antidrogas del presidente estadounidense Donald Trump y subrayó la necesidad de fortalecer la integración regional con países vecinos como Venezuela y Ecuador. “Tenemos que volver a ser la liga más fuerte”, afirmó al referirse a la necesidad de cooperación en el hemisferio.

Sobre la situación de la economía, el candidato señaló que la seguridad física y jurídica resultan fundamentales para atraer inversión extranjera. Uribe Londoño advirtió que la falta de reglas claras y estables representa una barrera para la llegada de capitales y el crecimiento económico. Propuso simplificar normativas y eliminar obstáculos para crear un entorno favorable tanto para la inversión como para el empleo formal.

Miguel Uribe Londoño destacó la labor de la Fiscalía en el caso del magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Londoño

El crimen bajo la modalidad de sicariato se perpetró el 7 de junio de 2025 y la muerte del senador y precandidato se reportó el 11 de agosto de 2025, en Bogotá - créditos Cristian Bayona/Colprensa | Policía Nacional | Fiscalía General de la Nación
Uribe Londoño respalda la acción judicial tras la identificación y condena de los autores materiales del crimen en Bogotá - crédito Cristian Bayona/Colprensa/Policía Nacional/Fiscalía General de la Nación

El proceso judicial por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio presentó avances significativos, según confirmó Miguel Uribe Londoño, que detalló que la investigación permitió identificar y capturar a siete integrantes de la red criminal implicada, todos localizados en Bogotá.

“Claro, de medio camino está el proceso. Vea, todo esto que publicaron ahora, evidentemente, ya yo lo conocía desde diciembre. Como yo guardo la reserva, porque las cosas no se deben comunicar y porque evidentemente yo sabía el tema del Jaco, que hace rato lo están buscando, pero no había podido encontrar”, indicó Uribe Londoño en entrevista con Infobae Colombia.

A raíz de la detención de “El Viejo”, las autoridades lograron establecer nexos directos con la organización Segunda Marquetalia, explicó Uribe Londoño, para quien la reciente emisión de siete órdenes de captura contra miembros de esa estructura representa un paso determinante para continuar escalando en la judicialización de los responsables.

De acuerdo con el relato brindado, el fiscal encargado formó un equipo especial de investigadores tras el crimen. El resultado fue la identificación de los autores materiales y la condena de la gran mayoría, hecho por el que Uribe Londoño expresó respaldo al trabajo realizado y reiteró su confianza en que la acción judicial permita continuar con el desmantelamiento de la organización responsable.

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