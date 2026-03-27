Colombia

Estos son los electrodomésticos que más consumen energía, según Enel Colombia: algunos siguen marcando así estén apagados

Un aumento en los cargos mensuales de energía puede atribuirse a la costumbre de dejar dispositivos conectados incluso sin uso, una práctica que impacta el presupuesto familiar y la eficiencia dentro de las viviendas del país

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Regleta blanca en el suelo con numerosos cargadores y enchufes conectados
El consumo fantasma de electrodomésticos en Colombia puede elevar la factura de energía hasta un 10%, según Enel Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Dejar los cargadores y electrodomésticos conectados, incluso cuando estos permanecen apagados, puede aumentar la factura de energía en Colombia entre un 5 y un 8%, advirtió Enel Colombia.

Esta práctica, conocida como “consumo fantasma”, tiene un impacto directo en los costos mensuales y en la eficiencia energética del hogar.

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Según datos del laboratorio Lawrence Berkeley, adscrito al Departamento de Energía de Estados Unidos, algunos aparatos electrónicos pueden sumar un consumo promedio de 1,6 kilovatios diarios aún estando apagados, lo que representa hasta el 10% del gasto total de electricidad residencial, situación que se acentúa en horas nocturnas.

El uso cotidiano de electrodomésticos constituye una parte esencial del consumo eléctrico en los hogares colombianos, en el que la nevera, la lavadora y la plancha encabezan la lista de los aparatos responsables del mayor impacto en el recibo de luz.

Persona observando de cerca la etiqueta de eficiencia energética en la puerta de una nevera en una cocina doméstica
La nevera, la lavadora y la plancha son los tres electrodomésticos que más aumentan el recibo de luz en los hogares colombianos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las conclusiones de Enel Colombia es que la nevera permanece activa las 24 horas para asegurar la conservación de alimentos, lo que implica un ciclo constante de activación y reposo del compresor.

El comportamiento del usuario, como abrir la puerta con frecuencia, incrementa en forma inmediata la exigencia energética de este aparato.

En segunda posición se sitúa la lavadora, especialmente cuando se utiliza de manera reiterada con cargas pequeñas.

La compañía de servicios públicos recomienda operar la lavadora a máxima capacidad por ciclo, pues los ciclos repetidos multiplican el consumo y los programas prolongados elevan el costo mensual del servicio electricidad.

La plancha ocupa el tercer lugar, dado que transforma energía eléctrica en calor, alcanzando y manteniendo temperaturas elevadas para cumplir su función. El uso prolongado, la temperatura seleccionada y la frecuencia semanal se traducen en incrementos notables de la factura eléctrica, según explica Enel Colombia. Esto genera un aumento significativo en los costos mensuales en el recibo de la luz, lo cual repercute directamente en la economía del hogar.

El “consumo fantasma” no se limita a grandes aparatos. Un informe del medio Real Simple, citando al Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (Nrdc), indica que hasta el 23% del consumo residencial puede atribuirse a equipos en estado de reposo, es decir, cuando no están activos pero permanecen conectados.

Primer plano de un enchufe eléctrico blanco con dos clavijas metálicas de color dorado, cada una con un orificio circular, sobre una superficie de madera clara.
Desconectar los electrodomésticos inactivos y emplear tomacorrientes inteligentes reduce el gasto eléctrico entre un 5 y un 8%, recomendó Enel Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los aparatos destacados se encuentran el computador de escritorio, que según Lawrence Berkeley, en modo apagado puede consumir hasta 21,1 vatios por hora, y los microondas, que suman 3,08 vatios por hora aún sin funcionar, cifra que puede elevarse a 25,79 vatios por hora si se deja la puerta abierta.

Real Simple identificó otros dispositivos relevantes en este grupo: consolas de videojuegos, televisores, impresoras, cafeteras programables, teléfonos inalámbricos y cargadores de celular. El Nrdc señaló que un computador de escritorio puede agregar hasta USD 50 al año, es decir casi $200.000) al gasto eléctrico por permanecer en reposo.

Además, herramientas como calefactores y secadores de pelo, aunque no consumen energía en reposo, representan riesgos adicionales si permanecen conectados en ambientes húmedos.

En el segmento de aparatos de alto consumo, Enel Colombia calculó que una secadora de ropa puede llegar a consumir 5,6 kW por hora, traduciéndose en sobrecostos mensuales de entre $84.000 y $100.000 si se utiliza a diario. Un segundo modelo de secadora con 1,76 kW por hora, usada en intervalos de media hora diarios, puede sumar cerca de $25.000 al mes, según las tarifas promedio reportadas por la compañía.

Recomendaciones para reducir el consumo eléctrico y el impacto económico

Persona con gafas revisa la etiqueta de energía pegada en una lavadora blanca en un cuarto de lavado.
La clasificación energética de los electrodomésticos en Colombia evalúa el ahorro desde la letra A hasta la G, facilitando la elección eficiente - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las actualizaciones en la clasificación energética, implementadas en Colombia, permiten identificar la eficiencia de cada electrodoméstico mediante letras de la A (mayor ahorro) a la G. Antes de adquirir nuevos equipos es fundamental revisar la etiqueta energética, junto con datos sobre capacidad y nivel de ruido.

Para optimizar el uso y reducir el gasto, la sugerencia incluye realizar mantenimientos periódicos, desconectar los aparatos cuando no se usen —ya que mantenerlos conectados eleva el gasto entre 5 y 8% según Enel Colombia— y emplear tomacorrientes múltiples con interruptor para cortar el “consumo fantasma”, especialmente durante la noche.

Real Simple enfatizó que los protectores inteligentes facilitan la desconexión selectiva y el seguimiento del consumo. También recomienda activar modos de ahorro en televisores, computadoras y consolas, además de reducir el tiempo de espera para entrar en suspensión.

Otra estrategia recomendada consiste en priorizar el reemplazo de equipos antiguos por versiones actuales con certificaciones de eficiencia, ya que los aparatos más viejos tienden a requerir más electricidad para operar. El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales advierte que el manejo inapropiado de la energía no solo incrementa los gastos, sino que también puede derivar en riesgos de cortocircuito, especialmente tras interrupciones en el servicio.

Los equipos que generan frío o calor, como aires acondicionados y calentadores, figuran siempre entre los de mayor demanda, ya que requieren tecnologías más potentes para operar de modo continuo.

No obstante, las autoridades y expertos consultados por Enel Colombia coinciden: la gestión eficiente del consumo eléctrico no pasa por prescindir de los electrodomésticos, sino por programar los ciclos de uso, seleccionar modelos eficientes y desconectar lo innecesario.

La Agencia Internacional de Energía concluye que la mayor parte del consumo innecesario puede evitarse con cambios simples en los hábitos, como emplear múltiples con interruptor, elegir la función de suspensión rápida y revisar con regularidad el estado de los cargadores y aparatos conectados en el hogar.

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