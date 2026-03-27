Esta es la mejor facultad de Medicina de Colombia, según ranking internacional

El informe de la consultora británica evaluó miles de instituciones y destaca méritos en publicaciones, reputación profesional y aporte a la investigación, consolidando la posición nacional e internacional de la universidad - crédito Universidad de Antioquia

La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia fue reconocida como la mejor del país y una de las diez mejores de América Latina en el QS World University Rankings by Subject 2026, cuyos resultados se publicaron el 25 de marzo de 2026.

Este logro, destacado por El Colombiano, refuerza su posición como referente nacional e internacional en educación médica.

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La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia alcanzó este reconocimiento tras superar a otras instituciones nacionales en variables como reputación académica, percepción de empleadores, citaciones por artículo e índice H.

El QS World University Rankings by Subject analizó más de 1.900 instituciones globales y situó a la facultad en el primer lugar del país.

En cuanto al panorama internacional, avanzó de la posición 398 en 2025 a la 233 en 2026, consolidando su liderazgo en el ámbito latinoamericano.

El reconocimiento fue resultado de la evaluación de variables académicas, impacto de investigaciones y percepción positiva de empleadores y expertos, lo que refuerza la reputación de la facultad dentro y fuera del país - crédito Visuales IA

El más reciente balance de la consultora británica Quacquarelli Symonds evaluó cinco amplias áreas del conocimiento, entre ellas Medicina.

Según el informe, la facultad obtuvo 207 puntos en el rango académico, mientras que la Universidad de los Andes sumó 188. Destacan más de 64 citaciones por artículo de sus investigaciones, aspecto clave para liderar a nivel nacional y sobresalir en la región.

Criterios de evaluación y comparación con otras universidades

El ranking internacional se fundamenta en variables como reputación en encuestas a académicos, percepción de empleadores, promedio de citaciones e índice H.

Estos indicadores de impacto y productividad científica favorecieron a la Universidad de Antioquia frente a otras como la Universidad Nacional y la Pontificia Javeriana.

El decano Pablo Javier Patiño Grajales subrayó que este logro corresponde a un esfuerzo colectivo a lo largo de los años. Explicó que los avances son fruto de la cooperación entre profesores, estudiantes y egresados, elevando el nivel académico y científico en Colombia.

Puesto oficial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia - crédito QS World University Rankings by Subject 2026

Según el informe, mantener el primer puesto en la medición QS implica que la facultad ha confirmado y fortalecido su calidad respecto a ediciones anteriores. Además, la institución repite como la mejor del país en el ranking y afianza su desempeño en el escenario internacional.

Logros internacionales y liderazgo en investigación

El reconocimiento a la facultad incluye también su resultado en el SCImago Institutions Rankings 2026.

La Universidad de Antioquia obtuvo el segundo puesto nacional por su excelencia en áreas como investigación, innovación e impacto social.

Este ranking internacional analiza el volumen de publicaciones, número de citaciones, colaboración internacional, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento al sector productivo. También evalúa la visibilidad digital, aspecto en el que la universidad ha logrado avances importantes.

Estos logros ratifican el papel de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de la universidad como motores del desarrollo científico y social en Colombia y América Latina.

Tras más de 150 años de labor y aportes continuos de su comunidad académica, la facultad ha consolidado una trayectoria que la sitúa como referente nacional y regional en educación médica, investigación e innovación.

Las universidades colombianas que aparecen son:

Para el año 2026, los rankings internacionales de educación superior han publicado sus mediciones actualizadas para el área de Medicina (Clinical & Health).

A continuación, se presenta el escalafón consolidado basado en los resultados de QS World University Rankings by Subject 2026 y Times Higher Education (THE) 2026:

Posiciones nacionales, latinoamericanas y globales de las facultades de medicina colombianas con información del informe QS World University Rankings by Subject 2026 - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa

Otros datos que deja el informe QS World University Rankings by Subject 2026 sobre las universidades colombianas

Colombia logró en 2026 la inclusión de 31 programas académicos en el top 100 mundial por disciplina según la firma británica QS Quacquarelli Symonds, un récord histórico que refleja el avance del país en calidad educativa y su incorporación en áreas donde nunca había figurado antes.

La medición, que compara carreras y áreas del conocimiento de 1.594 universidades de 104 países, muestra el fortalecimiento de la educación superior colombiana, particularmente en especialidades emergentes como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

En los últimos cinco años, el número de programas colombianos ubicados entre los 100 mejores del mundo prácticamente se cuadruplicó. En 2021 solo ocho ingresaban al top 100, mientras que en la edición 2026 esa cifra alcanzó los treinta y uno, según destacó Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS, a Infobae.

El ejecutivo subrayó que “nunca antes tantas universidades del país habían figurado entre las 100 mejores del mundo”, atribuyendo este crecimiento a la consolidación de la investigación en distintas disciplinas y a la apertura hacia nuevas áreas de estudio.

Colombia posicionó 170 programas académicos de 17 universidades en el ranking QS World University Rankings by Subject 2026, 31 de ellos entre los 100 mejores del mundo en su respectiva área- crédito Universidad de los Andes/Universidad de la Sabana/Universidad Nacional/Universidad Javeriana/VisualesIA

Colombia colocó un total de 170 programas entre los mejores del mundo en la edición más reciente del ranking, superando los 161 de 2025 y los 138 de 2024. Estos programas provienen de diecisiete universidades —una más que el año anterior— y sitúan al país como el cuarto con más presencia en América Latina, solo detrás de Brasil, Chile y México, según informó Infobae.

La Universidad de los Andes encabezó el listado nacional, con 37 programas presentes en el ranking y 14 de ellos en el top 100. Esta institución consiguió posiciones inéditas para Colombia.

Puesto 80 en Economía, primera vez que una universidad nacional entra al top 100 en esa área. Puesto 49 en Ciencias Sociales y Administración, primer ingreso de una colombiana al top 50 general en esa categoría. Y puesto 43 en Marketing, nunca antes alcanzado por una universidad del país. Ben Sowter, de QS, valoró especialmente el rendimiento de los Andes en “ciencias de la computación, administración de empresas y economía”, áreas donde estableció nuevos récords para la región.

Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia clasificó 39 programas, siendo la institución colombiana con mayor presencia total en la lista. Ocho de estos programas figuraron en el top 100 y la universidad logró ascender hasta el puesto 80 en Lenguas Modernas y el 96 en Ciencias Sociales.

Además, debutó en tres nuevas disciplinas: Estadística e Investigación de Operaciones, Ciencias de la Tierra y del Mar, e Inglés y Literatura Inglesas. No obstante, perdió posiciones en Ingeniería de Minas y Minerales, pasando del top 50 al rango 51–100, según la medición publicada por Infobae.

Por primera vez en la historia del ranking QS por áreas, instituciones colombianas aparecen en disciplinas como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Farmacia y Farmacología, y Artes Escénicas- crédito Colprensa - crédito Colprensa

La Pontificia Universidad Javeriana clasificó 30 programas y mostró la mayor mejora porcentual del país: el 40% de sus carreras escaló posiciones, ocho se mantuvieron y cuatro ingresaron por primera vez al ranking 2026. Otras instituciones que destacan son la Universidad de Antioquia, con 19 programas; la Universidad de La Sabana, con nueve; Eafit, con ocho; El Rosario, con siete; y el Externado de Colombia, con cinco.

Por primera vez, dos nuevas instituciones colombianas ingresaron al ranking internacional de programas. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas aparece en Artes Escénicas en la franja 101–150. El Colegio de Estudios Superiores de Administración –Cesa– está en Estudios de Negocios y Administración, entre los puestos 451 y 500.

En 2026, Colombia se incorporó por primera vez en el ranking global en áreas como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ciencias de la Tierra y el Mar, Artes Escénicas, Farmacia y Farmacología, y Estadística e Investigación de Operaciones. Esto amplió el espectro disciplinar de su presencia internacional en educación superior.