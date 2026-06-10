Pacto Histórico pidió pruebas a Abelardo de la Espriella tras acusación de compra de votos a favor de Iván Cepeda: “Estigmatización”

La agrupación política criticó la falta de evidencias en los señalamientos del aspirante presidencial y reclamó una campaña centrada en los derechos democráticos y la discusión de propuestas - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X

El Pacto Histórico exigió pruebas a Abelardo de la Espriella después de que el candidato presidencial denunciara una supuesta compra de votos a favor de Iván Cepeda, destacando que “Colombia necesita propuestas” y no persecución política.

En respuesta a las declaraciones de De la Espriella, el Pacto Histórico rechazó las acusaciones que, según ellos, carecen de fundamento y afectan el debate democrático en el país.

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El comunicado cuestionó la postura del aspirante de Salvación Nacional, quien en una transmisión pública identificó con nombre propio a dirigentes políticos, congresistas y figuras públicas del Caribe colombiano y de Antioquia, atribuyéndoles la conformación de una presunta red de compra de votos.

El Pacto Histórico rechazó las acusaciones que, según ellos, carecen de fundamento y afectan el debate democrático en el país - crédito @PactoCol/X

De acuerdo con el texto, estas afirmaciones constituyen un acto de estigmatización política que pone en riesgo las garantías democráticas y los derechos de quienes ejercen liderazgo público.

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“Estas afirmaciones constituyen un acto de estigmatización política que atenta contra las garantías democráticas, el derecho a la participación política y la integridad de quienes ejercemos liderazgos públicos en el país”, indicó el Pacto Histórico.

En el comunicado, el Pacto Histórico señaló que el candidato no presentó pruebas ante la Fiscalía General de la Nación ni ante la Procuraduría General de la Nación, y criticaron la petición de De la Espriella para que funcionarios extranjeros monitoreen a dirigentes colombianos por razones políticas.

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El comunicado advierte sobre la gravedad de construir la democracia sobre la base de señalamientos y campañas de miedo, insistiendo en que las diferencias deben resolverse mediante el voto ciudadano y el respeto institucional. El Pacto Histórico consideró que las declaraciones de De la Espriella forman parte de una estrategia para sembrar dudas sobre los resultados electorales y desconocer la voluntad popular, en un momento en que millones de colombianos esperan propuestas concretas en la campaña.

“Consideramos que este tipo de actuaciones hacen parte de una estrategia orientada a desconocer la voluntad popular y a sembrar dudas anticipadas sobre los resultados electorales, en un momento en el que millones de colombianas y colombianos esperan una campaña basada en propuestas y no en ataques personales”, afirmó la colectividad.

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Por ese motivo, la organización llamó a las autoridades electorales y organismos de control a analizar las implicaciones de estos señalamientos y a garantizar un proceso electoral transparente y respetuoso de los derechos políticos de todos los sectores.

En el comunicado, el Pacto Histórico expresó solidaridad con las personas mencionadas en la intervención de De la Espriella y reiteró su compromiso con una campaña democrática y centrada en las demandas ciudadanas.

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El mensaje difundido por el movimiento en sus redes sociales reforzó la exigencia de pruebas al candidato, afirmando: “La democracia no se defiende con señalamientos temerarios ni con campañas de miedo. Abelardo de la Espriella debe presentar pruebas ante las autoridades o dejar de estigmatizar. Colombia necesita propuestas, no persecución política. La vida se defiende con garantías y respeto”.

El mensaje difundido por el Pacto Histórico en sus redes sociales reforzó la exigencia de pruebas al candidato - crédito @PactoCol/X

El Pacto Histórico insistió en que no permitirá que el miedo ni la persecución política reemplacen el debate de ideas. Según la organización, la democracia se fortalece mediante la participación, las garantías y el respeto.

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La controversia surgió tras la transmisión de Abelardo de la Espriella en sus redes sociales, donde denunció una supuesta compra de votos en la región Caribe y, posteriormente, en Antioquia, señalando a figuras como Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí.

En la transmisión, el candidato presidencial indicó que existe una “alianza con los politiqueros corruptos de siempre” para favorecer al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. También hizo un llamado a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, para que estuviera atento a la situación ante una eventual confirmación de la supuesta compra de votos.

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En la transmisión, el candidato presidencial indicó que existe una “alianza con los politiqueros corruptos de siempre” para favorecer al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/REUTERS/Martha Peralta/Facebook/Prensa Senado/Alcaldía de Villavicencio

“La lista sigue creciendo. Llega esta información sobre Antioquia: Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí. En la jugada, querido Christopher Landau (sic)”, afirmó De la Espriella.

La denuncia fue realizada a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio de 2026. Durante su intervención, De la Espriella sostuvo que la compra de votos habría impedido que un candidato costeño ganara en primera vuelta y mencionó la existencia de prácticas irregulares en varios departamentos del Caribe, lo que, según su relato, afecta la transparencia del proceso electoral.

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El candidato instó a los ciudadanos de la región Caribe a participar en la segunda vuelta sin ceder ante presiones o incentivos económicos. De la Espriella afirmó: “Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria”.

En su mensaje, también aseguró que autoridades de Estados Unidos tendrían información sobre posibles casos de corrupción en Colombia, aunque no presentó pruebas al respecto. Reiteró la existencia de una alianza entre sectores políticos tradicionales y estructuras electorales con el objetivo de influir en el comportamiento del electorado.