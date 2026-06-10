Colombia

Vandalizaron vivienda de jugador de Atlético Nacional en el Atlántico tras el triunfo del Junior: no hubo heridos

Alcaldía de Suan sostuvo que el episodio se originó por la presencia del defensor en un equipo distinto al Junior y rechazó el vandalismo durante los festejos del bicampeonato

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- crédito Lina Gasca / Colprensa
Hombres lanzaron botellas contra la vivienda de la familia de César Haydar en Suan, Atlántico, durante las celebraciones del bicampeonato de Junior en el Fútbol Profesional Colombiano - crédito Lina Gasca / Colprensa

La familia de César Haydar, defensor de Atlético Nacional, fue víctima de un ataque durante la noche del lunes festivo 8 de junio, en el municipio de Suan (Atlántico), cuando individuos lanzaron botellas contra su vivienda.

El incidente ocurrió poco después de la consagración de Junior como bicampeón del fútbol colombiano en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Según confirmaron fuentes municipales, los familiares de Haydar se encontraban reunidos en la terraza de su casa viendo la final cuando se produjo la agresión.

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La alcaldesa de Suan, Karolay Calvo, explicó que los atacantes actuaron motivados por el desacuerdo de que el jugador represente los colores de un equipo rival.

No se registraron heridos y los daños materiales fueron menores, según detalló la mandataria. Tras el hecho, la administración local coordinó con la Policía Nacional acciones para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de la familia.

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La Alcaldía Municipal de Suan atribuyó el ataque contra la casa de familiares de César Haydar a la intolerancia por su participación en un club rival de Junior - crédito Google Maps
La Alcaldía Municipal de Suan atribuyó el ataque contra la casa de familiares de César Haydar a la intolerancia por su participación en un club rival de Junior - crédito Google Maps

La agresión fue ampliamente condenada en redes sociales y por vecinos del municipio, quienes exigieron respeto y respaldo para el futbolista y sus allegados. Las autoridades continúan la búsqueda de quienes provocaron el ataque.

En paralelo, las celebraciones del título de Junior en Barranquilla también estuvieron marcadas por disturbios: la Policía reportó 10.968 llamadas a su línea de emergencia, incluidas 790 por riñas y 263 por alteraciones a la tranquilidad. El bicampeonato desató festejos y, en algunos casos, situaciones de violencia en distintas zonas del Atlántico.

¿Qué dijo la Alcaldía de Suan?

Las autoridades municipales expresaron su rechazo absoluto: “Desde la Alcaldía Municipal de Suan, expresamos nuestro firme rechazo ante cualquier acto de vandalismo, agresión o manifestación de intolerancia en contra de nuestro coterráneo César Haydar y su familia”, señalaron en un comunicado oficial.

El deporte debe ser siempre un espacio de sana convivencia, unión y respeto; las rivalidades deportivas nunca justificarán ataques u ofensas contra nadie. César es un hijo de nuestra tierra que ha construido su carrera con disciplina y dedicación, por lo cual merece el respaldo y la consideración de todos nosotros”, añadieron.

La Alcaldía de Suan sostuvo que las rivalidades deportivas no justifican ataques ni ofensas contra nadie en medio de los festejos por Junior - crédito Alcadía Suan/Facebook
La Alcaldía de Suan sostuvo que las rivalidades deportivas no justifican ataques ni ofensas contra nadie en medio de los festejos por Junior - crédito Alcadía Suan/Facebook

La alcaldesa invitó a la comunidad a reflexionar y actuar con tolerancia: “Invitamos a toda la comunidad suanera a fomentar la tolerancia y a valorar el esfuerzo de quienes, con orgullo, llevan el nombre de nuestro municipio a donde quiera que van. ¡A César Haydar y a su familia, les enviamos un mensaje de total solidaridad y apoyo! Suan es una tierra que valora a sus hijos”.

Este es el hincha que murió en medio de los disturbios tras la final de la Liga BetPlay entre Junior y Atlético Nacional

El desenlace de la final del fútbol colombiano entre Junior y Atlético Nacional el 8 de junio de 2026 estuvo marcado por un hecho fatal: un joven de 22 años, identificado como Johan Alexander Leal, murió tras ser atacado con arma blanca en los alrededores del estadio Atanasio Girardot.

Disturbios en el Atanasio Girardot tras la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional dejó una persona muerta - crédito @barrabrava_net/X
Disturbios en el Atanasio Girardot tras la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional dejó una persona muerta - crédito @barrabrava_net/X

Mientras los aficionados de Junior celebraban la consagración de su equipo, la violencia empañó la jornada fuera del campo de juego. La víctima, quien era seguidor del conjunto barranquillero, fue hallada herida cerca de la estación Estadio del metro. Las autoridades de Medellín confirmaron que el joven falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Según los reportes, el ataque se produjo en medio de disturbios generados después del partido, cuando la tensión aumentó por la anulación de un gol de Atlético Nacional. El resultado global favoreció a Junior, que se coronó campeón a pesar de perder el partido de vuelta.

La investigación preliminar indica que la agresión estuvo motivada por la identificación de la víctima como seguidor del club visitante. Testigos declararon que varios hinchas de Nacional lo interceptaron y le asestaron dos puñaladas en la espalda, dejándolo tendido en la vía pública.

Agentes de la Sijín de la Policía Nacional acudieron al lugar sobre las 8:05 p. m. y coordinaron el traslado de la víctima al Hospital San Vicente Fundación, donde finalmente se confirmó su muerte.

La Secretaría de Seguridad de Medellín expresó su repudio ante lo sucedido y exhortó a la convivencia pacífica en los eventos deportivos. Además, informó que tras el partido se produjeron diversas riñas y desórdenes tanto dentro como fuera del estadio.

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Final Nacional vs JuniorCésar HaydarAtaque viviendaSuan, AtlánticoColombia-Noticias

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