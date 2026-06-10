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Los mejores planes para disfrutar el Día del Padre en Colombia

En Colombia, esta fecha suele celebrarse con reuniones familiares, asados, restaurantes, viajes cortos y regalos como libros, tecnología, entradas y artículos de parrilla

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Familia de cuatro en un parque: madre y padre sonriendo, hija en columpio, hijo pequeño jugando con un avión de madera en el césped.
Colombia celebrará de forma anticipada el Día del Padre el 14 de junio de 2025 por una iniciativa de Fenalco ante una eventual segunda vuelta presidencial - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia celebrará en forma anticipada el Día del Padre el 14 de junio de 2025 por una iniciativa de Fenalco que busca evitar que se cruce con la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 21 de junio y que afecte los encuentros familiares y la actividad comercial, en una fecha que el gremio considera clave para el consumo de mitad de año.

Por ese motivo, miles de familias en Colombia preparan actividades para conmemorar el Día del Padre con planes que se adaptan a todos los gustos y estilos.

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Desde experiencias gastronómicas hasta escapadas rurales, la oferta de propuestas refleja la diversidad de preferencias entre los homenajeados.

Grupo de siete personas sonrientes alrededor de una parrilla humeante con carne, chorizos y hamburguesas, mientras algunos sostienen platos de comida.
Colombia celebrará el Día del Padre el próximo domingo con planes familiares que incluyen comidas especiales, juegos tradicionales y escapadas de fin de semana - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los planes destacados para el papá al que le gusta comer bien, se encuentra el asado premium en casa, una opción que consiste en adquirir cortes especiales de carne como chata, bife de chorizo o costillas y convertir la parrilla en el centro de reunión familiar. Para quienes prefieren salir, restaurantes en zonas como Usaquén en Bogotá, El Poblado en Medellín o Granada en Cali ofrecen menús especiales y actividades temáticas.

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En la capital, el festival Papá de los asados se perfila como uno de los encuentros gastronómicos más relevantes del mes, con la participación de chefs internacionales, talleres especializados y un ambiente familiar y pet friendly.

Un grupo de diez adultos mayores juega tejo en un parque verde con edificios y árboles al fondo. Un hombre lanza un disco mientras otros observan.
Los planes para el Día del Padre en Colombia incluyen asados en casa, salidas a restaurantes, tejo, rana, ciclovía, cine, videojuegos, picnics y viajes cortos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Para padres aficionados a las tradiciones locales, los juegos autóctonos como el tejo y la rana sobresalen entre las opciones sugeridas, por medios especializados.

Estos deportes, practicados en clubes que integran servicio de comida típica y bebidas, invitan a la sana competencia y al reencuentro con costumbres nacionales.

“En La Embajada, en el barrio San Felipe de Bogotá, se puede reservar una cancha y compartir una picada mientras se juega tejo”, reportó el portal turístico Visit Bogotá.

Otra alternativa, especialmente popular en Medellín y otras ciudades, es la participación en las ciclovías dominicales, en las que el ciclismo reúne a padres e hijos en recorridos urbanos. Según Medellín Living, la ciclovía permite “ver la ciudad desde otro ángulo y compartir actividad física en grupo”.

Para los papás tecnológicos, cinéfilos o caseros encuentran en las maratones de cine, videojuegos y tardes de picnic en parques urbanos una forma relajada de celebrar.

Adaptar la sala para ver la saga favorita o competir en videojuegos, acompañado de snacks y bebidas, se ha convertido en una tendencia pospandemia.

La tendencia de regalar tiempo y presencia familiar sigue ganando adeptos tras el confinamiento, desplazando en parte los regalos materiales.

Para aquellos que disponen de todo el fin de semana, el turismo rural y las escapadas cortas a pueblos coloniales como Villa de Leyva, Barichara, Santa Fe de Antioquia o destinos del Eje Cafetero permiten explorar historia, gastronomía y actividades al aire libre.

Los destinos cercanos a las grandes ciudades atraen a familias que buscan desconexión y experiencias auténticas.

En materia de obsequios, la variedad va desde libros y experiencias gastronómicas, hasta dispositivos tecnológicos, relojes, accesorios de cuero o herramientas para la cocina y la parrilla.

Hombre con camiseta de Colombia y mochila azul sonríe tomando foto con su celular en calle empedrada de México, con edificios y bandera mexicana.
Regalar en el Día del Padre la camiseta de la selección Colombia, es una de las tendencias para la temporada del Mundial 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Así mismo, todos los aparatos tecnológicos y prendas de vestir alusivas al Mundial de la FIFA 2026 o de los equipos que participarán en el evento, son tendencia en esta temporada, por lo que muchos de los papás celebraría alguno de estos detalles.

Otro de los regalos que se le pueden hacer a los padres en su día, son las canastas gourmet y los regalos personalizados como tazas, camisetas o artículos de viaje también figuran entre las preferencias de los consumidores colombianos.

El estilo personal ha ganado espacio como tendencia en la elección de regalos. Diversas marcas anunciaron alianzas para promover productos que apuestan por la autenticidad, la durabilidad y el diseño exclusivo durante el mes del padre.

La tradición de celebrar el Día del Padre en Colombia, se mantindrá cada tercer domingo de junio, a excepción de este año por las elecciones presidenciales, y convoca tanto a familias nucleares como extendidas.

Colegios y jardines infantiles suelen organizar actividades previas, como dibujos, presentaciones culturales y cartas de agradecimiento, reforzando el carácter emotivo de esta fecha.

Las propuestas para el Día del Padre en Colombia buscan fortalecer los vínculos familiares y adaptarse a la variedad de intereses, combinando tradiciones, gastronomía, deporte, tecnología y turismo local.

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