México vs. Sudáfrica: hora y dónde ver en Colombia el primer partido el Mundial 2026

La final del Mundial 2026 será el 19 de julio se llevará a cabo en Nueva Jersey-crédito Henry Romero/REUTERS

La edición 23 de la Copa del Mundo llegó: la anfitriona México recibirá a Sudáfrica frente a su público, y serán los principales protagonistas.

En esta ocasión, los dirigidos por el entrenador Javier “Vasco” Aguirre jugarán ante los dirigidos por el belga Hugo Bross.

El Mundial 2026 se jugará en tres países, siendo la primera ocasión que se juegue en tres países-crédito Caean Couto-Imagn Images

El partido se jugará el 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports y de la aplicación de Dgo, de Gol Caracol, de Deportes RCN, como en las aplicaciones de Ditu, de Disney Plus Premium y de Paramount Plus.

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El árbitro del partido será el brasileño Winton Sampaio, y en el VAR estará el colombiano Nicolás Gallo.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

México

El once titular de México previo a un amistoso contra Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en la Ciudad de México-crédito Fernando Llano/AP Foto

La selección mexicana será por tercera ocasión en la historia tras las ediciones de 1970 y 1986.

Los dirigidos por Javier Aguirre llegan en buena forma: el 4 de junio de 2026, la “Tri” goleó por 5-1 a Serbia, y llega motivado al duelo ante los “Bafana Bafana” (apodo se la selección de Sudáfrica).

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Con los goles de Johan Vásquez (del Genoa de Italia), de Raúl Jiménez (Fulham de Inglaterra) y Luis Chávez (Dinamo Moscú), junto a los autogoles de Adem Avdic y de Stefan Bukinac, los centroamericanos lograron golear a los europeos, que comenzaron ganando el partido por medio de Petar Stanic.

A continuación, así vienen los mexicanos en sus últimos juegos, siendo su última derrota el 18 de noviembre de 2025, cuando cayeron ante Paraguay por 2-1:

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4 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: México 5-1 Serbia

30 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: México 1-0 Australia

22 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: México 2-0 Ghana

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: México 1-1 Bélgica

28 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: México 0-0 Portugal

Sudáfrica

Sufáfrica viene afrontando una mala racha de resultados previo a su debut mundialista-crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS-Foto de archivo

El equipo de Hugo Bross por su parte llega con una racha negativa sin conocer la victoria en sus últimos cinco partidos.

El 6 de junio de 2026, los “Bafana Bafana” empataron a un gol ante Jamaica en el estadio Hidalgo de Pachuca (México). Los sudafricanos comenzaron ganando el juego gracias a las anotaciones de Oswin Appollis al minuto 32, pero al final del juego, el volante Dwayne Atkison empató el juego para los “Reggae Boyz” (apodo de la selección de Jamaica).

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A continuación, así viene Sudáfrica en sus más recientes juegos:

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Jamaica 1-1 Sudáfrica

29 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Sudáfrica 0-0 Nicaragua

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Sudáfrica 1-2 Panamá

27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Sudáfrica 1-1 Panamá

4 de enero de 2026 - Copa Africana de Naciones: Sudáfrica 1-2 Camerún

Es importante recordar que ambas selecciones conformarán el grupo A del Mundial 2026 junto a Corea del Sur como representante de Asia, y República Checa como país que estará por la UEFA (Europa).

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Grupo A

México Sudáfrica República Checa Corea del Sur

Estos son los convocados de México

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista oficial de los 26 jugadores que estarán en la Copa Mundial 2026; entre las novedades sobresale Fidalgo, Memo Martínez, Gil Mora, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez-crédito @miseleccionmx/X

Raúl “Tala” Rangel (Chivas) Carlos Acevedo (Santos) Guillermo Ochoa (América) Israel Reyes (Atlas) César Montes (Monterrey) Johan Vásquez (Cimarrones) Jesús Gallardo (Pumas) Jorge Sánchez (Santos) Mateo Chávez (Chivas) Erik Lira (Pumas) Luis Romo (Querétaro) Edson Álvarez (América) Obed Vargas (Seattle Sounders) Luis Chávez (Tijuana) Gilberto Mora (Tijuana) Brian Gutiérrez (Chicago Fire) Álvaro Fidalgo (Real Madrid) Orbelín Pineda (Querétaro) Armando “Hormiga” González (Chivas) Alexis Vega (Toluca) Roberto “Piojo” Alvarado (Celaya) Santiago Gimenez (Cruz Azul) Guillermo “Memote” Martínez (Pachuca) Julián Quiñones (Tigres) César “Chino” Huerta (Chivas) Raúl Jiménez (América)

Convocados de Sudáfrica para el Mundial 2026

Figuras juveniles Lyle Foster y Thapelo Maseko bucarán dar un golpe de autoridad y superar la fase de grupos como el futuro del la Selección Sudafricana-crédito Luc Gnago/REUTERS

Porteros

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

Sipho Chaine (Orlando Pirates, Sudáfrica)

Defensas

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates, Sudáfrica)

Ime Okon (Hannover 96, Alemania)

Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

Samukele Kabini (Molde FK, Noruega)

Thabang Matuludi (Polokwane City, Sudáfrica)

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos)

Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates, Sudáfrica)

Bradley Cross (Kaizer Chiefs, Sudáfrica)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos)

Mediocampistas

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates, Sudáfrica)

Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal)

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)