Colombia

Así les fue a Bogotá y Medellín en el ranking de las mejores ciudades del mundo para viajar en 2026

La capital colombiana destacó por su capacidad para atraer inversión extranjera directa, incluso hubo categorías en las que quedó por encima de Ciudad de México y São Paulo

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Ilustración que muestra dos panorámicas urbanas: la superior con edificios de Medellín y montañas, y la inferior con la densa ciudad de Bogotá y montañas.
Bogotá y Medellín entran al listado de las 100 mejores ciudades del mundo para visitar en 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bogotá y Medellín lograron un importante reconocimiento internacional al ingresar al listado de las 100 mejores ciudades del mundo para visitar en 2026, según el más reciente informe World’s Best Cities, elaborado por Resonance Consultancy.

El estudio evalúa aspectos como la habitabilidad, el atractivo turístico y la prosperidad económica de las principales urbes del planeta.

Mientras ciudades icónicas como Londres, Nueva York y París continúan liderando el ranking global, Colombia se convirtió en uno de los protagonistas de América Latina gracias al desempeño de su capital y de la denominada “ciudad de la eterna primavera”.

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Londres ocupó por undécimo año consecutivo el primer lugar del listado, consolidándose como el destino turístico más destacado del mundo. La capital británica registró durante 2024 un gasto turístico cercano a los 22.000 millones de dólares, impulsado por la recuperación del sector y el crecimiento de su conectividad aérea.

Dibujo panorámico en acuarela de la ciudad de Bogotá, Colombia, mostrando edificios urbanos, la Plaza de Bolívar y montañas al fondo.
La vida nocturna impulsa a Bogotá al puesto 51 del ranking World's Best Cities 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Nueva York ascendió al segundo puesto, aunque el informe advierte una disminución en el interés internacional por visitar destinos estadounidenses, fenómeno que algunos expertos atribuyen al impacto de la percepción global sobre la denominada “marca América”.

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París, por su parte, se ubicó en la tercera posición y destacó especialmente por su oferta cultural, gastronómica y por los efectos positivos derivados de los Juegos Olímpicos celebrados en 2024.

Bogotá se posiciona entre las grandes ciudades del mundo

La capital colombiana alcanzó el puesto 51 del ranking mundial, convirtiéndose en una de las ciudades latinoamericanas mejor valoradas en esta edición del estudio.

Bogotá se luce en el ranking mundial con su noche entre las mejores y un aeropuerto que va por más - crédito Reuters
Bogotá se luce en el ranking mundial con su noche entre las mejores y un aeropuerto que va por más - crédito Reuters

Uno de los factores determinantes para su inclusión fue su reconocida vida nocturna, categoría en la que Bogotá ocupó el octavo lugar a nivel global. Asimismo, sobresalió por su oferta comercial, ubicándose en la posición 24 entre las mejores ciudades del mundo para realizar compras.

El informe también resaltó el crecimiento económico y la capacidad de atraer inversión extranjera directa, posicionando a Bogotá como el tercer destino más atractivo de América Latina en este aspecto, solo por detrás de Ciudad de México y São Paulo.

Además, la ciudad continúa fortaleciendo su infraestructura aeroportuaria, pues según lo indicado por el ranking, el proyecto “El Dorado Max” busca ampliar la capacidad del aeropuerto internacional El Dorado hasta superar los 60 millones de pasajeros anuales hacia 2035, consolidando a Bogotá como una de las principales puertas de entrada a Suramérica.

La relevancia turística de la capital también quedó evidenciada con los 6,7 millones de visitantes internacionales que recibió Colombia durante 2024, siendo Bogotá el principal punto de ingreso para quienes llegan al país.

Dibujo panorámico de Medellín con un río serpenteante, un metro elevado, Metrocables, edificios urbanos y casas en laderas montañosas bajo un cielo nublado.
Medellín debuta en la lista de las mejores ciudades del mundo con aplausos para su transporte y su movida cultural - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Medellín debuta entre las 100 mejores ciudades del planeta

Otro de los grandes hitos para Colombia fue el ingreso de Medellín al ranking global, ubicándose en el puesto 76, pues el estudio describe a la capital antioqueña como uno de los laboratorios urbanos más dinámicos de Suramérica, gracias a su transformación social y económica de las últimas décadas.

Uno de sus mayores reconocimientos llegó en materia de movilidad, ya que Medellín ocupó la séptima posición mundial en transporte público urbano, un aspecto que ha sido destacado internacionalmente por la integración entre metro, metrocables y otros sistemas de movilidad sostenible.

A esto se suma su vibrante oferta de entretenimiento. La ciudad apareció en el puesto 19 a nivel global en vida nocturna, consolidándose como un destino atractivo para viajeros que buscan experiencias culturales y sociales auténticas.

En el ámbito económico, Medellín captó 168 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2025, distribuidos en 18 proyectos enfocados en sectores como tecnología, agroindustria, manufactura, logística e industrias creativas.

La presencia de Bogotá y Medellín en este prestigioso listado confirma el creciente atractivo internacional de Colombia y refuerza el posicionamiento del país como un destino cada vez más competitivo dentro del panorama turístico mundial.

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