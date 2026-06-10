Presidente del Senado se desmarcó de Gloria Arizabaleta y explicó porqué no puede autorizar la suspensión de Gustavo Petro: “Estaríamos peor que Perú”

La posible suspensión del presidente Gustavo Petro, tras el auto radicado por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, generó todo tipo de reacciones en la clase política nacional.
Uno de ellos fue el presidente del Senado, Lidio García, que en primera instancia sostuvo que no dará autorización a la petición, al considerar que la congresista del Pacto Histórico no tiene competencia constitucional para apartar por sí sola al jefe de Estado.
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La máxima autoridad del Congreso, en diálogo con Caracol Radio, también advirtió que los tiempos legales vuelven improbable una decisión de ese alcance en lo que resta del mandato, al considerar que el legislativo acaba sus funciones el 20 de junio de 2026.
“Me parece un absurdo todo esto y esto es algo inédito, sin precedente en la política nuestra. Voy a cumplir 20 años en el Congreso y realmente le digo no haya visto algo parecido (...) si la pregunta es si una representante de la Comisión de Acusación puede suspender por sí solo al presidente por participación en política, yo le tengo la respuesta tajante: no”, declaró García al citado medio de comunicación.
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Así mismo, el senador del Partido Liberal explicó el trámite que se debe efectuar para que sea suspendido el Presidente de la República.
“Primero, tiene que haber una investigación de la Comisión de Acusaciones. Segundo, la eventual aprobación de una acusación por la plenaria de la Cámara de Representantes y posteriormente pasa a juicio político ante el Senado de la República. O sea, ahí hay que adoptar la adopción de la decisión correspondiente por el Senado dentro de las competencias revestidas en los artículos 174 y 175 de la Constitución”, explicó.
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También insistió en que la Comisión de Acusaciones, según la ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), cumple funciones de investigación e instrucción, no de sanción ni de suspensión directa del presidente.
“A mí realmente me parece que es un absurdo total, pero bueno, en el Congreso se ve de todo y aquí gracias a Dios tenemos que tomar decisiones basadas en la ley y la Constitución”, aseguró.
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Posible ‘jugadita’ del Gobierno Petro
Además de cuestionar la base jurídica del auto, Lidio García puso en duda sus motivaciones políticas. En declaraciones a La FM, desconoció cuál es la intención de realizar este procedimiento, en medio de la campaña presidencial que se adelanta en Colombia.
“Es que de verdad que yo no sé, pues esto me parece una salida más que todo como un chiste o una locura. Yo no entiendo realmente cuál son cuáles son los argumentos", declaró.
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De hecho, consideró que la iniciativa podría generar efecto contrario al esperado por aquellos que lideran el auto. “Si es una salida política, yo creo que eso va a salir muy mal. Puede terminar causando un efecto contrario a lo que buscan”, adicionó.
También evitó atribuir de forma explícita una coordinación detrás de la decisión, pero sostuvo que el documento abre varios interrogantes sobre lo que hay detrás de la iniciativa.
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“Aquí tuvieron que haberse dado cuenta que las cosas de pronto no están bien para el candidato de gobierno y están buscando una salida contundente de sacar a Petro para que Petro salga a hacer política a cada uno de los rincones de la geografía nacional y punto. Pero bueno, por encima del Congreso no van a pasar”, advirtió.
Incluso, recalcó que, de autorizar el auto, estaría cometiendo un delito por prevaricato. “Creería que hay un abuso de poderes. Pues entraremos a revisar pero (de hacerlo) sería yo (el que prevaricaría)”, mencionó.
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Al ser consultado sobre las declaraciones de Gloria Arizabaleta, en la que manifestó su intención de buscar su firma para efectuar la suspensión del fuero presidencial de Gustavo Petro, García concluyó: “Imagínese si eso se pudiese hacer, estaríamos peor que el Perú. Aquí hay unas normas y unas leyes que blindan todo este tipo de procedimientos que no tienen sentido, y que deben ser respetuosos de la ley”.
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