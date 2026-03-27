Conductores de un carro particular y un articulado de TransMilenio se agarraron “a choques” en vía de Bogotá: todo quedó en video

Un video que circula en redes sociales captó un episodio de intolerancia vial en una calle de Bogotá, en el que se observó una violenta confrontación entre el conductor de una camioneta particular y un operador de un bus articulado del sistema Transmilenio.

El video fue divulgado por la cuenta informativa Colombia Oscura, durante la tarde del jueves 26 de marzo de 2026. Dicha grabación, al parecer realizada desde la acera contraria, o desde otro vehículo, muestra al conductor particular, un hombre adulto, caminando rápidamente por el carril exclusivo mientras sostiene un objeto largo, similar a un palo o tubo, golpeando la ventana del operador del biarticulado.

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Luego de romper el vidrio, el chofer de Transmilenio, con actitud resulta y agresiva, decidió lanzar el bus sobre la camioneta Renault Duster gris. Aproximó el vehículo de servicio público contra el carro de menor tamaño y logró moverlo algunos metros.

Mientras que el propietario del automóvil intentaba subirse en su carro, desde el bus el operador del articulado repitió los bruscos empujes. La violenta interacción pudo haber derivado en una circunstancia peor, pero afortunamente, según se ve en la escena, el tráfico estaba parcialmente detenido y no intervinieron personas ajenas al hecho de intolerancia.

El conductor de la camioneta le rompió un vidrio al TransMilenio - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Debido a que los hechos se publicaron recientemente, no se han conocido pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades sobre el caso. Tampoco se conoce el estado de salud de los conductores involucrados.

Internautas vincularon el hecho a problemas de salud mental

En respuesta a los hechos, los usuarios de las redes sociales dejaron sus reacciones en la sección de comentarios de la publicación: “Sin salud mental en la capital, a raíz del tráfico caótico, una ciudad costosa, de escasas posibilidades y sobrepoblada de todos los que buscan oportunidades del país y de otros países. Está colapsada entre la inseguridad, el desempleo y un caos generalizado (sic)”; “Mucho estrés ese trabajo de conductor del SITP”; “Si hubiera justicia, a los dos deberían quitarles la licencia”.

Reacciones de usuarios en las redes sociales; algunos defendieron al conductor de TransMilenio - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Algunos internautas defendieron al conductor: “Considero que el accionar del Transmilenio fue la correcta para “forzar” que tras el choque, se presenten las autoridades de tránsito y policía, pero a la vez incorrecta porque andas en una unidad llena de pasajeros a los que no puedes exponer al loco de la camioneta (sic)“; ”Excelente reacción de TM“; “El de la camioneta es un criminal, intentaba agredir al motorista del vehículo publico; luego hubiera podido seguir en sus fechorías. Excuso al motorista del bus, el se estaba defendiendo y a lo mejor tenía pánico”.

Pasajero agarró a pateó a conductor de alimentador de Transmilenio por negarse a abrir una puerta

Un hecho similar ocurrió el 3 de febrero de 2026 en una ruta alimentadora de Transmilenio. Según informaron testigos y quedó documentado en un video difundido por redes sociales, un pasajero agredió físicamente al conductor del bus después de que este se negara a abrir una de las puertas del vehículo en un paradero autorizado.

Las imágenes mostraron al pasajero acorralando al conductor contra el vidrio de la cabina y propinándole varios golpes en el rostro, mientras otros usuarios y transeúntes presenciaron la escena. Una mujer intervino en el altercado, pidiendo al agresor que se detuviera.

Un pasajero golpeó a conductor de Sitp por no abrir una de las puertas - crédito solo_emergencias_moteros/Instagram

Desde Transmilenio confirmaron que el conductor cumplía con el protocolo de abrir solo una puerta en los paraderos, medida establecida para garantizar la seguridad y el uso adecuado del servicio. Las autoridades señalaron que esta restricción busca evitar que pasajeros aborden o desciendan en sitios no autorizados y prevenir intentos de evasión del pago.

Tras la agresión, el pasajero fue evacuado del bus. Hasta el momento, no se ha informado sobre acciones judiciales o sanciones adicionales. El hecho reaviva la preocupación sobre episodios de intolerancia en el transporte público y la necesidad de fortalecer la protección para los trabajadores del sistema.