Buscan reformar la Ley de Teatro para dignificar el trabajo de los artistas: el congresista Duvalier Sánchez impulsa el proyecto

La iniciativa busca fortalecer las condiciones laborales de los artistas escénicos - crédito Idartes

El congresista Duvalier Sánchez y el sector teatral colombiano presentarán el 27 de marzo una propuesta para actualizar la normativa que rige el teatro en el país ante la Cámara de Representantes, siendo este el Día Internacional del Teatro. De acuerdo con un comunicado del legislador, el objetivo del proyecto de “reforma a la Ley de Teatro” es fortalecer las condiciones laborales de los artistas escénicos y garantizar la sostenibilidad de la actividad teatral en Colombia.

Según detalló, a diferencia de reformas previas, este proyecto es el resultado de un proceso participativo de gran magnitud que involucró el desarrollo del VIII Congreso Nacional de Teatro, realizado del 16 al 18 de agosto de 2025 en el municipio de Carmen de Viboral (Antioquia). En ese espacio, se acordó actualizar la ley para que se garantice a los artistas condiciones dignas de trabajo.

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El congresista Duvalier Sánchez impulsa la iniciativa para que la Ley de Teatro sea actualizada a la medida de las dinámicas reales de trabajo que enfrentan los artistas en Colombia - crédito @DuvalierSanchez/X

El proceso contó con la intervención de más de 200 representantes del sector actoral y cerca de 1.200 artistas de todo el país aportaron sus perspectivas a través de 70 precongresos desarrollados en municipios y departamentos. Además, la iniciativa en cuestión recoge las demandas y realidades del teatro en Colombia, involucrando a representantes del sector de territorios como Amazonas, La Guajira, Chocó y Guaviare. Grupos de actuación independientes, colectivos de teatro callejero, creadores de títeres, salas independientes, gestores culturales y responsables de festivales regionales aportaron a la construcción de la propuesta con sus experiencias.

“La iniciativa aborda aspectos fundamentales como la dignificación del trabajo teatral; la sostenibilidad de artistas, grupos, colectivos y salas independientes; el fortalecimiento de festivales regionales; la circulación nacional e internacional; la articulación con instituciones públicas y privadas; así como el reconocimiento de la diversidad de expresiones escénicas y de la creación colectiva como un sistema horizontal de producción artística”, se lee en el comunicado del congresista.

El proyecto busca el fortalecimiento de festivales regionales y la circulación nacional e internacional de las producciones teatrales - crédito Carlos Ortega/EFE

El sector del teatro en Colombia es un espacio de trabajo complejo para los artistas, que se enfrentan a dificultades relacionadas, sobre todo, con el pago digno y a tiempo de su labor. Así lo dejaron en evidencia las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero, que hicieron públicas sus quejas sobre retrasos y evasivas en el pago de honorarios por parte de la Fundación T de Teatro. Este panorama fue confirmado por la Asociación Colombiana de Actores (ACA) y derivó en la toma de medidas por parte del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

A través del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la administración anunció la creación de una mesa interinstitucional para investigar y controlar las condiciones laborales en el sector cultural, debido a las denuncias sobre presuntos incumplimientos de pagos a actrices y trabajadores teatrales.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en Bogotá y que contó con la presencia de los ministros Antonio Sanguino (Trabajo) y Yannai Kadamani (Culturas, las Artes y los Saberes), se estableció una hoja de ruta oficial que incluye inspecciones en espacios culturales con denuncias formales vigentes, una revisión de los reclamos y acciones de socialización sobre los derechos laborales.

La Asociación Colombiana de Actores respalda los reclamos por irregularidades laborales y salariales en el sector cultural - crédito @mincultura / X

Según explicó el jefe de la cartera de Trabajo, la iniciativa responde a la necesidad de adaptar la inspección laboral al ámbito cultural: “El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad. La inspección laboral ha estado históricamente asociada a otros sectores económicos, pero hoy damos un paso decisivo para aplicarla también en el ámbito cultural, no con un ánimo sancionador inmediato, sino con un enfoque pedagógico que nos permita avanzar hacia la formalización y la garantía efectiva de derechos”.

Aseguró que, a través de estas acciones, se pretende impulsar la formalización y dignificación del trabajo artístico, en sintonía con los principios de la Reforma Laboral del Gobierno.