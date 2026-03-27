Colombia

Buscan reformar la Ley de Teatro para dignificar el trabajo de los artistas: el congresista Duvalier Sánchez impulsa el proyecto

La iniciativa será radicada el 27 de marzo, con el fin de mejorar la protección laboral y asegurar la viabilidad de las actividades escénicas en Colombia

Guardar
Teatro El Parque del Parque Nacional-Bogotá-Colombia
La iniciativa busca fortalecer las condiciones laborales de los artistas escénicos - crédito Idartes

El congresista Duvalier Sánchez y el sector teatral colombiano presentarán el 27 de marzo una propuesta para actualizar la normativa que rige el teatro en el país ante la Cámara de Representantes, siendo este el Día Internacional del Teatro. De acuerdo con un comunicado del legislador, el objetivo del proyecto de “reforma a la Ley de Teatro” es fortalecer las condiciones laborales de los artistas escénicos y garantizar la sostenibilidad de la actividad teatral en Colombia.

Según detalló, a diferencia de reformas previas, este proyecto es el resultado de un proceso participativo de gran magnitud que involucró el desarrollo del VIII Congreso Nacional de Teatro, realizado del 16 al 18 de agosto de 2025 en el municipio de Carmen de Viboral (Antioquia). En ese espacio, se acordó actualizar la ley para que se garantice a los artistas condiciones dignas de trabajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El congresista Duvalier Sánchez impulsa la iniciativa para que la Ley de Teatro sea actualizada a la medida de las dinámicas reales de trabajo que enfrentan los artistas en Colombia - crédito @DuvalierSanchez/X
El congresista Duvalier Sánchez impulsa la iniciativa para que la Ley de Teatro sea actualizada a la medida de las dinámicas reales de trabajo que enfrentan los artistas en Colombia - crédito @DuvalierSanchez/X

El proceso contó con la intervención de más de 200 representantes del sector actoral y cerca de 1.200 artistas de todo el país aportaron sus perspectivas a través de 70 precongresos desarrollados en municipios y departamentos. Además, la iniciativa en cuestión recoge las demandas y realidades del teatro en Colombia, involucrando a representantes del sector de territorios como Amazonas, La Guajira, Chocó y Guaviare. Grupos de actuación independientes, colectivos de teatro callejero, creadores de títeres, salas independientes, gestores culturales y responsables de festivales regionales aportaron a la construcción de la propuesta con sus experiencias.

La iniciativa aborda aspectos fundamentales como la dignificación del trabajo teatral; la sostenibilidad de artistas, grupos, colectivos y salas independientes; el fortalecimiento de festivales regionales; la circulación nacional e internacional; la articulación con instituciones públicas y privadas; así como el reconocimiento de la diversidad de expresiones escénicas y de la creación colectiva como un sistema horizontal de producción artística”, se lee en el comunicado del congresista.

El proyecto busca el fortalecimiento de festivales regionales y la circulación nacional e internacional de las producciones teatrales - crédito Carlos Ortega/EFE
El proyecto busca el fortalecimiento de festivales regionales y la circulación nacional e internacional de las producciones teatrales - crédito Carlos Ortega/EFE

El sector del teatro en Colombia es un espacio de trabajo complejo para los artistas, que se enfrentan a dificultades relacionadas, sobre todo, con el pago digno y a tiempo de su labor. Así lo dejaron en evidencia las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero, que hicieron públicas sus quejas sobre retrasos y evasivas en el pago de honorarios por parte de la Fundación T de Teatro. Este panorama fue confirmado por la Asociación Colombiana de Actores (ACA) y derivó en la toma de medidas por parte del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

A través del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la administración anunció la creación de una mesa interinstitucional para investigar y controlar las condiciones laborales en el sector cultural, debido a las denuncias sobre presuntos incumplimientos de pagos a actrices y trabajadores teatrales.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en Bogotá y que contó con la presencia de los ministros Antonio Sanguino (Trabajo) y Yannai Kadamani (Culturas, las Artes y los Saberes), se estableció una hoja de ruta oficial que incluye inspecciones en espacios culturales con denuncias formales vigentes, una revisión de los reclamos y acciones de socialización sobre los derechos laborales.

La Asociación Colombiana de Actores respalda los reclamos por irregularidades laborales y salariales en el sector cultural - crédito @mincultura / X
La Asociación Colombiana de Actores respalda los reclamos por irregularidades laborales y salariales en el sector cultural - crédito @mincultura / X

Según explicó el jefe de la cartera de Trabajo, la iniciativa responde a la necesidad de adaptar la inspección laboral al ámbito cultural: “El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad. La inspección laboral ha estado históricamente asociada a otros sectores económicos, pero hoy damos un paso decisivo para aplicarla también en el ámbito cultural, no con un ánimo sancionador inmediato, sino con un enfoque pedagógico que nos permita avanzar hacia la formalización y la garantía efectiva de derechos”.

Aseguró que, a través de estas acciones, se pretende impulsar la formalización y dignificación del trabajo artístico, en sintonía con los principios de la Reforma Laboral del Gobierno.

Temas Relacionados

TetatroReforma a la Ley de TeatroDuvalier SánchezSector culturalColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

El primer partido de la Llave A del repechaje mundialista se jugará en Guadalajara entre el representante de Oceanía y el de la Concacaf

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Conductores de un carro particular y un articulado de TransMilenio se agarraron “a choques” en vía de Bogotá: todo quedó en video

En redes sociales circula la cinematográfica interacción de dos hombres que, cambiaron los golpes por “estrellones” entre la camioneta y el bus articulado

Conductores de un carro particular y un articulado de TransMilenio se agarraron “a choques” en vía de Bogotá: todo quedó en video

Amigo de Nicolás Rodríguez, denunciado por abuso sexual, buscó que la víctima “no hiciera nada”: revelaron chats

Aparte de las pruebas médicas y testimoniales, Infobae Colombia conoció los mensajes con los que habrían intentado frenar la denuncia de la joven de 19 años

Amigo de Nicolás Rodríguez, denunciado por abuso sexual, buscó que la víctima “no hiciera nada”: revelaron chats

EN VIVO: Gustavo Petro y Westcol conversan en streaming, siga aquí todos los detalles

La transmisión se realiza en la plataforma Kick y llamó la atención por el formato, que busca acercar la política a las audiencias jóvenes

EN VIVO: Gustavo Petro y Westcol conversan en streaming, siga aquí todos los detalles

Distrito Capital anunció cierres viales por obras del Metro durante Semana Santa en estos corredores

Los cierres viales serán nocturnos, durante los primeros días de abril de 2026. Se realizarán en la avenida Boyacá, la 68, la Primero de Mayo y la Caracas

Distrito Capital anunció cierres viales por obras del Metro durante Semana Santa en estos corredores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

De los excesos a la reflexión: Pipe Bueno contó cómo la tragedia de Yeison Jiménez transformó su vida personal

De los excesos a la reflexión: Pipe Bueno contó cómo la tragedia de Yeison Jiménez transformó su vida personal

Blessd aclaró el escándalo de infidelidad por chats filtrados y reveló si ‘se quedó sin hogar’: “Confíen en mí”

Rock al Parque 2026 ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque

Gustavo Santaolalla anunció el paso de su ‘Ronroco Tour 2026’ por Colombia: fechas, lugares y precios de boletería

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Deportes

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Del fallo de Suárez al error de Camilo Vargas: los memes que dejó la derrota de Colombia ante Croacia

Croacia hizo ver muy mal a la selección Colombia: la venció por 2-1 en amistoso previo al Mundial 2026

Colombia perdió ante Croacia y dejó más dudas que certezas en el primer amistoso de 2026

Selección Colombia entra en su etapa final de preparación para el Mundial 2026: los amistosos que le quedan