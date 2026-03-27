Colombia

Amigo de Nicolás Rodríguez, denunciado por abuso sexual, buscó que la víctima “no hiciera nada”: revelaron chats

Aparte de las pruebas médicas y testimoniales, Infobae Colombia conoció los mensajes con los que habrían intentado frenar la denuncia de la joven de 19 años

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Se reveló que un amigo cercano del futbolista Nicolás Rodríguez intentó manipular a la víctima para que no continuara con la denuncia - crédito Conmebol - Suministrada a Infobae Colombia
Se reveló que un amigo cercano del futbolista Nicolás Rodríguez intentó manipular a la víctima para que no continuara con la denuncia - crédito Conmebol - Suministrada a Infobae Colombia

El caso de Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, continúa generando debate en el fútbol colombiano tras la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven de 19 años en Rionegro (Antioquia), el 15 de marzo.

Según la información conocida por Infobae Colombia, la denunciante entregó a la Fiscalía General de la Nación capturas de pantalla de mensajes desde una red social de un amigo cercano a los acusados, que intentó persuadirla para evitar que la denuncia avanzara legalmente y propuso “aclarar las cosas” de manera privada.

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De acuerdo con los chats, la joven sostuvo un intercambio con el joven, que no estuvo presente el día de los hechos, pero al que conoció el día anterior. En los mensajes, el hombre le sugirió conversar para solucionar el conflicto y le pidió que no hiciera nada mientras hablaban.

La víctima mostró cómo un amigo de Nicolás Rodríguez intentó calmar la situación y evitar que la denuncia se hiciera pública - crédito Suministrada a Infobae Colombia
La víctima mostró cómo un amigo de Nicolás Rodríguez intentó calmar la situación y evitar que la denuncia se hiciera pública - crédito Suministrada a Infobae Colombia

La denunciante respondió que no iba a tomar medidas, aunque posteriormente explicó que esa postura fue una estrategia para que el grupo no estuviera alerta durante las primeras horas del proceso, según las conversaciones a las que tuvo acceso Infobae Colombia.

La conversación se produjo después de los hechos ocurridos la madrugada del 15 de marzo, cuando la joven denunció haber sido víctima de abuso sexual en un hotel tras conocerse con el futbolista en una discoteca.

Según la declaración presentada ante la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, la víctima relató que perdió el conocimiento y despertó mientras era violentada sexualmente. En su testimonio, reiteró que en varias ocasiones rechazó al futbolista y que, aun así, el acto continuó.

Denuncia contra Nicolás Rodríguez
En su declaración, la joven afirmó que rechazó en repetidas ocasiones al futbolista - crédito Suministrada a Infobae

Además, el reporte médico inicial describe que la paciente se encontraba alerta y cooperando, aunque incapaz de tomar decisiones acordes a su personalidad, sin rastros de tóxicos en orina, pero con síntomas que podrían indicar intoxicación por otras sustancias. El informe de Medicina Legal concluyó que la joven presentó lesiones traumáticas contundentes y recomendó valoración psicológica y medidas de protección tanto para ella como para su familia.

Por su parte, la defensa de Rodríguez sostiene que el jugador abandonó la habitación poco después de conocer a la denunciante y que fue un primo del futbolista quien habría ingresado posteriormente.

La joven, no obstante, negó esa versión, al señalar que el futbolista fue la única persona presente durante el primer momento del abuso, aunque luego identificó también a un familiar de Rodríguez como presunto partícipe.

Los mensajes filtrados revelan que un tercero intentó persuadir a la denunciante de Nicolás Rodríguez para que no llevara el caso ante las autoridades - crédito Suministrada a Infobae Colombia
Los mensajes filtrados revelan que un tercero intentó persuadir a la denunciante de Nicolás Rodríguez para que no llevara el caso ante las autoridades - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Mensajes con los que, al parecer, intentaron manipular a la víctima

Las capturas de conversación, que ahora forman parte del expediente, refuerzan la línea de investigación sobre posibles intentos de intermediación para evitar una denuncia penal. El hombre buscó que la joven “no hiciera nada” y planteó la opción de “subsanar las cosas”.

‘Juancho’, como sale en la aplicación, le dijo a la joven: “Quiero hablar contigo para aclarar lo que pasó, no quiero que esto se salga de control”, y ella le responde: “No te preocupes, no voy a hacer nada”, pero él insistió: “De verdad, no queremos problemas, podemos solucionar esto hablando", a lo que ella señala: “Yo entiendo, pero prefiero no decir nada por ahora”. Como si no entendiera, él insiste: ”Ojalá puedas ayudarnos, no queremos que esto escale a mayores".

Infobae Colombia conoció que este material fue adjuntado y enviado a las autoridades, pues la joven sostiene que si estuviera mintiendo, no hubiera sido contactada por una tercera persona para hablar sobre el asunto.

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