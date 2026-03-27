Colombia

Álvaro Uribe publicó cuadro comparativo entre Gustavo Petro, Iván Cepeda y Paloma Valencia: “Lo mismo y peor”

El exmandatario expuso una serie de críticas al gobierno actual y al senador Iván Cepeda, mientras destacó propuestas económicas, sociales y de seguridad de la dirigente del Centro Democrático en medio del debate electoral

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Álvaro Uribe Vélez compartió un cuadro comparativo en el que critica al gobierno de Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda, y respalda las propuestas de Paloma Valencia - crédito crédito Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia
Álvaro Uribe Vélez compartió un cuadro comparativo en el que critica al gobierno de Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda, y respalda las propuestas de Paloma Valencia - crédito crédito Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a entrar en el debate político con la publicación de un cuadro comparativo entre lo que denominó “Petrocepedismo” y la propuesta de Paloma Valencia, de cara a las elecciones del 31 de mayo en Colombia.

A través de sus redes sociales, Uribe compartió una tabla en la que resume críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro y al senador y candidato Iván Cepeda Castro, asegurando que representan “lo mismo y peor”.

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En el documento, el exmandatario cuestiona múltiples aspectos de la actual administración, desde la economía hasta la seguridad y la política social.

En la columna dedicada a Petro, Uribe señala, entre otros puntos, que pese al aumento del salario mínimo, el Gobierno “estimula el odio de clases”, afecta la inversión y el empleo formal, y ha generado un deterioro en sectores clave como la salud, la vivienda y la educación. También menciona una supuesta afectación a Ecopetrol y advierte sobre riesgos en el sistema de pensiones y el abastecimiento de combustible.

Cuadro comparativo publicado por Álvaro Uribe Vélez en el que contrapone sus críticas al “Petrocepedismo” con las propuestas de Paloma Valencia, bajo la consigna: “lo mismo y peor” - crédito Álvaro Uribe Vélez
Cuadro comparativo publicado por Álvaro Uribe Vélez en el que contrapone sus críticas al “Petrocepedismo” con las propuestas de Paloma Valencia, bajo la consigna: “lo mismo y peor” - crédito Álvaro Uribe Vélez

En materia de seguridad, el cuadro critica la política de “paz total”, afirmando que se ha traducido en un aumento de la violencia, la extorsión y el narcotráfico. Además, cuestiona decisiones relacionadas con la Fuerza Pública, asegurando que se ha debilitado su moral, equipamiento y capacidad operativa.

Respecto a Iván Cepeda Castro, Uribe sintetiza su postura en una sola frase: “Lo mismo y peor”, sin detallar propuestas específicas, pero alineándolo con las críticas dirigidas al actual Gobierno.

En contraste, el expresidente expone las propuestas de Paloma Valencia, destacando un enfoque basado en la reducción de impuestos, estabilidad para la inversión y generación de empleo formal.

También menciona iniciativas como una “banca de oportunidades” para financiar a jóvenes y pequeños emprendedores, así como programas de vivienda y subsidios sociales dirigidos a poblaciones vulnerables.

El cuadro incluye además propuestas en salud, con un sistema mixto y solidario que mejoraría la Ley 100; en infraestructura, con la construcción de 10 mil kilómetros de vías campesinas; y en educación, con formación tecnológica gratuita y bonos para que los estudiantes elijan dónde estudiar.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo señalamientos contra Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo señalamientos contra Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X

En el componente de seguridad, Valencia plantea un fortalecimiento de la Fuerza Pública, junto con estrategias contra la extorsión y el narcotráfico, combinadas con soluciones sociales en zonas afectadas por cultivos ilícitos.

Más allá del cuadro comparativo, Álvaro Uribe Vélez intensificó sus señalamientos contra Iván Cepeda Castro, a quien responsabilizó de facilitar la impunidad de excomandantes de las Farc y de haber contribuido a su llegada al Congreso tras el acuerdo de paz.

En un video difundido en la red social X y replicado por el Centro Democrático, el exmandatario acusó a Cepeda de “alcahuetear” a responsables de delitos graves y de promover beneficios judiciales para antiguos líderes guerrilleros.

Uribe también vinculó estas acusaciones con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido recientemente en el país, sugiriendo que el contexto de impunidad habría facilitado escenarios de violencia. Estas declaraciones se producen en medio de un ambiente de alta polarización política.

En su intervención, el exjefe de Estado citó cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), según las cuales el Pacto Histórico obtuvo el 54,9% de su votación en 126 municipios que, según dijo, figuran entre los más violentos del país. Uribe calificó este dato como “una tragedia” y lo relacionó con la posible influencia de grupos armados ilegales como las Farc y el ELN en los resultados electorales.

Álvaro Uribe Vélez responsabilizó a Iván Cepeda de impulsar la impunidad de exFarc - crédito @CeDemocratico/X
Álvaro Uribe Vélez responsabilizó a Iván Cepeda de impulsar la impunidad de exFarc - crédito @CeDemocratico/X

De acuerdo con lo expuesto por Uribe, Cepeda habría gestionado beneficios judiciales para exintegrantes de las Farc responsables de delitos graves, asegurando que dichos beneficios se concentraron en antiguos mandos de la organización. “No solamente les dio impunidad, ni un solo día de cárcel, sino que además los llevó al Congreso”, afirmó el exmandatario.

En esa misma línea, Uribe cuestionó la actuación de Cepeda frente a casos como los de Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes tras participar en el proceso de paz retomaron actividades ilegales, según el exmandatario.

Recordó que, cuando ambos fueron investigados, Cepeda habló de un supuesto “entrampamiento judicial”, postura que Uribe interpretó como un desafío a la institucionalidad.

El expresidente también señaló que Cepeda acompañó a Santrich durante su liberación, lo que —en su criterio— facilitó su posterior salida del país y la reorganización de estructuras armadas en Venezuela bajo el nombre de la Segunda Marquetalia. Según Uribe, esta disidencia ha contribuido al deterioro de la seguridad en varias regiones.

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