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Abelardo de la Espriella explicó cómo pasó de ateo a activista religioso: “Tuve un proceso hace seis años”

El candidato presidencial relató que su cambio de postura frente a la fe se dio tras la muerte de una persona cercana y marcó un giro respecto a sus posiciones anteriores basadas en la razón

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Abelardo de la Espriella aseguró que su conversión religiosa ocurrió hace seis años tras la muerte de una persona cercana- crédito Colprensa/Catalina Olaya/VisualesIA
Abelardo de la Espriella aseguró que su conversión religiosa ocurrió hace seis años tras la muerte de una persona cercana- crédito Colprensa/Catalina Olaya/VisualesIA

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a su proceso personal de conversión religiosa, el cual, según explicó, ocurrió hace seis años y estuvo motivado por un hecho puntual: la muerte de una persona cercana.

El aspirante fue consultado por el cambio en sus posturas frente a la religión, teniendo en cuenta que en el pasado había manifestado no creer en Dios. Ante esa pregunta, respondió: “Yo tuve un proceso de conversión hace seis años”.

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Al profundizar sobre las razones de ese cambio, añadió: “La muerte de una persona muy querida para mí y muy cercana. Y logré esa conexión con Dios a través de ella”.

El candidato señaló en entrevista con Blu Radio que su transformación no fue inmediata ni producto de una búsqueda racional. Por el contrario, la describió como un proceso que no dependió de su voluntad. “Al final entendí que no era lo que yo quería, sino el tiempo de Dios. Él decidió cuándo debía yo creer”, afirmó durante la entrevista.

El candidato presidencial explicó que durante décadas no creyó en Dios porque solo aceptaba lo que podía explicar la razón- crédito REUTERS/Luisa González
El candidato presidencial explicó que durante décadas no creyó en Dios porque solo aceptaba lo que podía explicar la razón- crédito REUTERS/Luisa González

En su explicación, De la Espriella también hizo referencia a su postura previa, marcada por el escepticismo. Indicó que durante años su visión estaba limitada a aquello que podía ser explicado racionalmente: “Yo no creía por nada extraño o distinto, que no creía en nada que la razón no pudiese explicar”.

Esta afirmación coincide con posiciones que sostuvo públicamente antes de 2020, cuando se identificaba como ateo y defendía una visión basada exclusivamente en la razón.

Según ese contexto, el ahora candidato consideraba que la idea de Dios era una construcción humana. En 2017, en una entrevista televisiva, llegó a afirmar que Dios era “la explicación que buscaron los seres humanos para evitar decir que venimos de un caldo de cultivos”. Además, sostenía que no necesitaba la religión para definir su comportamiento moral, al argumentar que podía ser una buena persona sin recurrir a la fe.

Abelardo de la Espriella aseguró que no se le puede comparar con el exalcalde Rodolfo Hernández - crédito Lina Gasca/Colprensa
“Logré esa conexión con Dios a través de ella”, afirmó De la Espriella al referirse al hecho que marcó su cambio de postura.- crédito Lina Gasca/Colprensa

En la conversación con el medio, también abordó ese contraste entre su pasado y su presente. “Yo he cambiado de opinión, pero nunca he cambiado de convicción y de principios”, aseguró, al tiempo que indicó que siempre mantuvo respeto por las creencias de los demás, incluso cuando no compartía esas posturas. “Siempre respeté la religión de los demás y mi mujer, muy católica, mis hijos bautizados”, agregó.

El candidato mencionó además un elemento adicional dentro de su proceso de conversión: un video que grabó hace aproximadamente cinco años titulado “Aleluya”, en el que relata su experiencia personal. “Ahí esa historia cuenta cómo un ateo logró creer”, explicó durante la entrevista.

En ese relato, De la Espriella plantea una distinción entre razón e inspiración religiosa. Según sus palabras: “Comprendí que la inteligencia viene del hombre, pero la sabiduría viene de Dios”. Esta frase resume el cambio conceptual que describe como parte de su proceso personal.

Para Armando Benedetti, Abelardo de la Espriella caería en una hipotética segunda vuelta presidencial si la llega a disputar con Paloma Valencia - crédito Lina Gasca/Colprensa
El aspirante indicó que su proceso de fe no fue voluntario, sino que, según dijo, ocurrió en lo que describió como “el tiempo de Dios” - crédito Lina Gasca/Colprensa

Durante el intercambio radial, la periodista también recordó otras posturas del candidato en temas sociales en el pasado, como su apertura a modelos familiares distintos. Sin embargo, la conversación se centró en el giro frente a la religión y su explicación sobre ese cambio.

La intervención concluyó con un mensaje del candidato en el que hizo referencia a la situación del país, aunque sin ampliar detalles en ese momento. “Hoy más que nunca, cuando Colombia atraviesa sus horas más oscuras, sus buenos hijos tenemos que estar firme por la patria”, expresó.

Allí, el candidato reiteró que su conversión no obedeció a un proceso intelectual, sino a una experiencia personal que, según dijo, transformó su manera de entender la fe y su relación con lo religioso.

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