Colombia

Ya están abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede apoyar a su artista favorito

Beéle, Ryan Castro, Karol G y Shakira figuran entre los nominados más destacados en la edición del 2026. El público tiene la oportunidad de elegir a los ganadores, votando en línea hasta el 30 de abril antes de la gala que se realizará en el Teatro Colsubsidio

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Ya están abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede inscribirse para empezar a votar por sus artistas favoritos - crédito @premiosnuestratierra/ Instagram
Ya están abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede inscribirse para empezar a votar por sus artistas favoritos - crédito @premiosnuestratierra/ Instagram

La música colombiana atraviesa una etapa de proyección internacional y diversidad de géneros, y este panorama se refleja en la nueva edición de los Premios Nuestra Tierra 2026. La organización del galardón anunció oficialmente la lista de nominados en un evento que reunió a medios de comunicación, artistas, creadores de contenido y figuras clave de la industria musical.

La ceremonia de premiación se realizará el 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, y contará con la conducción de Sandra Bohórquez, de Canal RCN, y Mateo Ramírez, de La Mega. Se espera la asistencia de las principales figuras del entretenimiento nacional.

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El listado de nominados evidencia tanto la presencia de artistas consolidados como el empuje de nuevas voces.

El cantante Beéle encabeza la lista con 18 nominaciones, seguido de cerca por Ryan Castro, quien figura en 17 categorías. Kapo alcanza 13 menciones y Duplat suma siete, mientras que nombres como Karol G, Shakira, Carlos Vives y Morat mantienen una presencia destacada en distintas categorías. La edición 2026 también resalta el crecimiento del movimiento urbano y del afrobeats colombiano, sin dejar de lado los géneros tradicionales como el vallenato, la música popular y la tropical.

Las votaciones para elegir a los ganadores ya están abiertas al público desde el 26 de marzo y se extenderán hasta el 30 de abril.

Los interesados pueden participar ingresando al portal oficial de los Premios Nuestra Tierra, donde podrán apoyar a sus artistas favoritos tanto desde Colombia como desde el extranjero.

“Las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026 ya están abiertas, permitiendo a los fanáticos de la música colombiana apoyar a sus artistas favoritos de forma fácil, segura y transparente. Este proceso combina la participación del público con la evaluación de expertos, garantizando resultados equilibrados y confiables”, dice la página oficial del evento.

Los interesados podrán votar en las 33 categorías que tiene la premiación este año, en donde se destacan mejor artista global, mejor canción global, mejor artista, mejor canción, mejor álbum del año, entre otras, donde están los talentos colombianos más destacados del 2025.

Para participar en las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026, los usuarios deben ingresar al sitio oficial www.premiosnuestratierra.com, donde podrán registrarse o iniciar sesión con sus datos personales. Una vez dentro de la plataforma, es posible acceder a las distintas categorías habilitadas para la premiación y emitir el voto por los artistas seleccionados. El proceso es abierto tanto para residentes en Colombia como para seguidores en el exterior.

“Cada usuario registrado podrá votar según la dinámica establecida cada 24 horas, lo que permite una participación constante durante todo el proceso”, detalló la organización de los premios.

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