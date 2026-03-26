Rock al Parque 30 años ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque 2026

Bogotá acogerá una renovada temporada de Festivales al Parque entre mayo y noviembre de 2026, incluyendo el aniversario 30 de Rock al Parque - crédito Colprensa/Andrés Alvarado

Bogotá se prepara para una nueva temporada de Festivales al Parque entre mayo y noviembre de 2026, una agenda que cobra especial relevancia con el trigésimo aniversario de Rock al Parque, el festival gratuito de rock más grande de América Latina.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) confirmó la programación que abrirá el 9 y 10 de mayo con Joropo al Parque en la Plaza de Bolívar y culminará el 28 y 29 de noviembre con Salsa al Parque en el Parque Simón Bolívar. En el centro de la agenda, los días 10, 11 y 12 de octubre, Bogotá celebrará 30 años de Rock al Parque, consolidando su lugar como patrimonio cultural de la ciudad y referente internacional.

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El Instituto Distrital de las Artes anunció el calendario completo que inicia con Joropo al Parque y culmina con Salsa al Parque - crédito Idartes

“Después de tres décadas, los Festivales al Parque se consolidan como uno de los principales factores identitarios de Bogotá. Son mucho más que conciertos: son plataformas de circulación artística, espacios de aprendizaje y escenarios donde la ciudadanía ejerce su derecho a la cultura”, destacó la directora de Idartes, María Claudia Parias.

El calendario inicia con la quinta edición de Joropo al Parque (9 y 10 de mayo), bajo el concepto “La fuerza de la palabra: Tradición oral que late en contrapunteo”, seguido dos semanas después por la edición 24 de Colombia al Parque (24 y 25 de mayo en el Parque de los Novios), que rendirá homenaje a las “Cantoras”, reconociendo a las mujeres como portadoras de memoria y transformación. Popular al Parque tendrá lugar el 6 y 7 de junio en el Parque Simón Bolívar, celebrando la vigencia de la música regional en la vida urbana.

Los Festivales al Parque se consolidan como patrimonio cultural y plataforma de circulación artística en Bogotá, según Idartes - crédito Idartes

El 31 de julio y el 1 de agosto será el turno de la tercera edición de Vallenato al Parque, que buscará mostrar cómo este género se ha integrado al ADN sonoro capitalino. Jazz al Parque volverá el 12 y 13 de septiembre en el Parque el Country, con una edición centrada en la memoria latina y el cruce de la tradición latinoamericana con el jazz.

Rock al Parque: 30 años, 30 ediciones

El evento más esperado será Rock al Parque, que celebrará su aniversario número 30 los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar. Bajo el lema “30 años, 30 ediciones, estremeciendo a Bogotá”, la programación reunirá bandas icónicas, artistas contemporáneos y nuevas propuestas, en una convocatoria masiva que espera superar las cifras de años anteriores. Desde su creación en 1995, el festival ha sido mucho más que un escenario musical: ha impulsado carreras, consolidado la escena local y se ha convertido en símbolo de convivencia, diversidad y cultura democrática.

Rock al Parque ha sido reconocido como evento de interés cultural y patrimonio vivo de la ciudad por el Acuerdo 120 de 2004. En sus tres décadas de historia, el festival ha reunido a miles de músicos y ha sido escenario para el encuentro de múltiples generaciones, posicionando a Bogotá como epicentro musical en la región.

Rock al Parque celebrará 30 años reuniendo bandas emblemáticas y nuevas propuestas los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar - crédito Colprensa

Más festivales y cierre de año

Tras Rock al Parque, el 24 y 25 de octubre, Hip Hop al Parque tomará el relevo en el Simón Bolívar, reivindicando el barrio y la calle como territorios creativos. El ciclo cerrará con la edición 27 de Salsa al Parque (28 y 29 de noviembre), que este año se plantea como declaración de vigencia y renovación para uno de los géneros más vivos de la ciudad.

En 2025, los Festivales al Parque reunieron a más de 660.000 asistentes y 192 agrupaciones, generando un impacto económico superior a los 19.000 millones de pesos y beneficiando sectores como la gastronomía, el comercio y el transporte. Más del 90% del público valoró estos eventos como aporte fundamental a la identidad bogotana.