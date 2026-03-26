Colombia

Resultado Super Astro Sol hoy 26 de marzo

El primer sorteo del día ya cuenta con sus números ganadores; puede consultarlos a continuación

Guardar
Super Astro (Infobae)
Super Astro (Infobae)

Súper Astro Sol compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este jueves, 26 de marzo de 2026.

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Súper Astro Sol

Signo y números ganadores del Super Astro Sol del jueves 26 de marzo de 2026. (Infobae)
Signo y números ganadores del Super Astro Sol del jueves 26 de marzo de 2026. (Infobae)
  • Fecha: jueves 26 de marzo de 2026.
  • Sorteo: 5393.
  • Número ganador: 3 7 0 2.
  • Signo ganador: Piscis.

A qué hora se juega Súper Astro

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Súper Astro?

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolResultado Super Astro SolSuper AstroAstro SolLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Los Cafeteros tendrán su primer reto de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026 cuando jueguen ante la tercera mejor selección del mundo en Qatar 2022

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Fiscal Luz Adriana Camargo afirmó que “no hay evidencia” de que la Junta del Narcotráfico que nombra Petro exista

La funcionaria aclaró que desde la Fiscalía se han aplicado métodos investigativos para indagar sobre la existencia de un grupo criminal que estaría tras de la muerte de Miguel Uribe Turbay, según la versión del presidente

Fiscal Luz Adriana Camargo afirmó que “no hay evidencia” de que la Junta del Narcotráfico que nombra Petro exista

La JEP adelantó procesos de reparación de cuatro hechos de “falsos positivos” en Antioquia: militar pidió perdón de rodillas

Exmilitares reconocieron que en algunos casos se disfrazaron de paramilitares para engañar a las víctimas

La JEP adelantó procesos de reparación de cuatro hechos de “falsos positivos” en Antioquia: militar pidió perdón de rodillas

Alcaldía de Medellín suspende la medida del pico y placa para carros y motos durante Semana Santa

El despacho del alcalde notificó que la tradicional limitación vehicular no estará vigente en el periodo, e instó a los ciudadanos a extremar precauciones y atender sugerencias de seguridad antes de iniciar cualquier desplazamiento

Alcaldía de Medellín suspende la medida del pico y placa para carros y motos durante Semana Santa

Medicina Legal elevó a 37 las víctimas identificadas del accidente aéreo en Putumayo

La entidad informó que avanza el proceso forense mientras las autoridades trasladan los cuerpos de los uniformados fallecidos para rendirles honores en distintas regiones del país

Medicina Legal elevó a 37 las víctimas identificadas del accidente aéreo en Putumayo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Blessd dejó de seguir a Kris R y confirmó su distanciamiento: “Uno va entendiendo cómo se mueve todo”

Abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede apoyar a su artista favorito

Blessd le sugirió a Westcol preguntarle a Petro sobre el uso de drogas en su próxima entrevista: “Todo el mundo ha probado”

La modelo Mara Cifuentes explicó por qué no se sometió a una transición de género: “Soy una sirena”

Deportes

Francia vs. Brasil: hora y dónde ver el amistoso del próximo rival de Colombia en la fecha FIFA

Francia vs. Brasil: hora y dónde ver el amistoso del próximo rival de Colombia en la fecha FIFA

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026: la FIFA aclaró fecha y número de jugadores

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Japón de la Fórmula 1: Russell y Antonelli quieren asentarse en la cima del mundial de pilotos

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto