Maluma confesó cuántos hijos quiere tener: “Me da pena con mi mujer”

Maluma revela que quiere una familia numerosa con Susana Gómez - crédito @maluma/ Instagram

Maluma manifestó su intención de ampliar la familia junto a Susana Gómez y habló sobre el papel que ha tenido la paternidad en su vida.

El cantante colombiano reveló que, tras el nacimiento de Paris, su primera hija, su perspectiva y sus prioridades dieron un giro notable. “Ser papá me cambió la vida. Ahora pienso en una familia grande para que Paris crezca acompañada”, expresó el artista al referirse a sus planes personales.

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El músico señaló durante un en vivo con el cantante Jay Wheeler, que la decisión de tener más hijos no depende solo de él, sino que es un acuerdo al que debe llegar junto a su esposa.

“La experiencia del embarazo la vive Susana. Es algo que debemos decidir juntos”, reconoció Maluma, mostrando una posición de respeto y consideración hacia su pareja. Esta postura fue bien recibida en redes sociales, donde el público valoró su actitud.

Ante la duda sobre el número de hijos que quiere, aseguró que se siente apenado con su pareja porque quiere una familia numerosa. “Me da como pena decir el número porque mi mujer es como: ‘ah, pero este cabrón, como si fuera él el que los va a tener’, pero yo sueño con mínimo 3 hijos, máximo 5″, reveló Maluma.

Aunque el cantante reveló que es un trema que debe hablar con pareja, quiere tener 3 o 5 hijos si ella está de acuerdo - crédito @ clipcityoficial/ TikTok

Desde el nacimiento de Paris, tanto Maluma como Susana han dado muestras públicas de su vínculo familiar, compartiendo imágenes y momentos que reflejan una etapa de mayor intimidad y cercanía. El cantante describió cómo la paternidad transformó sus planes y lo llevó a pensar en una vida más enfocada en el entorno familiar.

Las declaraciones sorprendieron a sus seguidores y provocaron numerosos comentarios, generando debate y reacciones en distintas plataformas digitales. “Yo a Maluma le doy los que quiera”, “1 ya es avaricia”, “yo te doy 10″, “El poder de la plata 🥰“, ”Cuando uno está tapado en plata piensa unas cosas muy chimbas 😵‍💫“, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Las declaraciones de Maluma sobre la paternidad generaron debate y reacciones diversas entre los usuarios - crédito Maluma/Instagram

Maluma celebró el cumpleaños de su hija Paris con una fiesta temática que fue viral en redes

Maluma celebró el segundo cumpleaños de su hija Paris con una fiesta privada en la que participaron familiares y amigos cercanos.

El evento, realizado el 9 de marzo, tuvo como temática principal el mar y el océano, destacando decoraciones en tonos pastel y un panel en forma de concha marina con el nombre de la cumpleañera. La torta, decorada con ballenas, pulpos, tortugas, corales y estrellas de mar, reforzó la atmósfera marina de la celebración.

Uno de los aspectos más comentados en redes sociales fue el look elegido por Maluma para la ocasión. El cantante optó por una camisa larga de color amarillo combinada con bermudas grisáceas y un cinturón negro. Completó su atuendo con unos mocasines, aportando un aire clásico poco habitual en sus apariciones públicas. Susana Gómez, pareja de Maluma, también eligió un estilo elegante con una camisa larga verde y una falda corta de tono rosa pastel.

La combinación de ambos outfits generó numerosos comentarios entre los seguidores, quienes los compararon con las populares figuras de Ken y Barbie. Mientras algunos usuarios elogiaron la elección del cantante, afirmando que “a Maluma le queda todo bien”, otros consideraron el look poco favorecedor.

Maluma organizó una fiesta privada con temática marina para celebrar el segundo cumpleaños de Paris, en un ambiente familiar y emotivo - crédito maluma / Instagram

La publicación especial que Maluma compartió en redes incluyó una dedicatoria a su hija: “feliz segundo cumpleaños princesa mía, estos papás te aman y dan la vida por ti”. Las muestras de cariño hacia Paris no tardaron en llegar, y tanto la niña como la familia recibieron numerosas felicitaciones virtuales.

Desde el nacimiento de Paris, Maluma y Susana Gómez han mostrado públicamente cómo la llegada de su hija transformó su vida personal. El cantante ha destacado en repetidas ocasiones que la paternidad cambió sus prioridades y que ahora el bienestar de su hija ocupa un lugar central.