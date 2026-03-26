Colombia

Legalizan la captura de cuatro sospechosos por el asesinato del profesor Neill Felipe Cubides: revelan identidades y cargos imputados

Las autoridades realizaron las capturas en las localidades de Bosa y San Cristóbal, en Bogotá, donde además se incautaron vehículos, teléfonos móviles y una tarjeta de operación de transporte público

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Neill Felipe Cubides - crédito Universidad Externado/Policía Nacional
Los detenidos fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo - crédito Universidad Externado/Policía Nacional

Un juez de control de garantías avaló la detención de cuatro personas señaladas de participar en el paseo millonario que terminó con la muerte de Neill Felipe Cubides, docente de comunicación social de la Universidad Externado en Bogotá.

Las capturas se realizaron en operativos en las localidades de Bosa y San Cristóbal y fueron confirmadas por la Fiscalía General de la Nación el miércoles 25 de marzo de 2026. Durante los procedimientos, se incautaron dos vehículos, tres teléfonos móviles y una tarjeta de operación de transporte público.

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A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación señaló que los detenidos fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo.

Comunicado - crédito Fiscalía
Las capturas se realizaron en operativos en las localidades de Bosa y San Cristóbal y fueron confirmadas por la Fiscalía General de la Nación el miércoles 25 de marzo de 2026 - crédito Fiscalía

Según el ente acusador, las cuatro personas mencionadas son investigados por su presunta responsabilidad en la retención, robo y fallecimiento del profesor, hechos que ocurrieron en enero de 2026 en Bogotá.

Los cargos que enfrentan incluyen homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo.

La Fiscalía General de la Nación indicó que las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fueron aplazadas y se reanudarán el viernes 27 de marzo de 2026.

“Las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fueron suspendidas y continuarán este viernes. Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá imputará a los detenidos los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo”, señaló la Fiscalía.

Las autoridades analizan indicios de que el asesinato del docente universitario podría estar vinculado con un secuestro extorsivo, mientras familiares y miembros de la universidad Externado aguardan respuestas sobre lo sucedido con el profesor - crédito Redes sociales
La Fiscalía General de la Nación indicó que las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fueron aplazadas y se reanudarán el viernes 27 de marzo de 2026 - crédito Redes sociales

Detalles del caso

Neill Felipe Cubides, profesor de Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia, fue encontrado muerto e incinerado en una zona rural de Usme, al sur de Bogotá, el 16 de enero de 2026.

El hallazgo coincidió con la detección de movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, realizados poco después de su desaparición.

La identificación del cuerpo de Cubides se retrasó durante varios días debido al estado en que fue hallado y a la falta de documentos personales. Finalmente, sus familiares confirmaron su identidad el 19 de enero en las instalaciones de Medicina Legal, donde el cuerpo permanecía mientras se realizaban los trámites forenses.

El caso tomó mayor relevancia luego de que la Fiscalía General de la Nación informara que otras cuatro personas también fueron víctimas recientes de delitos similares en Bogotá.

La familia de Cubides reportó su desaparición la noche del 15 de enero, tras salir de la Clínica del Country donde acompañaba a su hijo menor junto a su esposa por una urgencia médica. La última vez que se le vio, a las 10:10, abordó un taxi al salir del centro médico, según relató su esposa Denis Alfaro a medios nacionales. Desde ese momento no se registraron llamadas ni se tuvo información sobre su ubicación.

El cuerpo apareció en la vía Soches, en un sector de Usme sin nomenclatura oficial, lo que dificultó las primeras etapas de la investigación. Presentaba signos de incineración parcial, la ropa estaba quemada y no tenía documentos ni objetos personales. Un transeúnte notificó a las autoridades al observar el cuerpo ardiendo en la vía pública.

créditos Facultad de Comunicación Social - Periodismo - Universidad Externado/Facebook | @PoliciaBogota/X | @FiscaliaCol/X
El cuerpo apareció en la vía Soches, en un sector de Usme sin nomenclatura oficial, lo que dificultó las primeras etapas de la investigación - créditos Facultad de Comunicación Social - Periodismo - Universidad Externado/Facebook | @PoliciaBogota/X | @FiscaliaCol/X

La investigación se orientó gracias a la detección de movimientos bancarios inusuales pocas horas después de la desaparición. La familia revisó los extractos y encontró tres transacciones: dos transferencias de cuatro millones de pesos cada una y una compra por $250 mil, realizadas en la madrugada del 16 de enero en los sectores de Venecia y Fátima, ambos al sur de Bogotá.

El total de las operaciones, que superó los ocho millones de pesos, llevó a las autoridades a considerar la modalidad delictiva conocida como “paseo millonario”, en la que la víctima es retenida y forzada a transferir dinero bajo amenazas.

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