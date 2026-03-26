Fiscalía imputó a Juliana Guerrero por presunto uso de títulos universitarios falsos para llegar a un viceministerio

Juliana Guerrero asumirá como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad - crédito Diego Cuevas

Un proceso judicial por la presunta expedición y uso de títulos universitarios falsos salpica a un exdirectivo de la Universidad San José y a Juliana Andrea Guerrero Jiménez, que habría utilizado esos documentos para aspirar a un alto cargo en el Gobierno de Gustavo Petro. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Luis Carlos Gutiérrez Martínez y a Guerrero Jiménez.

De acuerdo con la investigación, Gutiérrez Martínez, que se desempeñaba como secretario general de la Universidad San José en Bogotá, habría tramitado y expedido dos diplomas universitarios a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos académicos exigidos para graduarse.

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Según la Fiscalía, el entonces directivo certificó que la joven había completado el plan de estudios para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. Sin embargo, la investigación indicó que no habría cumplido con las exigencias académicas ni con otras obligaciones necesarias para obtener los títulos.

El expediente señalo que para sustentar el trámite se habría incluido información falsa relacionada con la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, registros de asistencia a clases y otros requisitos académicos. Incluso, validadores técnicos de la universidad habrían rechazado inicialmente la solicitud de grado, pero posteriormente el exsecretario general habría acreditado manualmente que todo estaba en regla.

Con base en ese procedimiento, el 1 de julio de 2025 se expidieron los dos diplomas a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez. La Fiscalía sostuvo que la mujer presuntamente conocía el origen irregular de los documentos y los utilizó en trámites oficiales para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

La investigación también señaló que los títulos habrían sido registrados en la plataforma Sigep de la Función Pública, lo que habría inducido en error a los funcionarios encargados de verificar los requisitos para el nombramiento. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Luis Carlos Gutiérrez Martínez el delito de falsedad ideológica en documento público y a Juliana Andrea Guerrero Jiménez el delito de fraude procesal. Ninguno de los dos aceptó los cargos, por lo que el proceso continuará en la justicia.

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