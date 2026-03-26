Europa abrió 850 vacantes laborales para colombianos en sectores clave, con salarios de hasta $11 millones y varios beneficios

La convocatoria internacional ofrece 850 empleos para colombianos en Europa, con vacantes en Polonia y España en sectores clave como turismo, industria y energía eléctrica - crédito Johan Largo/Infobae

Europa ha vuelto a fijar su atención en el talento colombiano con una convocatoria laboral internacional que ofrece 850 cupos para trabajar en el continente. De este total, 400 vacantes están en Polonia, principalmente en sectores industriales, agrícolas y técnicos, mientras que otras 450 plazas están orientadas a prácticas en España en áreas clave como turismo, hotelería y servicios.

La convocatoria busca facilitar el acceso a empleo formal y nuevas oportunidades de desarrollo profesional para los colombianos en el exterior, en un contexto de creciente migración. El programa, impulsado por la organización Work and Travel Culture Exchange Au Pair, conecta a trabajadores colombianos con empresas europeas que enfrentan escasez de mano de obra en áreas productivas estratégicas.

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En Polonia, la demanda se orienta hacia sectores como construcción, metalmecánica, producción industrial, procesamiento de alimentos y agricultura especializada. Las vacantes incluyen tanto cargos operativos como posiciones técnicas para soldadores, operarios y conductores, dirigidas a personas de entre 18 y 50 años. El interés europeo en captar trabajadores colombianos responde a la necesidad de cubrir vacíos laborales críticos en estas áreas.

Polonia dispone de 400 plazas para trabajadores colombianos en áreas como construcción, metalmecánica, agricultura y procesamiento de alimentos debido a la escasez de mano de obra - crédito DAWID TATARKIEWICZ/ZUMA PRESS/CONTACTOPHOTO

Los salarios ofrecidos varían según el puesto, la experiencia y la cantidad de horas trabajadas, pero se ubican en rangos competitivos frente al mercado colombiano. Para empleos operativos, la remuneración oscila entre US$900 y US$1.400 mensuales (aproximadamente entre $3,6 millones y $5,6 millones). En cargos técnicos, los salarios pueden ir de US$1.300 a US$1.800 (de $5,2 millones a $7,2 millones), y algunas vacantes especializadas llegan a US$2.200 mensuales, es decir, cerca de $9 millones.

Además del salario, los seleccionados tendrán acceso a beneficios como alojamiento compartido (en algunos casos cubierto total o parcialmente), seguro médico y acompañamiento institucional durante todo el proceso. El programa contempla apoyo en el aprendizaje del idioma y orientación por parte de coordinadores hispanohablantes, lo que facilita la adaptación y reduce las barreras iniciales para quienes migran.

Oportunidades para técnicos y estudiantes en España

La convocatoria también abre 450 plazas en España para prácticas profesionales en turismo, hotelería y servicios, orientadas a estudiantes que buscan fortalecer su perfil internacional. Estas experiencias tienen una duración de tres a seis meses, incluyen un incentivo económico mensual y brindan acompañamiento durante toda la estancia. Es una opción para quienes desean adquirir experiencia laboral en Europa sin un compromiso de permanencia a largo plazo.

En España hay disponibles 200 vacantes para instaladores de redes eléctricas, con contratos indefinidos, salarios desde 1.833 euros y beneficios como tiquetes aéreos y alojamiento - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

En paralelo, se destacan 200 vacantes para instaladores de redes de energía eléctrica en España, con condiciones contractuales indefinidas. El salario base es de 1.833 euros brutos mensuales (alrededor de $8 millones), con posibilidad de ascender a 2.500 euros (cerca de $11 millones) según experiencia y zona de trabajo (Murcia, Palma, Alicante, Albacete e Ibiza). Los beneficios incluyen el pago del tiquete aéreo, el primer mes de alojamiento cubierto, gestión legal y migratoria a cargo del empleador, y acceso a formación continua.

El proceso de inscripción para las 200 vacantes estará disponible hasta el 31 de marzo (o hasta agotar los cupos), y debe realizarse a través del formulario oficial de la organización o en la Agencia Pública de Empleo del Sena https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx. Es obligatorio registrar y actualizar la hoja de vida, incluyendo los intereses ocupacionales y postulándose de acuerdo con el perfil solicitado en la plataforma.

Proceso y recomendaciones para los postulantes

Para participar, los interesados deben cumplir al 100% con los requisitos y registrar su hoja de vida en la plataforma indicada. Una vez se llena el cupo de hojas de vida requeridas por cada vacante, la solicitud pasa a estado de seguimiento, aunque no se haya cumplido la fecha de cierre.

El proceso de inscripción exige registrar y actualizar la hoja de vida en la plataforma oficial del Sena, cumpliendo con todos los requisitos y perfiles solicitados por las empresas europeas - crédito Luisa González/REUTERS

El contrato en España es de carácter indefinido y está sujeto a la vigencia de la autorización de residencia y trabajo. La empresa asume los costos migratorios y administrativos, así como el asesoramiento legal para la regularización de los seleccionados. Más de 250 colombianos ya han viajado a Polonia bajo este modelo en los últimos años, con resultados positivos para los postulantes.