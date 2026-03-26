El puente de Venecia en Bogotá alcanzó un 81% de avance y será habilitado antes de finalizar 2026: así van las obras de la avenida 68

La administración de Carlos Fernando Galán aceleró la construcción del puente de Venecia, que inició el año con solo 12,94% de ejecución - crédito IDU

La construcción del puente de Venecia en Bogotá avanza con paso firme y alcanzó un 81% de ejecución, según la inspección realizada por el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano. El viaducto, que forma parte del grupo 1 de las obras de la Troncal Avenida 68, representa una de las obras clave para la articulación de los flujos vehiculares y de TransMilenio en diferentes sentidos de la avenida.

La administración de Carlos Fernando Galán recibió el proyecto con apenas un 12,94% de avance en sus primeras etapas. Desde entonces, el IDU aceleró la ejecución de la obra, movilizando cerca de 800 personas en turnos para lograr que el puente y sus ramales estén listos este mismo año.

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“La instrucción del alcalde es que este año habilitemos estos puentes de Venecia. Vamos a trabajar para que entre noviembre y diciembre ya los tengamos listos y seguir avanzando en el primer nivel para mejorar la movilidad”, afirmó Molano.

La estructura ya cuenta con la cimentación total terminada, incluyendo la construcción de 523 pilotes y 12 dados. En la superestructura, se han izado las 15 vigas principales y se avanza en la edificación de los estribos, con tres completamente finalizados y uno en ejecución. Las próximas actividades contemplan la fundida del tablero vehicular y el inicio de la instalación de las barandas metálicas, etapas fundamentales para la seguridad y funcionalidad del puente.

La entrega planificada busca que los trayectos sean más rápidos y seguros para quienes dependen a diario de la avenida - crédito IDU

Entrega prevista del puente de Venecia

La entrega del puente de Venecia está programada para finales de 2026, en el periodo comprendido entre noviembre y diciembre, según lo anunciado por el director del IDU. Esta fecha responde al objetivo de habilitar la infraestructura antes de finalizar el año, permitiendo el paso tanto de tráfico mixto como de buses de TransMilenio en la avenida 68, y mejorando la conectividad para el sur y el occidente de la capital.

El proyecto forma parte del grupo 1 de la troncal avenida 68, que abarca el tramo entre la Autopista Sur y la calle 18 Sur. Al 16 de marzo de 2026, este grupo registra un 60,98% de avance global, tras haber sido recibido por la administración actual en enero de 2024 con apenas 39,91%. La intervención en el sector de Venecia es esencial para completar el corredor, que aportará soluciones a los problemas de congestión y tiempos de desplazamiento en la ciudad.

El avance del puente de Venecia se acentúa en el desarrollo de la Troncal Avenida 68, una obra que comprende 2,83 kilómetros de longitud, 62.000 metros cuadrados de espacio público, zonas verdes, 1,83 kilómetros de ciclorruta, un puente vehicular, cuatro pasos peatonales deprimidos y tres estaciones de TransMilenio a lo largo del grupo 1. La inversión total de la obra es de 2,6 billones de pesos, incluyendo la adquisición de predios y la construcción de puentes peatonales adicionales, como el que conectará la calle 97 con la estación de la calle 100 sobre la autopista Norte.

El puente de Venecia contará con cimientos de 523 pilotes, 12 dados y 15 vigas principales completamente instaladas en la superestructura - crédito IDU

Estado de las obras en la avenida 68

El proyecto de la avenida 68 se desarrolla en nueve grupos de obra, los cuales presentan los siguientes porcentajes de ejecución al 9 de marzo de 2026:

Grupo 1: autopista Sur a calle 18 sur – 59,86%

Grupo 2: calle 18 sur a avenida de Las Américas – 83,11%

Grupo 3: avenida de Las Américas a avenida Centenario (calle 13) – 81,08%

Grupo 4: avenida Centenario (calle 13) a avenida la Esperanza (calle 24) – 87,20%

Grupo 5: avenida Esperanza (calle 24) a calle 46 – 96,54%

Grupo 6: calle 46 a avenida calle 66 – 63,44%

Grupo 7: avenida calle 66 a carrera 65 – 73,22%

Grupo 8: carrera 65 a carrera 48 – 57,96%

Grupo 9: carrera 48 a carrera 9 – 81,15%

El objetivo del IDU y la administración distrital es tener la troncal completamente operativa para 2027, articulando el occidente con el norte y generando una transformación sin precedentes en el transporte público de la ciudad.

La troncal de la Avenida 68 permitirá reducir hasta en 50% los tiempos de desplazamiento en TransMilenio y vehículos particulares, beneficiando a millones de bogotanos - crédito IDU

La troncal permitirá reducir hasta en 50% el tiempo de desplazamiento para los usuarios de TransMilenio y los vehículos particulares, facilitando traslados más ágiles desde el sur hacia el norte y el occidente de Bogotá. El corredor atravesará nueve localidades y conectará puntos estratégicos como el Parque Simón Bolívar, el Jardín Botánico y el Coliseo El Salitre, mejorando la movilidad y calidad de vida de millones de ciudadanos.