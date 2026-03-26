El general (r) Gustavo Matamoros desaprobó al Gobierno Petro: “Colombia está necesitando la presencia de un líder”

El candidato presidencial habló de los errores que ha cometido Gustavo Petro - crédito Infobae Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, el general (r) Gustavo Matamoros Camacho habló sobre varios aspectos de su campaña y de las ideas que tiene para el país en caso de ser elegido nuevo presidente del país.

Sumado a ello, el candidato del Partido Ecologista Colombiano analizó, desde su postura, lo que ha sido el mandato de Gustavo Petro, que calificó de manera negativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En primer lugar, el general (r) afirmó que lo registrado tras el accidente aéreo en Putumayo es una muestra de la desconexión que tiene el presidente del país.

“Yo pienso que el Gobierno de Gustavo Petro ha sido desastroso, porque es que Colombia no tiene en este momento un líder. Ustedes lo vieron ahorita con el accidente del avión. Él está buscando quién era el responsable, no está asumiendo su propia responsabilidad. Él no se ha dirigido al país; él coge en X y manda un mensaje y cree que eso es dirigirse al país. Y resulta que esas familias de las personas que murieron ahí merecen el abrazo, merecen el reconocimiento, merecen que les digan que sus hijos son unos héroes y murieron cumpliendo con el deber, murieron defendiendo a los colombianos”.

El candidato presidencial lamentó la postura del presidente tras el siniestro - crédito Daniel Ortiz/AFP

Para Gustavo Matamoros, Gustavo Petro no ha sido el líder que necesita Colombia para resolver los problemas que se registran en el país.

“Nosotros decíamos en el Ejército, la presencia del comandante. Cuando el comandante llega a una base por allá, alejada, donde solamente están un teniente, dos suboficiales y treinta soldados, y llega, esa es la presencia del comandante. Colombia está necesitando la presencia de un líder, de una persona que esté en frente de los graves problemas del país y que ponga ya él su cuerpito y los de todos sus ministros y de todos los que tienen que solucionar el problema. Y no manejando el tema desde aquí en Bogotá”.

Para argumentar por qué considera que el mandatario no conoce el país, indicó que Colombia tiene cinco poblaciones diferentes y que no se deberían tomar decisiones desde el pensamiento de que todas son iguales.

“Resulta que en Colombia tenemos cinco colombias diferentes: la Colombia productiva, la Colombia abandonada, la Colombia fronteriza, la Colombia urbana y la otra Colombia, que es la que está afectada por los fenómenos de violencia. Y tenemos que gobernar para esas cinco, porque las decisiones no pueden ser iguales desde aquí para todo el mundo. Este es un país de regiones, este es un país de problemas diferentes en las diferentes regiones”.

Matamoros acusó al presidente de no saber dirigir el país - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

El general (r) mencionó que otro problema de Colombia es que se ha impulsado una lucha social que no debería ser el eje de las problemáticas; además, indicó que en los últimos años todo ha girado en torno a las redes sociales de Gustavo Petro.

“Este país se ha preocupado de generar una lucha de clases inútil, porque en todas las sociedades hay personas de distintos estratos. Pero lo que tenemos que hacer es llevar a las personas de los estratos más bajos a los estratos más altos, no generar un odio de clases que no nos conduce a ninguna parte. Cada semana el presidente lanza un trino y el país empieza a dar vueltas alrededor de ese trino la semana. Se nos olvida el problema que acabamos de tener la semana anterior y a la semana siguiente vamos a tener otro trino que nos va a poner a dar vueltas como el corcho en un remolino. El presidente de un país no puede ser eso”.

El general (r) indicó que el país no debe girar en torno a la cuenta de X del presidente - crédito AP

Acto seguido, el exmilitar mencionó las características que debería tener un mandatario nacional y mencionó otros aspectos que no le han gustado del Gobierno Petro.

“El presidente de un país tiene que tener la valentía de decirle al país las cosas que pasan y por qué pasan, no buscar excusas, porque al fin y al cabo el que está gobernando es él. Por ejemplo, la feria esa que hubo en el Japón, entonces que vendimos no sé cuántos miles de millones de lechonas. No, por Dios, eso no es serio. Por ejemplo, la Constitución yo no la cambiaría. Para mí, ese cuento de la Asamblea Nacional Constituyente es una falacia y es una mentira, porque el problema no es de la constitución, el problema es que no acatamos la constitución y no desarrollamos la constitución”.