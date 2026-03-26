Blessd sorprendió a Westcol al pedirle que interroguen a Petro en su próxima entrevista sobre uso de drogas: “Todo el mundo ha probado”

Westcol entrevistará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño y llevará la polémica pregunta de Blessd en vivo por Kick - crédito @westcol/Instagram y Europa Press

Westcol, uno de los streamers más seguidos de Colombia, anunció una serie de entrevistas con figuras centrales de la política nacional. El primer encuentro será con el presidente Gustavo Petro y tendrá lugar el jueves 26 de marzo, a las 6:00 p. m., con transmisión en vivo desde la Casa de Nariño a través de la plataforma Kick.

La audiencia joven que sigue a Westcol se conectará para presenciar esta conversación, que inaugura un ciclo en el que también participará, en mayo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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El objetivo de Westcol, según lo detalló en redes sociales, es acercar la agenda pública a los jóvenes, rompiendo barreras y mostrando el ejercicio del poder desde una perspectiva cotidiana y cercana a su comunidad digital.

El streamer adelantó que la entrevista no se limitará a cuestiones políticas. Planea recorrer la Casa de Nariño, explorar la rutina del presidente y abordar tanto temas nacionales como aspectos personales, apostando por la espontaneidad y el estilo directo que caracteriza sus transmisiones. Al evitar los discursos formales y los debates partidistas, busca que su audiencia conecte con el contenido y con la figura presidencial de modo diferente.

El cantante le pidió al streamer que cuestionara al mandatario si alguna vez ha consumido drogas - crédito @wreals_comunidad/ Instagram Blessd le pide a Westcol que le pregunte al presidente Petro si ha consumido drogas

Durante la preparación para la entrevista con Gustavo Petro, Westcol invitó a sus seguidores a dejar preguntas en redes sociales para plantearlas durante la charla, y la convocatoria generó miles de comentarios. Entre las propuestas, una de las que más llamó la atención fue la del cantante urbano Blessd, quien, en una transmisión realizada la noche del 25 de marzo, sugirió una pregunta polémica para el presidente, lo que provocó numerosas reacciones en distintas plataformas digitales.

Durante la transmisión en vivo, Westcol le ofreció a Blessd la oportunidad de sugerir una pregunta para el presidente. “Te voy a dar la oportunidad de que me digas una pregunta para hacerle al presidente, la que sea que me diga el bendito, se la hago”, señaló el streamer, aunque le advirtió que tuviera precaución con el tema. “Papi, pero cuidado que le suben los impuestos donde se ponga a inventar”, agregó Westcol. Ante esto, Blessd propuso: “Pregúntele que si ha probado periquito alguna vez en la vida, todo el mundo ha probado alguna droga alguna vez”.

La idea del cantante desató reacciones en redes sociales donde algunos usuarios lo tomaron con humor. “Se quedó probándola que todavía no le coge el sabor”, “Blessd cómo va a salir con eso”, “Disque todo mundo !!! No papi a mí no me meta en sus trabas”, “Tantas preguntas por hacer y se les ocurre eso”, dicen algunos de los internautas.

Westcol confirmó que realizará una transmisión en vivo a través de su canal en Kick junto a Uribe y Petro - crédito @WestCOL/X

Westcol admite problemas con el alcohol y anuncia que buscará ayuda psicológica

Durante la preparación de su ciclo de entrevistas con figuras centrales de la política, Westcol compartió con su audiencia una confesión personal sobre su relación con el alcohol. El streamer relató en una transmisión reciente que, tras un encuentro social con Pipe Bueno y otros creadores de contenido, volvió a perder el control sobre su consumo de bebidas alcohólicas.

“Me quedé con Pipe Bueno y todos ahí parchando, empecé a beber demasiado alcohol y yo no me puedo controlar. Cuando pruebo mi primer shot, es como si mi cuerpo no se pudiera controlar y no puedo parar. Me va a tocar buscar ayuda psicológica, que me revisen a ver qué es lo que pasa, cuál es la condición, cuál es la cura; debo ir a un psicólogo”, expresó.

Westcol admitió que no ha logrado dejar el alcohol pese a varios intentos y describió el consumo excesivo como una enfermedad que lo supera - crédito @sofia.clips1/ Instagram

Westcol reconoció que no es la primera vez que intenta dejar de beber y que en varias ocasiones ha fracasado en el intento. “No puedo parar por más que en ocasiones yo mismo quiero hacerlo”, admitió ante sus seguidores, subrayando que muchas personas podrían estar atravesando situaciones similares y señalando que el alcoholismo debe considerarse una enfermedad.

“Mis amigas y yo tampoco: y lo peor es que yo soy psicóloga”. “Porque tiene miedo del pasado 👍“, ”yo lo tenía inicios de alcoholismo lo único que me sano fue Dios y alejarme de todo es ambiente y cambie mis amistades y mi estilo de vida. 🙏“, ”Cambie de amigos”, dicen algunas de las reacciones tras la confesión del paisa.