Así está la confianza de las empresas en medio de la incertidumbre social, política y económica de Colombia

La evolución negativa del comercio y el repunte en la industria evidencian la influencia de las expectativas, las existencias y la dinámica de nuevos pedidos al comienzo del año - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Fedesarrollo publicó los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de febrero de 2026, que revela que el sector productivo de Colombia registró resultados mixtos: mientras la confianza comercial cayó frente al mes anterior, la confianza industrial mostró una leve recuperación. De acuerdo con la entidad, la confianza de los comerciantes se debilitó debido al aumento de inventarios y a una percepción menos favorable sobre la situación económica de las empresas, factores que reflejan un deterioro en el ánimo del sector.

De acuerdo con la entidad, el Índice de Confianza Industrial aumentó, explicado por una caída en el nivel de existencias y un incremento en el volumen actual de pedidos, compensado parcialmente por una disminución en las expectativas de producción para el próximo trimestre.

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Al mismo tiempo se indicó que el Índice de Confianza Comercial (ICC) en Colombia bajó a 22,6%. Por el contrario, el Índice de Confianza Industrial (ICI) subió hasta 0,9%. El deterioro en el comercio y la mejora en la industria reflejan el impacto de las expectativas, el nivel de existencias y el comportamiento de nuevos pedidos en el inicio del año.

En febrero de 2026, el Índice de Confianza Comercial (Icco) se ubicó en 22,6%, lo que representó una caída de 3,4 pps respecto al mes previo (26,0%) - crédito Fedesarrollo

Evolución de la confianza comercial y sus factores clave

El análisis de los componentes de la ICC arroja que la percepción sobre la situación actual se ubicó en 41,6%, las existencias en 6,0% y las expectativas económicas para el semestre siguiente descendieron a 32,3%. Si se compara con febrero de 2025, la confianza comercial retrocedió 1,9 PP, desde 24,5%, explicada por un menor optimismo en las expectativas a seis meses (caída de 6,0 puntos) y un mayor nivel de existencias (aumento de 3,0 puntos), suavizados solo en parte por una mejora de 3,3 puntos en la percepción sobre la coyuntura actual.

Fedesarrollo sostuvo que “en febrero, la confianza de los comerciantes se debilitó debido al aumento de inventarios y a una percepción menos favorable sobre la situación económica de las empresas, factores que reflejan un deterioro en el ánimo del sector”. El promedio móvil trimestral se ubicó en 22,1%, apenas 0,1 puntos por encima de enero, pero por debajo de los registros de hace un año, lo que refuerza la tendencia hacia la cautela entre los comerciantes y el impacto de los inventarios y las ventas en el resultado del índice.

Recuperación de la confianza industrial y factores determinantes

Por su parte, el índice de confianza industrial aumentó a 0,9% en febrero de 2026, con un ascenso de 2,4 puntos frente a enero cuando el sector todavía permanecía en cifras negativas (-1,5%). Es la primera vez en varios meses que la industria colombiana obtiene un saldo positivo, impulsado por un incremento de 3,4 puntos en el volumen actual de pedidos y una reducción de 4,7 puntos en el nivel de existencias.

El Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en 0,9% en febrero de 2026 - crédito Fedesarrollo

La directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, explicó que “el ICI aumentó, explicado por una caída en el nivel de existencias y un incremento en el volumen actual de pedidos, compensado parcialmente por una disminución en las expectativas de producción para el próximo trimestre”. El subcomponente de expectativas de producción para el trimestre bajó en 1,0 punto en el mes.

La comparación anual con febrero de 2025 mostró una variación positiva de 0,7 puntos; el ICI hace un año era de 0,2%. El avance responde, sobre todo, a la caída de 7,4 pp en existencias industriales, aunque compensada de forma parcial por reducciones de 2,8 y 2,4 puntos en expectativas de producción y pedidos actuales. Al desglosar las cifras, las existencias llegaron a -7,4%, los pedidos actuales a -28,6% y las expectativas de producción para el próximo trimestre marcaron 23,9%.

El promedio móvil trimestral del ICI se situó en -0,4%, después de aumentar 1,7 puntos respecto a enero, aunque sigue en terreno negativo y 1,1 puntos por debajo del mismo periodo del año anterior. La recuperación, aunque moderada, refleja un giro después de varios meses complejos para la industria, apoyada en la mejora de pedidos y ajustes en inventarios.

El balance sobre la favorabilidad de las condiciones sociopolíticas para invertir se ubicó en -50,0% en febrero - crédito Fedesarrollo

Capacidad instalada y perspectivas de la construcción en Colombia

La utilización de la capacidad instalada de la industria fue de 70,9% en febrero de 2026, lo que mostró una reducción de 2,9 puntos frente a noviembre de 2025. La menor utilización pone en evidencia un retroceso en el uso de los recursos productivos y una recuperación discontinua en los sectores industriales.

En el sector de la construcción, el panorama es más adverso. La percepción de la situación económica actual de los empresarios registró 17,3%, una disminución de 7,6 puntos en el trimestre. Además, el ritmo de construcción bajó 10,9 puntos, situándose en un balance negativo de -27,4%.

Fedesarrollo resaltó que “se presentó un deterioro en la percepción de la situación económica actual del sector construcción, en las expectativas de proyectos para el próximo trimestre y en la percepción del ritmo del sector, relativo al trimestre anterior”. Estos elementos consolidan a la construcción como el segmento con mayor dificultad dentro del sector productivo al inicio de 2026.