Alcaldía de Cartagena anunció nueva rotación y fechas del pico y placa para particulares y motos en 2026: iniciará en Semana Santa

La Alcaldía de Cartagena implementa la nueva rotación de pico y placa 2026 para vehículos particulares y motocicletas según el Decreto 0015 - crédito Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), anunció la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, establecida en el Decreto 0015 del 14 de enero de 2026.

La medida, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en las principales vías del Distrito, empezará a regir desde el lunes 30 de marzo y se mantendrá vigente hasta el 27 de junio de 2026. La rotación aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa de los vehículos, distribuyéndose de la siguiente manera:

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Los lunes no podrán circular los vehículos y motos terminados en 7 y 8

Los martes 9 y 0

Los miércoles 1 y 2

Los jueves 3 y 4

Los viernes 5 y 6.

La medida estará vigente de lunes a viernes, quedando exentos los fines de semana y los días festivos.

El pico y placa en Cartagena regirá del 30 de marzo al 27 de junio de 2026, aplicando restricciones de circulación según el último dígito de la placa - crédito Alcaldía de Cartagena

Los vehículos particulares tendrán restricción en dos franjas horarias: de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Para motocicletas, la restricción será de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. todos los días hábiles. La Administración distrital recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos considerando la nueva rotación, a fin de contribuir a una movilidad más eficiente y evitar sanciones.

El incumplimiento de la medida de pico y placa en 2026 acarreará una multa de $633.111 pesos y la inmovilización del vehículo, que será trasladado a los patios oficiales, generando costos adicionales de grúa y parqueadero. La infracción está tipificada bajo el código C.14 y hace parte de las sanciones más comunes por desacato a la regulación de tránsito en la ciudad.

Nuevas tarifas de trámites y multas de tránsito en Cartagena

Junto con la nueva rotación, el Datt recordó la actualización de las tarifas de trámites y multas de tránsito para la vigencia 2026. Cuyos valores ajustaron desde el 1 de enero conforme a la normatividad nacional, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema y promover el cumplimiento de las normas.

El incumplimiento del pico y placa en 2026 implica una multa de $633.111 pesos, inmovilización del vehículo y costos adicionales de grúa y parqueadero - crédito Alcaldía de Cartagena

Entre los trámites más consultados se encuentran: la expedición de licencia de conducción ($155.704), el duplicado de licencia ($115.638), el duplicado de placa ($288.775), la matrícula automotor particular ($143.317), el traspaso de vehículos ($213.072) y el certificado de tradición para vehículo ($97.789).

En cuanto a multas, la infracción tipo A cuesta $168.813, la tipo B $337.627, la tipo C $633.111, la tipo D $1.266.222 y la tipo E $1.899.211. Las sanciones tipo F, como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, pueden oscilar entre $3.798.665 y $60.776.500. Otras infracciones frecuentes incluyen estacionar en lugares prohibidos, usar el celular sin manos libres, conducir sin licencia o sin seguro obligatorio, todas con valores actualizados.

Facilidades de pago y descuentos

El pago de trámites y multas puede realizarse en línea a través del portal oficial del Datt (https://www.transitocartagena.gov.co) o presencialmente en las sedes de Manga y Centro Comercial Ronda Real, de lunes a viernes. Se ofrecen descuentos del 50% en multas si el conductor efectúa el pago y el curso de educación vial dentro de los cinco días hábiles posteriores a la sanción; el descuento será del 25% si se cumple el curso entre el sexto y el vigésimo día hábil.

Los conductores pueden obtener descuentos de hasta el 50% en multas si pagan y realizan el curso de educación vial dentro de los cinco días hábiles posteriores - crédito Alcaldía de Cartagena

Finalmente, la administración invitó a los ciudadanos a mantenerse informados y cumplir con las nuevas disposiciones para evitar sanciones y contribuir a una Cartagena más ordenada y segura en materia de movilidad. Para más detalles y consultas, los usuarios pueden acceder al portal web oficial o comunicarse a través de las redes sociales del Datt.