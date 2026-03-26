Colombia

Alcaldía de Cartagena anunció nueva rotación y fechas del pico y placa para particulares y motos en 2026: iniciará en Semana Santa

Desde finales de marzo, los dueños de carros y motos deberán ajustar sus recorridos para evitar multas y complicaciones en las vías de la ciudad

Guardar
La Alcaldía de Cartagena implementa la nueva rotación de pico y placa 2026 para vehículos particulares y motocicletas según el Decreto 0015 - crédito Alcaldía de Cartagena
La Alcaldía de Cartagena implementa la nueva rotación de pico y placa 2026 para vehículos particulares y motocicletas según el Decreto 0015 - crédito Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), anunció la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, establecida en el Decreto 0015 del 14 de enero de 2026.

La medida, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en las principales vías del Distrito, empezará a regir desde el lunes 30 de marzo y se mantendrá vigente hasta el 27 de junio de 2026. La rotación aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa de los vehículos, distribuyéndose de la siguiente manera:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

  • Los lunes no podrán circular los vehículos y motos terminados en 7 y 8
  • Los martes 9 y 0
  • Los miércoles 1 y 2
  • Los jueves 3 y 4
  • Los viernes 5 y 6.
  • La medida estará vigente de lunes a viernes, quedando exentos los fines de semana y los días festivos.

El pico y placa en Cartagena regirá del 30 de marzo al 27 de junio de 2026, aplicando restricciones de circulación según el último dígito de la placa - crédito Alcaldía de Cartagena
El pico y placa en Cartagena regirá del 30 de marzo al 27 de junio de 2026, aplicando restricciones de circulación según el último dígito de la placa - crédito Alcaldía de Cartagena

Los vehículos particulares tendrán restricción en dos franjas horarias: de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Para motocicletas, la restricción será de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. todos los días hábiles. La Administración distrital recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos considerando la nueva rotación, a fin de contribuir a una movilidad más eficiente y evitar sanciones.

El incumplimiento de la medida de pico y placa en 2026 acarreará una multa de $633.111 pesos y la inmovilización del vehículo, que será trasladado a los patios oficiales, generando costos adicionales de grúa y parqueadero. La infracción está tipificada bajo el código C.14 y hace parte de las sanciones más comunes por desacato a la regulación de tránsito en la ciudad.

Nuevas tarifas de trámites y multas de tránsito en Cartagena

Junto con la nueva rotación, el Datt recordó la actualización de las tarifas de trámites y multas de tránsito para la vigencia 2026. Cuyos valores ajustaron desde el 1 de enero conforme a la normatividad nacional, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema y promover el cumplimiento de las normas.

El incumplimiento del pico y placa en 2026 implica una multa de $633.111 pesos, inmovilización del vehículo y costos adicionales de grúa y parqueadero - crédito Alcaldía de Cartagena
El incumplimiento del pico y placa en 2026 implica una multa de $633.111 pesos, inmovilización del vehículo y costos adicionales de grúa y parqueadero - crédito Alcaldía de Cartagena

Entre los trámites más consultados se encuentran: la expedición de licencia de conducción ($155.704), el duplicado de licencia ($115.638), el duplicado de placa ($288.775), la matrícula automotor particular ($143.317), el traspaso de vehículos ($213.072) y el certificado de tradición para vehículo ($97.789).

En cuanto a multas, la infracción tipo A cuesta $168.813, la tipo B $337.627, la tipo C $633.111, la tipo D $1.266.222 y la tipo E $1.899.211. Las sanciones tipo F, como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, pueden oscilar entre $3.798.665 y $60.776.500. Otras infracciones frecuentes incluyen estacionar en lugares prohibidos, usar el celular sin manos libres, conducir sin licencia o sin seguro obligatorio, todas con valores actualizados.

Facilidades de pago y descuentos

El pago de trámites y multas puede realizarse en línea a través del portal oficial del Datt (https://www.transitocartagena.gov.co) o presencialmente en las sedes de Manga y Centro Comercial Ronda Real, de lunes a viernes. Se ofrecen descuentos del 50% en multas si el conductor efectúa el pago y el curso de educación vial dentro de los cinco días hábiles posteriores a la sanción; el descuento será del 25% si se cumple el curso entre el sexto y el vigésimo día hábil.

Los conductores pueden obtener descuentos de hasta el 50% en multas si pagan y realizan el curso de educación vial dentro de los cinco días hábiles posteriores - crédito Alcaldía de Cartagena
Los conductores pueden obtener descuentos de hasta el 50% en multas si pagan y realizan el curso de educación vial dentro de los cinco días hábiles posteriores - crédito Alcaldía de Cartagena

Finalmente, la administración invitó a los ciudadanos a mantenerse informados y cumplir con las nuevas disposiciones para evitar sanciones y contribuir a una Cartagena más ordenada y segura en materia de movilidad. Para más detalles y consultas, los usuarios pueden acceder al portal web oficial o comunicarse a través de las redes sociales del Datt.

Temas Relacionados

Pico y PlacaCartagenaMultas de VehículosTránsito CartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

El primer partido de la Llave A del repechaje mundialista se jugará en Guadalajara entre el representante de Oceanía y el de la Concacaf

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Nueva Caledonia reveló su apuesta para enfrentar a Jamaica por el repechaje al Mundial 2026: “La idea es llevar lejos esta aventura”

El plantel oceánico se alista para el compromiso internacional manteniendo sus hábitos de preparación y enfocándose en el aspecto psicológico ante la presión de medirse a un rival con mayor experiencia deportiva

Nueva Caledonia reveló su apuesta para enfrentar a Jamaica por el repechaje al Mundial 2026: “La idea es llevar lejos esta aventura”

Consejo de Estado reabrió proceso contra Gustavo Petro y asumió competencia para estudiar demanda de pérdida de investidura

El alto tribunal revocó una decisión previa que había frenado el trámite y ordenó continuar con el estudio del caso, centrado en presuntas inasistencias del hoy mandatario cuando ejercía como congresista entre 2018 y 2022

Consejo de Estado reabrió proceso contra Gustavo Petro y asumió competencia para estudiar demanda de pérdida de investidura

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Los cafeteros tienen su primer reto de cara a la Copa del Mundo de la FIFA de 2026, ante la tercera mejor selección en Qatar 2022 y con varias figuras en plantilla

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

El salario mínimo más alto empieza a pasar factura y empuja la inflación en Colombia, estas son las cifras

El mayor ingreso de los hogares impulsó el consumo, pero también está presionando los precios y cambiando las proyecciones de inflación del país

El salario mínimo más alto empieza a pasar factura y empuja la inflación en Colombia, estas son las cifras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 30 años ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque 2026

Rock al Parque 30 años ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque 2026

Gustavo Santaolalla anunció el paso de su ‘Ronroco Tour 2026’ por Colombia: fechas, lugares y precios de boletería

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Blessd dejó de seguir a Kris R y confirmó su distanciamiento: “Uno va entendiendo cómo se mueve todo”

Abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede apoyar a su artista favorito

Deportes

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Dueño del Junior de Barranquilla definió el futuro del técnico Alfredo Arias: esto dijo Fuad Char

Millonarios le daría salida a dos jugadores por bajo rendimiento: estas serían las bajas de Fabián Bustos

Willington Ortiz está de cumpleaños: así lo felicitaron en redes sociales al “viejo Willy”

Colombia vs. Croacia: hora y dónde ver el primer amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA