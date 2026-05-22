Colombia

Por enfrentamientos entre las comunidades Misak y Nasa, que dejan seis muertos, el Ejército llegó a Silvia, Cauca: así fue la operación

El Gobierno nacional confirmó la llegada de más de 120 soldados, drones de vigilancia y refuerzos policiales para contener la violencia que deja al menos seis muertos y más de cien heridos en el nororiente del departamento

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Soldados del Ejército Nacional llegaron a zona rural de Silvia, Cauca, tras los enfrentamientos entre comunidades indígenas por la disputa de tierras ancestrales - crédito Ejército Nacional/X

El Ejército Nacional llegó este 22 de mayo a la zona rural de Silvia, Cauca, luego de los violentos enfrentamientos entre las comunidades indígenas Misak y Nasa por una disputa territorial ancestral que deja, de manera preliminar, al menos seis muertos y más de un centenar de heridos.

El despliegue hace parte de las medidas ordenadas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, tras un consejo de seguridad extraordinario realizado en Popayán para atender la crisis de orden público registrada en el sector de La Ensillada.

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Más de 120 soldados, refuerzos de la Policía y aeronaves no tripuladas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fueron enviados al nororiente del Cauca con el objetivo de reforzar la seguridad, monitorear el territorio y evitar nuevos hechos de violencia entre ambas comunidades.

La operación incluye vigilancia aérea con drones, presencia permanente de tropas en la zona y labores de reconocimiento estratégico para garantizar la protección de la población civil. Las autoridades también confirmaron que en las próximas horas llegarán más efectivos para ampliar el control territorial.

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La Gobernación del Cauca solicitó la instalación de una mesa de concertación entre los pueblos Misak y Nasa para buscar una salida pacífica al conflicto por tierras que desencadenó los disturbios.

El Gobierno desplegó tropas, apoyo policial y vigilancia con drones en Silvia para reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos de violencia en el territorio - crédito red social X

Tras la reunión de seguridad, Sánchez aseguró que la prioridad del Gobierno es proteger la vida de las comunidades y contener la escalada de violencia en Silvia.

“Hemos desplegado las capacidades de la Fuerza Pública allá, directamente en el terreno, con un único objetivo: proteger la vida”, afirmó el ministro luego del encuentro con autoridades civiles y militares.

El funcionario también pidió que las diferencias entre las comunidades sean tramitadas mediante el diálogo y mecanismos de concertación, y no a través de enfrentamientos violentos.

Autoridades del pueblo Misak aseguraron que han acudido durante años a mecanismos institucionales para reclamar esos territorios, incluyendo acciones judiciales, mesas de trabajo con entidades del Estado y solicitudes ante organismos internacionales.

Autoridades civiles, militares y de Policía participaron en el consejo de seguridad realizado en Cauca tras los enfrentamientos entre los pueblos Misak y Nasa por tierras ancestrales - crédito Ministerio de Defensa/X
Autoridades civiles, militares y de Policía participaron en el consejo de seguridad realizado en Cauca tras los enfrentamientos entre los pueblos Misak y Nasa por tierras ancestrales - crédito Ministerio de Defensa/X

También sostienen que decisiones recientes relacionadas con resguardos indígenas terminaron afectando áreas que consideran históricamente pertenecientes al resguardo de Guambía.

Por su parte, integrantes del pueblo Nasa han defendido su permanencia en el territorio y rechazan las acusaciones sobre el inicio de los ataques. Las dos comunidades se responsabilizan mutuamente de la violencia registrada durante los disturbios.

El cruce de versiones entre Misak y CRIC intensifica el debate sobre la defensa de la vida, el diálogo y la pervivencia de los pueblos indígenas.
El cruce de versiones entre Misak y CRIC intensifica el debate sobre la defensa de la vida, el diálogo y la pervivencia de los pueblos indígenas - crédito Captura de video

La gobernadora Misak, Liliana Misak, afirmó que integrantes de su comunidad fueron atacados con armas y denunció la retención de varios indígenas durante los enfrentamientos; “Nosotros somos víctimas. Ellos llegaron con armas y nos atacaron, hicieron una masacre. Además, secuestraron a diez de nuestros compañeros”.

Entretanto, organizaciones indígenas del Cauca insistieron en que las personas retenidas reciben atención y pidieron abrir canales de diálogo para evitar nuevas confrontaciones.

Enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en La Ensillada, Cauca, por disputa de tierras ancestrales dejan varios heridos y un fallecido - crédito Cric Colombia
Enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en La Ensillada, Cauca, por disputa de tierras ancestrales dejan varios heridos y un fallecido - crédito Cric Colombia

En medio de la crisis también fue reportada la muerte de Luis Enrique Tunubalá, reconocido líder indígena del pueblo Misak, hecho que aumentó la tensión en la región y generó llamados urgentes de organismos humanitarios.

La Defensoría del Pueblo pidió detener inmediatamente los ataques y priorizar mecanismos de conciliación entre ambas comunidades. La Iglesia Católica y la Procuraduría también solicitaron garantías para proteger a la población civil y alertaron sobre el riesgo de una crisis humanitaria mayor si continúan los enfrentamientos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que detrás de la situación podrían existir intereses de grupos armados ilegales y actores políticos que estarían aprovechando la confrontación territorial: “Su gente, su estructura criminal, estaría detrás de esta situación”

Ante la gravedad de los hechos, el presidente Gustavo Petro convocó para el próximo 25 de mayo una reunión en la Casa de Nariño con las máximas autoridades de los pueblos Misak y Nasa. El encuentro buscará abrir un diálogo directo entre el Gobierno y las comunidades indígenas para encontrar una salida concertada al conflicto territorial que desencadenó la crisis en Silvia, Cauca.

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