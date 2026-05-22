Colombia

El Consejo de Estado ratificó la personería jurídica del Pacto Histórico y avaló la fusión del Partido Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático

El fallo zanjó la controversia legal sobre la fusión de colectividades y validó el uso de emblemas, redefiniendo el panorama para futuras alianzas políticas

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La alta corte mantuvo la validez del proceso de fusión entre varias agrupaciones políticas, al descartar la nulidad de las resoluciones administrativas que permitieron la integración y el reconocimiento legal de la nueva colectividad - crédito Joel González/Presidencia

El Consejo de Estado, máximo tribunal contencioso administrativo de Colombia, confirmó el 21 de mayo la personería jurídica del Pacto Histórico tras rechazar la demanda que buscaba anular la fusión entre los partidos Partido Comunista Colombiano, Unión Patriótica y Polo Democrático Alternativo.

El tribunal estableció que la creación de esta colectividad cumplió los requisitos legales y constitucionales, resolviendo las controversias sobre su reconocimiento y los símbolos del movimiento.

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La decisión de sostener la personería jurídica respondió a que, al momento de autorizar la fusión, se habían finalizado los procesos sancionatorios contra los partidos implicados, o se determinó que el reconocimiento solo tendría efecto una vez concluidas dichas investigaciones.

El fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado negó nulidad de las resoluciones administrativas que posibilitaron la fusión y la inscripción del nuevo partido.

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La decisión judicial resolvió las controversias sobre el reconocimiento de la organización y determinó que no existió impedimento legal tras la culminación de los procesos sancionatorios interpuestos a los partidos fusionados - crédito La decisión judicial resolvió las controversias sobre el reconocimiento de la organización y determinó que no existió impedimento legal tras la culminación de los procesos sancionatorios interpuestos a los partidos fusionados
La decisión judicial resolvió las controversias sobre el reconocimiento de la organización y determinó que no existió impedimento legal tras la culminación de los procesos sancionatorios interpuestos a los partidos fusionados - crédito La decisión judicial resolvió las controversias sobre el reconocimiento de la organización y determinó que no existió impedimento legal tras la culminación de los procesos sancionatorios interpuestos a los partidos fusionados

Según el fallo, la autorización solo surtió efectos tras concluir y ejecutar las investigaciones administrativas sobre las colectividades involucradas.

El tribunal precisó la verificación por parte del Consejo Nacional Electoral de que las sanciones estaban resueltas o aceptadas formalmente antes de autorizar la unión partidista.

Controversia sobre los procesos sancionatorios y la interpretación legal

La demanda fue presentada por Samuel Ortiz Mancipe, Lucas Durán Hernández y Paloma Susana Valencia Laserna, quienes argumentaron que el Consejo Nacional Electoral permitió la fusión y la entrega de personería jurídica mientras existían investigaciones activas contra las agrupaciones solicitantes.

Según los demandantes, el artículo 14 de la Ley 1.475 de 2011 prohibía la integración en caso de procesos sancionatorios en curso.

No obstante, el Consejo de Estado sostuvo: “El reconocimiento de la personería jurídica fue acorde con la normativa vigente y la jurisprudencia electoral y constitucional”.

El tribunal descartó la interpretación literal exigida por los demandantes y afirmó la facultad de supeditar o suspender la autorización de la fusión en razón al avance y culminación de las investigaciones.

Según la autoridad judicial, los partidos involucrados aceptaron formalmente las sanciones impuestas, lo que permitió la continuidad del proceso. El fallo precisó que el Consejo Nacional Electoral no excedió sus competencias ni vulneró el principio de legalidad al imponer una condición suspensiva para la vigencia del reconocimiento jurídico.

Resolución sobre el uso de emblemas y símbolos políticos

La controversia también incluyó el uso del logosímbolo del Pacto Histórico. Los demandantes alegaron que el partido reutilizó el emblema inscrito para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, infringiendo el artículo 35 de la Ley 1.475 de 2011, que prohíbe utilizar símbolos iguales o aquellos que puedan generar confusión entre los electores.

El fallo, divulgado por el Consejo de Estado, determinó que la autorización y el registro del logosímbolo no infringieron las normas electorales.

Un informe del Consejo Nacional Electoral, citado en la sentencia, aclaró que en el “Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos no existía ninguna organización con personería jurídica previa que ostentara ese símbolo, descartando así base legal para su impugnación”.

La autoridad electoral indicó que la continuidad del emblema corresponde a la historia política y a las alianzas previas de los partidos fusionados, justificando de esta manera su transmisión al Pacto Histórico.

Reacciones y fundamentos de la decisión final

El Consejo Nacional Electoral sostuvo que la restricción que impide la fusión por investigaciones abiertas debe interpretarse de manera integral y conforme a los principios de participación política.

De acuerdo con la entidad, la personería jurídica se condicionó a la conclusión de los procesos sancionatorios y fue avalada por la legislación aplicable.

El Pacto Histórico manifestó ante la justicia que los partidos aceptaron “todas las sanciones administrativas”, y que la medida fortaleció la democracia interna y la reestructuración del movimiento.

El ministerio público respaldó la legalidad del procedimiento, señalando que el reconocimiento jurídico dependió de la correcta terminación de las investigaciones y que la inscripción del emblema respondió a la transmisión legítima de la identidad política, sin fraude en el uso de símbolos.

El tribunal indicó que no procede recurso alguno contra la sentencia, de manera que la existencia y legitimidad jurídica del Pacto Histórico queda reconocida.

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